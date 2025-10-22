María Fernanda Cabal anunció que pedirá a EE. UU. declaraciones sobre presunto financiamiento del régimen venezolano a la campaña de Petro

María Fernanda Cabal confirmó acciones para conseguir declaraciones en contra de Gustavo Petro - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Luego de la noticia de la victoria judicial sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe ―fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá de todos los cargos que pesaban en su contra ―, su férrea defensora política, la senadora María Fernanda Cabal, se ha propuesto a adelantar acciones más contundentes en contra del presidente Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, la congresista ha insistido en las presuntas irregularidades en la recepción de dineros para la campaña presidencial de Petro en el 2022, en línea con los pronunciamientos del gobierno estadounidense sobre los aparentes nexos del jefe de Estado colombiano con el narcotráfico y la dictadura de Nicolás Maduro.

Por medio de varias publicaciones, Cabal ha sostenido la postura de que el mandatario tendría vínculos con el narcotráfico del régimen venezolano. De hecho, informó que irá avante con una petición a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, con el fin de que pidan información a la justicia de Estados Unidos.

María Fernanda Cabal confirmó que pedirán a Estados Unidos las declaraciones de "El Pollo Carvajal" sobre los ingresos irregulares de dinero en su campaña presidencial - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal comentó: “Atentos. Presentaré solicitud a la Comisión de Acusaciones, para que pidan a la justicia de los EE. UU. las declaraciones de Hugo “El Pollo Carvajal”, quien afirma que el régimen de Venezuela dio dinero a Gustavo Petro para su campaña presidencial. Petro deberá responder ante la justicia más pronto que tarde".

Cabal, a su vez, publicó la porción del documento declaratorio que contendría una sección del testimonio de “El Pollo Carvajal”, Hugo Carvajal, militar y ex diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela.

El documento incluye a Petro como “receptor” de dinero ilícito venezolano

Se trata de un informe confidencial, según consta en la carta, que busca constatar la presunta ilegalidad de la financiación de Podemos, el partido político de izquierda español.

Esa misma información, pero sobre la campaña presidencial de la Colombia Humana, es la que Cabal solicita.

En el texto se lee la confesión de Carvajal de esta manera: “El gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años, entre ellos financió la creación del partido político español Podemos".

Se lee que “mientras fui Director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el gobierno venezolano".

Exuncionario del gobierno de EE.UU también dice que dinero del narcotráfico de Venezuela entró en la campaña Petro

El exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos para la Financiación del Terrorismo, Marshall Billingslea, afirmó ante el Senado norteamericano que dinero ilícito del régimen de Nicolás Maduro habría financiado la campaña presidencial de Gustavo Petro en Colombia.

Según declaraciones recogidas por redes sociales, Billingslea señaló que fondos de origen venezolano, calificados como “corruptos y sucios”, llegaron a la contienda electoral colombiana.

Durante su exposición, Billingslea precisó: “Es dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro. Canalizaron dinero hacia México, canalizaron dinero hacia Brasil”.

El exfuncionario estadounidense advirtió, además, que los recursos provenientes del gobierno de Maduro tendrían como fin respaldar campañas afines en América Latina.

El exfuncionario estadounidense aseguró que dinero “sucio” y “corrupto” del régimen de Maduro financió la campaña de Petro - crédito Redes sociales/X

Billingslea sostuvo que esta presunta “subversión” disminuirá cuando se restablezca la democracia en Venezuela, donde Maduro continúa en el poder tras varios procesos electorales cuestionados, incluyendo las denuncias de anomalías en los comicios de 2024.

El Departamento de Estado de Estados Unidos atribuye al presidente venezolano Nicolás Maduro múltiples nexos con el narcotráfico. Las autoridades norteamericanas sostienen que Maduro lidera el llamado cartel de los Soles y mantiene alianzas con organizaciones armadas ilegales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Sobre Maduro existen cargos formales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armamento, con una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por información relevante para facilitar su captura.

Mientras tanto, el presidente Petro rechazó públicamente las acusaciones sobre fraude electoral y negó haber recibido dinero de fuentes ilícitas.