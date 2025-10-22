En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este miércoles

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este miércoles 22 de octubre. Revisa y prepara las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Club Los Lagartos.Lugar: De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 127A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Estoril, Pasadena.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Suba.Barrios: Puente Largo y Pasadena.Lugar: De la Carrera 53 a la Carrera 60, entre la Calle 100 a la Calle 116.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Usaquén.Barrios: San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima.Lugar: De la Carrera 9 a la Carrera 18, entre la Calle 180 a la Calle 193.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Altos de Chozica.Lugar: De la Carrera 84C a la Carrera 91, entre la Calle 135B a la Calle 145.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Chapinero.Barrios: Las Acacias.Lugar: De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar).Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Puente Aranda, Cárcel La Modelo.Lugar: De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 56 a la Carrera 60.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Hospital San Carlos, Granjas San Pablo, San Jorge Sur, Granjas de Santa Sofía, La Resurrección.Lugar: De la Carrera 13K a la Carrera 12B, entre la Calle 42 Sur a la Calle 32 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Vitelma, Buenos Aires.Lugar: De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Bosa.Barrios: Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas.Lugar: De la Avenida Carrera 89B a la Carrera 106A, entre la Calle 59B Sur a la Calle 61A Sur De la Carrera 92 a la Carrera 106A, entre la Calle 61A Sur a la Calle 75A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.