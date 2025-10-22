Colombia

Desde la administración de Donald Trump se despacharon contra Gustavo Petro: “Estados Unidos sabe dónde está Petro”

Fuentes cercanas al mandatario de EE. UU. revelaron que su administración sigue de cerca al presidente colombiano, en medio de acusaciones de narcotráfico y un aumento de acciones militares en el Caribe

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El presidente estadounidense lanzó graves
El presidente estadounidense lanzó graves señalamientos contra el mandatario colombiano, mientras fuentes de su entorno aseguran que Washington monitorea de cerca sus movimientos en medio de nuevas operaciones militares en el Caribe - crédito Reuters/Colprensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el domingo 19 de octubre de 2025 declaraciones contundentes contra Gustavo Petro, jefe de Estado de Colombia.

Trump acusó a Petro de estar al frente de actividades asociadas con el narcotráfico y de promover la expansión de la producción de drogas en territorio colombiano. A partir de ese señalamiento, la disputa entre ambos gobernantes ha escalado. Petro replicó mediante comunicados publicados en su perfil de X, reflejando un claro deterioro en la relación diplomática entre ambos países.

En ese clima de tensiones, un reportaje publicado por el medio estadounidense Axios ha provocado una intensa polémica al exponer testimonios de miembros del equipo del exmandatario Donald Trump. Las declaraciones implican de manera directa al presidente colombiano Gustavo Petro en relación con la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según lo publicado por Axios, allegados al círculo de Trump manifestaron que “Estados Unidos sabe dónde está Petro, dónde se aloja y adónde va”, frase pronunciada mientras debatían el fortalecimiento de iniciativas contra el narcotráfico en América Latina.

La declaración tuvo lugar en el contexto de nuevas acciones militares orientadas a interceptar barcos sospechosos de transportar drogas en aguas del mar Caribe, las cuales suman ya treinta y dos víctimas mortales.

Según lo publicado por Axios,
Según lo publicado por Axios, allegados al círculo de Trump manifestaron que “Estados Unidos sabe dónde está Petro, dónde se aloja y adónde va”, frase pronunciada mientras debatían el fortalecimiento de iniciativas contra el narcotráfico en América Latina - crédito Reuters

El medio norteamericano antes mencionado nombra a un alto cargo estadounidense que detalló que la operación abarca mucho más que despliegues en el mar e involucra tanto a la CIA como a varios organismos de inteligencia que operan en la zona.

“No se trata solo de la CIA, sino de todas nuestras capacidades de inteligencia”, aseguró la fuente, insinuando que el seguimiento abarca a países como Colombia.

Estas afirmaciones surgen en medio de un escenario marcado por fricciones diplomáticas entre Washington y Bogotá, tras las críticas abiertas del presidente Petro hacia las estrategias antidrogas impulsadas por Estados Unidos y el debate en torno a la continuidad de la denominada “guerra contra las drogas”. El hecho de que el nombre del mandatario colombiano figure en informes de inteligencia elaborados en Estados Unidos ha sido leído como una señal política y un acto de presión.

Estas afirmaciones surgen en medio
Estas afirmaciones surgen en medio de un escenario marcado por fricciones diplomáticas entre Washington y Bogotá, tras las críticas abiertas del presidente Petro hacia las estrategias antidrogas impulsadas por Estados Unidos y el debate en torno a la continuidad de la denominada “guerra contra las drogas” - crédito REUTERS/Kevin Lamarque

Expertos en asuntos internacionales consideran que el foco que Trump pone en el control territorial en la región tiene como objetivo ejercer presión sobre administraciones de tendencia progresista en América Latina, con énfasis en las naciones próximas a Nicolás Maduro.

“La frase sobre Petro no es casual. Refleja la intención de mostrar que Estados Unidos observa de cerca los movimientos de los gobiernos que no comparten su línea geopolítica”, afirmó el analista político venezolano Andrés Serpa.

Por su parte, recientemente, el presidente Gustavo Petro utilizó su perfil en X para rechazar categóricamente la existencia de un enfrentamiento verbal con el presidente estadounidense Donald Trump, minimizando el incidente diplomático generado entre ambos países.

En respuesta a un informe deNoticias Caracol, el jefe de Estado colombiano afirmó que no existe ninguna guerra verbal con Trump, pero resaltó la posible, según Gustavo Petro, muerte de dos colombianos que se movilizaban en las lanchas atacadas por Estados Unidos. “No hay guerra verbal, hay posiblemente dos muertos colombianos”, afirmó Gustavo Petro.

Gustavo Petro negó una guerra
Gustavo Petro negó una guerra verbal con Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

En un mensaje adicional, Gustavo Petro planteó que la situación con Donald Trump presenta solo dos posibles desenlaces: que se produzca la destitución del mandatario estadounidense o que se produzca un relevo en la presidencia de ese país.

Gustavo Petro afirmó: “Hay dos caminos con Trump, o que Trump cambie o sacan a Trump”.

El mandatario también reiteró que Colombia no depende de la influencia de Donald Trump, defendiendo que, en una democracia, la voluntad del pueblo es la que determina quién gobierna.

“Colombia está fuera de control... De Trump.. porque en una democracia quien controla un gobierno no es un presidente extranjero sino el propio pueblo que eligió al presidente”, declaró el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpGobierno PetroGobierno TrumpEstados Unidos y ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

EN VIVO Colombia vs. Costa

Arquero de Pereira fue amonestado en dos ocasiones y no fue expulsado: esto dice el reglamento

Salvador Ichazo vio una primera tarjeta amarilla en los noventa minutos y luego volvió a ser amonestado durante la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Arquero de Pereira fue amonestado

CNE otorgó la personería jurídica a Progresistas, partido de María José Pizarro y permitió su integración al Pacto Histórico

El CNE formalizó esta condición mediante la Resolución No. 09111 de 2025, que otorga la personería plena a la organización que lidera la senadora del Pacto Histórico

CNE otorgó la personería jurídica

Indignación por agresión a influencer que denunció uso indebido de parqueaderos para personas con discapacidad en Bogotá

Nicolás de Francisco fue atacado mientras grababa una campaña de concientización sobre accesibilidad, luego de confrontar a un conductor que ocupó un espacio reservado sin justificación

Indignación por agresión a influencer

Joven contó cómo casi la roban por la Calle 80 en Bogotá y cuál es la oración que usó para encontrar calma en el momento de angustia junto a su abuelita

La ‘influencer’ católica compartió con sus seguidores el momento que vivió junto a su abuela cuando casi son víctimas de un asalto y cómo logró tranquilizarse para reaccionar

Joven contó cómo casi la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón dijo que responsabiliza

Yina Calderón dijo que responsabiliza a Westcol y a Dímelo King si algo le llega a pasar: “Me duele”

Karina García compartió el elegante regalo que le envió Manelyk antes de su combate en Stream Fighters 4: “Esto tan hermoso”

Yina Calderón reclama que Westcol aún le debe una millonada por su participación en ‘Stream Fighters’: “Me costó la pelea”

Rubigol desató debate por asegurar que famoso pollo estadounidense es mejor que Frisby: “Me funaron otra vez”

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: exparticipantes del ‘Desafío’ quieren una nueva oportunidad en el programa

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Costa

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Arquero de Pereira fue amonestado en dos ocasiones y no fue expulsado: esto dice el reglamento

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 16: Millonarios en crisis y tres equipos clasificados

El Bayern Múnich tomó importante decisión sobre el técnico del colombiano Luis Díaz, Vincent Kompany

Rafael Dudamel se “agarró” con periodista tras la eliminación del Pereira en la Copa Colombia: “Solo vienes cuando perdemos”