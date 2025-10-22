Andrés Forero criticó a Petro por convocar a una constituyente tras inocencia de Uribe: “¡Quiere jueces de bolsillo como en Venezuela!”

Andrés Forero se despachó contra Petro tras absolución de Uribe y alerta sobre riesgos a la democracia - crédito Fernando Vergara / AP

La reciente absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado inocente en segunda instancia de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, ha intensificado el debate político en Colombia.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá anuló la condena previa a 12 años de prisión que había dictado la jueza 44 penal de Bogotá Sandra Liliana Heredia y revirtió el panorama judicial para el exmandatario.

En respuesta al fallo, el jefe de Estado, Gustavo Petro, convocó a una movilización en la plaza de Bolívar, fijada para este viernes a las 4:00 p. m.

El presidente expresó en su cuenta oficial de X que “Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 pm en la plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente”.

El mensaje delineó el inicio de lo que el presidente describió como un “nuevo proceso constituyente”, iniciativa que ya genera polémica entre actores políticos y sociales.

En contraste, voces de la oposición cuestionaron el llamado de Petro tras la resolución del caso.

Andrés Forero, representante del Centro Democrático, compartió en X: “Hoy se ha hecho justicia y podemos decir que se ha reivindicado el nombre, la honorabilidad, la inocencia de Álvaro Uribe Vélez, presidente. El Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, ha absuelto al expresidente Uribe de los delitos de fraude procesal y de soborno de testigos y, adicionalmente, presidente, ha pulverizado el fallo en primera instancia de la juez cuarenta y cuatro”.