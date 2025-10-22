Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 22 de octubre

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este miércoles 22 de octubre.

Los cortes son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Sectores del Área de Expansión urbana y las veredas Peroles, Área de Expansión, así como algunos sectores de Comuneros, San Luis y El Zarzal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas El Salado, La Aguada, El Santero y sectores del Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Campo Alegre sectores de la calle 52 con carreras 34C y 34D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 24 39 13 Edificio Escocia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Alumbrado Público Viaducto La Novena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Alumbrado Cancha Barrio Manzanares.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 53 18 47 Edificio Barrio Uribe Uribe.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 24 36 31 Edificio Barrio Bolivar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 47 28 Barrio Palmira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio El Vergel sectores de la carrera 11 con calle 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Granada sectores de las calles 23 y 24 con carrera 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Urbanización Villa Marcela Manzana G.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Caraquitas y San José Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio El Vergel sectores de las calles 19 y 20 con carreras 9,10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Girardot sectores de la carrera 11 con calle 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Urbanización Villa Marcela Manzana N.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 24 36 48 Edificio Barrio Bolivar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 24 32 38 Edificio Parque 39.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 37 22 33 Edificio Monterrey.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Recreo sectores de la calle 46 con carrera 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Santana sectores de la carrera 34 y 34B con diagonal 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de las carreras 21 y 22 con calles 50 y 51.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Mirador de la Sierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización Villas de San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Urbanización Villa Marcela Manzana F.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio El Vergel sectores de las calles 18 y 19 con carreras 9 y 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Financiera Coomultrasan LTDA.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 24 36 63 Edificio FAVUIS.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 36 21 77 Edificio Barrio Antonia Santos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 40a 25 06 Edificio Barrio Bolivar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Olivos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio el castillo sectores de la calle 31 con carreras 51 y 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Pueblo Nuevo y El Campin.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bajo Mina y Funcia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda La Putana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Urbanización Villa Marcela Manzana F y G.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán Gómez sectores de la carrera 22 con calles 55a y 55b.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guatigurá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe sector de la calle 52 con carrera 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas y El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Conjunto residencial Hacienda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas El Salado, La Aguada, El Santero y sectores del Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Santander sectores de la carrera 18 con calles 24a,25,26 y 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano sectores de las calles 6A,6B,6C,6D,6E,7,8,8A,9 y 9A con carreras 19,20,21,22,23,24,25,26 y 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta sectores de la calle 71 con carreras 30 y 31.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Vereda Santa Rita y algunos sectores de Sabaneta y Pan de Azúcar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Reserva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la Humareda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Clientes Pavco S.A, Petrocasinos S.A. y Mueblería Serrano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Irlanda y Caribe.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 37 24 46 Edificio Tauramena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cáchira.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cachira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Plaza de mercado central.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Fragua y La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Riveras del San Juan, San Juan y El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Mercedes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Los Valles y algunos sectores de El Rubí, Montebello y La Tipa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 36 23 17 Edificio Barrio Antonia Santos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Nemizaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bejarana Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vetas.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Ortegón y La Chorrera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Galanes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Irlanda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cerrito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tuli.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Santa Ines.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peña Tambor.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peña Tambor.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Urbanización Juan XXIII, Tierrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Campo Capote y Alto Parra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Primavera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles, veredas Cuatro Bocas, Santo Domingo, La Colorada, Campo 45 y algunos sectores de Ciénega Del Opón y Tenerife.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios San Alonso sectores de las carreras 31, 31ª y 32 con calles 14 y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Sectores del Área de Expansión urbana y las veredas Peroles, Área de Expansión, así como algunos sectores de Comuneros, San Luis y El Zarzal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Colombia telecomunicaciones Antena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Suarez y El Plateado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Isla del Zapato sectores de la calle 38 con carreras 22,22a, 23 y 23a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Villaluz sectore de la carrera 21 con calle 68A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.