Adulta mayor permanece en estado de abandono frente a la Cruz Roja en Engativá: esta es su historia

La mujer rechaza servicios institucionales y prefiere quedarse en el espacio público, mientras equipos psicosociales insisten en su traslado a centros de atención

Lina Muñoz Medina

Lina Muñoz Medina

María, adulta mayor, permanece en
María, adulta mayor, permanece en abandono frente a la Cruz Roja de Engativá pese a múltiples intervenciones oficiales - crédito @NoticiasCaracol / X

Una adulta mayor identificada como María continúa en estado de abandono frente al centro de Urgencias de la Cruz Roja en el barrio Bellavista Occidental, en la localidad de Engativá, Bogotá.

La escena se mantiene visible desde hace más de seis meses ante transeúntes, personal médico e instituciones distritales. Testimonios de habitantes indican que María duerme en el andén y se protege del frío con una cobija mientras depende de la alimentación y los implementos que le aportan vecinos y ciudadanos solidarios.

Una residente del sector relató a Noticias Caracol que le ofreció hospedaje, pero la mujer rechazó la invitación.

El personal sanitario de la Cruz Roja reportó al medio que un trabajador le proporcionó una carpa y notificó su caso a las autoridades distritales, destacando que la adulta mayor es renuente a aceptar los servicios ofrecidos. La situación persiste a pesar de múltiples intentos institucionales de intervención.

¿Qué dicen las autoridades?

La mujer rechaza servicios sociales
La mujer rechaza servicios sociales y prefiere vivir en el espacio público, según testimonios y autoridades - crédito @NoticiasCaracol / X

La Secretaría de Integración Social informó a El Espectador que equipos psicosociales, en conjunto con la Secretaría de Salud y la SubRed Norte, trataron de incorporar a María a servicios como el Cuidado Transitorio Día-Noche desde mayo de 2025.

La entidad detalló que en dos ocasiones la señora accedió al traslado a uno de estos centros, aunque retornó voluntariamente a las inmediaciones de la Cruz Roja días después.

Estos datos fueron consignados a partir de entrevistas y documentación institucional. Según los funcionarios, familiares de María buscaron persuadirla para que permanezca bajo cuidados, pero ella declara su preferencia por quedarse en el espacio público.

El caso de María no es nuevo para la Administración distrital. La Subdirección para la Adultez de Integración Social documentó abordajes ejecutados el 15 de septiembre de 2022, 12 de diciembre de 2022, así como el 24 de abril de 2023, 15 de abril y 25 de junio de 2024, y más recientemente el 23 de mayo de 2025, cuando se presume que empezó a establecerse en el sector de la Cruz Roja.

El caso de María evidencia
El caso de María evidencia la dificultad de atención a adultos mayores con posibles complicaciones psiquiátricas en Bogotá - crédito @NoticiasCaracol / X

Una vocera oficial explicó a El Espectador: “En los acercamientos, María ha manifestado su decisión de permanecer en el lugar. Ha señalado argumento de salud mental, como sospechar que quieren envenenarla si recibe alimentos y exigir solo billetes de alta denominación”, declaración que evidenciaría una posible complicación psiquiátrica sin tratamiento.

La más reciente visita de funcionarios, registrada el 21 de octubre de 2025, tampoco permitió que la mujer ingresara al sistema oficial de cuidados. El respeto por la autonomía de los adultos mayores fue subrayado por las autoridades, aun si esto dificulta la asistencia directa.

De acuerdo con la planificación de la Secretaría de Integración Social, el próximo contacto con la adulta mayor se programó para el 24 de octubre, y otra intervención conjunta con la Personería de Bogotá ocurrirá en la última semana de este mes, confirmó la entidad.

Estadísticas sobre abandono de personas mayores

En Bogotá, 268 adultos mayores
En Bogotá, 268 adultos mayores han sido reportados en situación de abandono familiar entre 2024 y 2025 - crédito Captura video

El abandono de personas mayores configura un delito sancionado por la Ley 1850 de 2017, que impone de 4 a 8 años de prisión y multas de 1 a 5 salarios mínimos a responsables.

Las Comisarías de Familia contabilizaron 137 casos de abandono de mayores de 60 años en 2024 y 131 más entre enero y agosto de 2025, sumando un total de 268 personas en situación de abandono familiar durante ese periodo.

Datos de septiembre de 2025 señalan que 481 adultos mayores aguardan en lista de priorización para ingresar a la Comunidad de Cuidado, de los cuales 129 presentan dependencia funcional severa y 352, dependencia moderada. Factores como la invisibilización de la vejez, el rechazo familiar y la precarización de redes de apoyo subyacen a esta problemática en Bogotá.

Servicios disponibles

Para atender esta población, el distrito dispone de servicios especializados:

  • Cerca de 1.980 cupos en 19 unidades de Comunidades de Cuidado con atención integral.
  • 357 cupos en seis Centros de Cuidado Transitorio Día-Noche para personas en alto riesgo de habitar la calle.
  • El programa Bogotá te Acompaña en la Vejez permite actuaciones móviles inmediatas ante reportes de abandono o violencia.

Es de mencionar que, estas opciones fueron reiteradamente ofrecidas a la señora María, aunque sin éxito en su adherencia definitiva.

