Claudia López criticó la absolución de Álvaro Uribe: “Somos los colombianos los que debemos doblar esta página de dolor”

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial relacionó el fallo del expresidente Uribe con las voluntades de las elecciones presidenciales - crédito @ClaudiaLopez/X

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez provocó reacciones de distintas voces políticas, entre ellas la de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual precandidata presidencial.

A través de sus redes sociales y en un mensaje audiovisual, López no solo expresó su opinión frente al fallo, también se refirió a lo que, en sus palabras, representa este episodio para el futuro político del país.

El fallo de segunda instancia absolvió a Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, pues la decisión anuló la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta por una jueza en primera instancia. Según el Tribunal, no se demostró que el exmandatario hubiese instigado el pago a testigos, y además cuestionó la manera en que se evaluaron las pruebas presentadas inicialmente.

Tribunal Superior de Bogotá anuló la condena de 12 años de prisión domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Claudia López se pronunció tras conocerse la decisión judicial

Frente a esto, López fue directa y en su cuenta de X escribió: “Álvaro Uribe ha sido absuelto y su abogado condenado por los mismos hechos. Ambos procesos se resolverán finalmente en la Corte Suprema. Somos los colombianos los únicos que tenemos en nuestro voto la última instancia. En esa decisión está nuestro futuro”.

La precandidata fue clara en su postura frente a la justicia. “Respeto y acato esta y todas las decisiones judiciales y a nuestros jueces. Seguiré luchando como ciudadana y como Presidenta porque nuestro voto libre tome en última instancia las decisiones que definen nuestro presente y nuestro futuro (sic)”, escribió.

Además del pronunciamiento escrito, Claudia López publicó un video donde profundizó en su análisis sobre el proceso judicial, sin evitar comentarios sobre las implicaciones políticas del fallo. En sus palabras, este caso refleja una tensión entre la legalidad formal y las responsabilidades históricas del uribismo.

Claudia López criticó el fallo que absolvió a Álvaro Uribe y lo contrastó con la condena contra su abogado - crédito @ClaudiaLópez/X

“A diferencia del fallo de primera instancia que lo condenó, hoy el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de fraude procesal, manipulación y soborno de testigos en calidad de determinador. El tribunal tomó esta decisión, o bien porque no encontró pruebas suficientes, o bien porque donde las encontró, también encontró que se habían recaudado sin un debido proceso”, afirmó.

Claudia López apunta a una responsabilidad social y colectiva

López cuestionó el alcance del fallo y lo contrastó con otras decisiones judiciales en firme: “Tanto porque hay un doble fallo contradictorio, como porque el abogado de Álvaro Uribe está condenado por estos mismos hechos, desde el punto de vista judicial, este caso de fraude, manipulación y soborno de testigos terminará resolviéndose en última instancia en la Corte Suprema de Justicia”.

Sin embargo, trasladó la discusión a un terreno más amplio, al que denominó una responsabilidad colectiva de la ciudadanía. “Desde el punto de vista social, somos los colombianos los que tenemos en nuestras manos la posibilidad de doblar esta página, de superar este dolor”, afirmó.

Claudia López expresó respeto por la justicia, pero señaló que la absolución de Álvaro Uribe no cierra la herida nacional que deja este caso - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Claudia López/Facebook

López señaló que, más allá de este caso particular, existe un acumulado judicial que señaló de manera directa al proyecto político liderado por Uribe: “El uribismo tiene todavía pendiente este fallo, pero hay decenas, centenares, de fallos en última instancia y en firme que comprueban los vínculos con el narcoparamilitarismo del uribismo. Así ganaron, así gobernaron, así se han perpetuado en el poder”.

Su intervención también incluyó referencias a temas sensibles de la historia reciente del país. “Que comprueban la corrupción con la que gobernaron, que comprueban que se atornillaron en el poder y cambiaron la constitución para reelegirse, que comprueban que asesinaron jóvenes y los presentaron como falsos positivos”, afirmó.

Aunque la decisión judicial alivió la situación de Uribe, de acuerdo coj López la herida nacional permanece abierta. Habló de fallos firmes, de uno pendiente en la Corte, y advirtió que “ni todos esos fallos” resolverán el dolor de Colombia. Solo “en las urnas”, afirmó, es posible “doblar esta página de dolor, corrupción, venganza y división en la historia de Colombia”.

Claudia López López señaló que hay numerosos fallos en firme que comprueban los vínculos del uribismo con el paramilitarismo - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Con estas declaraciones, la precandidata apuntó hacia el horizonte electoral. Aunque no se refirió a propuestas puntuales, su mensaje fue una invitación directa a considerar las urnas como el verdadero escenario donde se deben resolver los dilemas éticos, históricos y políticos del país.