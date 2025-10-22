Colombia

Congresistas expresaron respaldo a la absolución de Álvaro Uribe Vélez con carteles y arengas de “Uribe Inocente”

El Tribunal Superior de Bogotá señaló que la decisión de la jueza Sandra Heredia tenía varias irregularidades

Luciano Niño

Por Luciano Niño

El expresidente fue absuelto de todos los delitos en su contra - crédito Nathalia Angarita/Reuterts

La absolución de Álvaro Uribe en el caso de fraude procesal y soborno a testigo representa un punto de inflexión en el escenario judicial y político de Colombia, tras la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá el martes 21 de octubre de 2025.

La resolución, que se conoció tras una extensa audiencia en la que confirmó la inocencia del exmandatario en todos los cargos que pesaban en su contra, invalidando las pruebas que habían sido determinantes en la condena de primera instancia.

Para las 8:00 a. m. del 21 de octubre de 2025, se programó la lectura del fallo en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá sobre el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, con una pena de 12 años de prisión domiciliaria - crédito X

El fallo de segunda instancia se centró en la legalidad de las pruebas obtenidas durante el proceso. El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que las interceptaciones telefónicas realizadas a Uribe Vélez carecían de sustento legal, lo que llevó a la exclusión de las conversaciones entre el expresidente y su abogado, Diego Cadena. Esta decisión resultó determinante, ya que en la primera instancia, la jueza Sandra Heredia había considerado válidas esas pruebas, lo que sustentó la condena inicial por fraude procesal y soborno a testigo.

Durante la lectura del fallo, el magistrado Manuel Antonio Merchán explicó: “Respecto al contenido de las cartas y la actuación del acusado, se acreditó que Álvaro Uribe Vélez entregó información sobre ‘el cubano’ y que sus instrucciones se ajustaban al derecho constitucional de aportar datos para su defensa”. Esta valoración fue clave para desestimar la existencia de maniobras ilícitas en la conducta del exmandatario.

El tribunal también abordó el caso relacionado con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien figuraba como testigo en la acusación por soborno. La decisión fue igualmente favorable para Uribe Vélez, quien resultó absuelto de ese cargo. El magistrado Merchán precisó: “No se demostraron los contenidos de las cartas ni mecanismos de comunicación para falsificar declaraciones y participación de artificios. En conclusión, la ausencia sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal del fraude procesal de revocar la sentencia”.

Uribe inocente en el Congreso de la República - crédito X

La revisión de la segunda instancia no solo anuló la validez de las pruebas obtenidas de manera irregular, sino que también ratificó la inocencia de Uribe Vélez en los dos delitos que motivaron su condena inicial. Con la exclusión de las interceptaciones telefónicas, los elementos que sustentaron la acusación perdieron toda validez, dejando sin efecto las decisiones previas que se apoyaron en ellos.

En reacción al veredicto del Tribunal Superior de Bogotá, legisladores miembros del Centro Democrático se reunieron en el salón Elíptico del Congreso de la República con pancartas que decían “Uribe Inocente”, al mismo tiempo, corearon el nombre del exgobernador de Antioquia.

Al salir del recinto se congregaron en la Plaza Núñez con una pancarta en honor a su líder político para manifestar unidad, respeto y apoyo por el fallo a favor de Uribe Vélez.

Reacciones a la absolución de Álvaro Uribe

María Fernanda Cabal - Fallo segunda instancia Álvaro Uribe Vélez - crédito @MariaFdaCabal/X

Entre las voces que expresaron confianza en un desenlace favorable para Álvaro Uribe Vélez se escucha la de María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial para los comicios de 2026. A través de su cuenta en la red social X, la legisladora manifestó: “La justicia hoy nos debe regresar la confianza en sus instituciones. El presidente @AlvaroUribeVel es un hombre inocente, su única pasión es luchar por este país”.

El respaldo también fue evidente por parte de Alirio Barrera, vicepresidente del Senado, quien utilizó sus redes sociales para reiterar la inocencia del exmandatario y subrayar su relevancia en la vida política nacional. En su mensaje, Barrera afirmó: “URIBE LIBRE, #URIBEINOCENTE ¡Colombia lo necesita! #HágalePariente que estamos con usted”.

Otro hombre que no dudo en pronunciarse fue Miguel Uribe Londoño, precandidato del Centro Democrático y padre del fallecido senador y miembro del mismo partido, Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X

La reacción de otros integrantes del Centro Democrático no se hizo esperar. Miguel Uribe Londoño, precandidato de la colectividad y padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, destacó la trayectoria del exgobernador de Antioquia en su publicación en X: “El presidente @AlvaroUribeVel es un colombiano ejemplar que ha dedicado su vida a esta gran nación”.

