Colombia

Chontico Día resultados del último sorteo 22 de octubre 2025

Conozca si los números que eligió fueron los ganadores del sorteo de este día

Por Armando Montes

Guardar
Conozca cuál es el origen de las loterías y la suerte en Colombia (Infobae)

La lotería del Chontico día es muy popular en el sur de la nación y es uno de los juegos con mayor tradición. Su formato sencillo y las múltiples oportunidades para ganar dinero la han convertido en una de las opciones favoritas. Los sorteos se realizan diariamente alrededor de las 13:00 horas locales.

Uno de los aspectos más atractivos de este sorteo es la variedad de formas de jugar, ofreciendo flexibilidad a los participantes, quienes tienen varias oportunidades de ganar, desde acertar las últimas tres cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, recopilamos los resultados del sorteo realizado este 21 de octubre. Recuerde que, si es uno de los ganadores, debe cuidar muy bien su boleto, ya que es el instrumento que lo acredita para reclamar su premio.

Números sorteados del 21 de octubre

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 22 de octubre de 2025 en el sorteo de Chontico Día. Crédito: Jovani Pérez/Infobae
  • Número ganador: 6876
  • Primeros tres números: 687
  • Últimos tres números: 876
  • Quinta: 8

¿Cómo jugar Chontico Día de Colombia?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
La lotería del Chontico Día
La lotería del Chontico Día se lleva a cabo todos los días a las 13:00 horas locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico DíaResultados del chanceColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

El fuerte cruce de Rafael Dudamel con periodista tras la eliminación del Pereira en la Copa Colombia: “Solo vienes cuando perdemos”

Durante la rueda de prensa después del partido un periodista le sugirió al técnico del Pereira que no habían preparado las tandas de penalti, lo que molestó al entrenador venezolano

El fuerte cruce de Rafael

Partidos Comunista y Unión Patriótica presentaron su renuncia ante el CNE para que la consulta del Pacto Histórico sea partidista

Ambas colectividades buscan garantizar que la consulta tenga carácter partidista, después de que el CNE la calificara como interpartidista

Partidos Comunista y Unión Patriótica

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: así vieron a algunos de los exparticipantes del ‘Desafío’ para una nueva oportunidad en el programa

La nueva fase del ‘Desafío 2025′ ya tiene a sus protagonistas y refuerzos definidos, mientras la audiencia especula sobre la ausencia de figuras polémicas y espera la confirmación oficial de los semifinalistas

Sin dinero y con ganas

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

El equipo verdolaga pegó primero en el partido de ida cuando se impuso 1-0 como visitante, por lo que ahora con su hinchada buscará el paso a las semifinales

EN VIVO Atlético Nacional vs.

Alcalde de Medellín anuncia estadio de “talla internacional” para Atlético Nacional e Independiente Medellín

Durante el partido del Poderoso contra Independiente Santa Fe en la Liga Betplay II-2025, los asistentes al estadio grabaron las goteras en varios sectores del escenario deportivo

Alcalde de Medellín anuncia estadio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Sin dinero y con ganas

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: así vieron a algunos de los exparticipantes del ‘Desafío’ para una nueva oportunidad en el programa

Exparticipante del ‘Desafío The Box’ denunció que un motociclista la atacó mientras trotaba: “Me agarró la nalga”

Luisa Fernanda W habló sobre los hombres que “ghostean” y dio trucos de lo que hay que hacer con ellos: “Uno se lo cuestiona todo”

Yina Calderón aseguró que ella no se retiró del combate ante Valdiri en ‘Stream Fighters’: “Fue el juez el que terminó la pelea”

Yina Calderón le respondió a Lina Tejeiro por burlarse de su pelea en ‘Stream Fighters 4’: “Una mujer llena de despecho y rencor”

Deportes

El fuerte cruce de Rafael

El fuerte cruce de Rafael Dudamel con periodista tras la eliminación del Pereira en la Copa Colombia: “Solo vienes cuando perdemos”

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Alcalde de Medellín anuncia estadio de “talla internacional” para Atlético Nacional e Independiente Medellín

ABC de la Liga de Naciones Femenina: la selección Colombia quiere conquistar Sudamérica para ir al Mundial

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA