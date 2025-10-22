Gustavo Petro respondió fuerte críticas del senador republicano Carlos Gimenez: “Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro”

El presidente Gustavo Petro y el congresista Carlos Giménez protagonizaron un intercambio tras acusaciones de “amenaza” contra Donald Trump durante una entrevista. - crédito Presidencia y AFP

No cesa la batalla campal que han protagonizado en redes sociales Gustavo Petro y el senador republicano de los Estados Unidos Carlos Giménez, que, a raíz de la polémica entrevista del jefe de Estado colombiano con el periodista Daniel Coronell, decidió lanzarle pullas por sus declaraciones.

El contexto de estos enfrentamientos verbales, que ya se han presentado antes, en esta ocasión fue la decisión que tomó el presidente norteamericano Donald Trump de catalogar a su homólogo como un “líder narcotraficante”.

A raíz de eso, Gimenez volvió a escribirle un mensaje al mandatario para dirigirle estas declaraciones: “Señor Petro, no sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de #Colombia”.

Gustavo Petro continuó la pelea con Carlos Gimenez - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Petro no se hizo esperar, y sobre la madrugada del miércoles 22 de octubre, el mandatario escribió: “Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro, entre más insulto menos cerebro”, le replicó.

Pero Gimenez no se quedó callado y le siguió la el ataque. Le respondió: “Si se trata de tamaño del cerebro, el suyo ya debe estar hueco. No se si será la cocaína o los hongos alucinógenos que lo hace publicar estas sandeces a las 02:00 de la mañana. Debe acudir a un centro de rehabilitación, acá en Estados Unidos le podemos recomendar uno bueno".

Senador Carlos Gimenez le contestó a Petro - @RepCarlos/X

Así va el rifirrafe

El presidente ha buscado dar respuesta a varios de sus opositores en su perfil de X. Especialmente ha buscado argumentarles a las fichas cercanas a Trump que se han pronunciado en su contra.

Y es que tras la detonante entrevista con Coronell, el senador republicano decidió citar una las frases pronunciadas por Petro, con la que Gimenez interpretó que el dignatario colombiano amenazó al gobierno norteamericano.

Dijo: “🚨#ÚLTIMAHORA En una entrevista con @UniNoticias, el narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con «derrocar» al presidente Trump. Las amenazas de Petro deben tomarse en serio, ya que él representa una amenaza real para la seguridad de nuestro hemisferio".

Gimenez afirmó que Petro es una amenaza para el hemisferio norte - crédito @RepCarlos/X

Y pese a que Gimenez agregó la porción videográfica en la que Petro afirmaba estar en contra del poder de Trump, el jefe de Estado negó rotundamente las “amenazas”.

“Yo no amenazó a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón de defender políticas de muerte en el mundo como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese cambio pues el propio pueblo de los EEUU cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general”, dijo Gustavo Petro.

Se agudizó la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo el fin de todas las ayudas y subsidios financieros a Colombia, tras acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de fomentar la producción masiva de drogas.

La decisión se comunicó a través de la plataforma Truth Social, donde Trump señaló a Petro como “líder del narcotráfico” y lo responsabilizó del auge del negocio ilegal en el país sudamericano.

La administración estadounidense tomó esta determinación un mes después de haber retirado a Colombia la certificación como país aliado en la lucha contra las drogas.

Gustavo Petro afirmó que el TLC con Estados Unidos se canceló de facto - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Esta certificación permitía al gobierno colombiano acceder a centenares de millones de dólares de apoyo para operaciones antinarcóticos y programas de desarrollo alternativo. Según datos del gobierno de Estados Unidos, Colombia recibió más de 740 millones de dólares en ayudas en 2023, el monto anual más elevado entre los países sudamericanos.

Trump afirmó que el presidente Petro “incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en toda Colombia” y calificó este negocio como el más lucrativo del país. El mandatario estadounidense sostuvo que Petro “no hace nada para detenerlo” y que “el propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, dijo.

Trump detalló también que “a partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán”, en lo que representa el mayor revés diplomático para el gobierno de Bogotá en materia de cooperación con Washington en los últimos años.