Representante republicano acusó a Gustavo Petro de querer “derrocar” a Donald Trump: sacó aparte de la entrevista en el que lo habría confesado

Carlos Giménez mostró su preocupación por las afirmaciones de Gustavo Petro sobre el Gobierno de Donald Trump - crédito Nathan Howard y Luisa Gonzalez/ REUTERS

Las afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que en entrevista con el periodista Daniel Coronell, se refirió a lo que, según él, será el futuro político del mandatario norteamericano Donald Trump han generado una fuerte reacción en el ámbito internacional; especialmente tras la interpretación del congresista estadounidense Carlos Giménez, que protagonizó un fuerte mensaje en las redes sociales.

Giménez advirtió sobre una supuesta amenaza de desestabilización proveniente del primer mandatario de los colombianos y para hacer su acusación uno de los aparte de la entrevista, en especial el fragmento final, en el que Petro lanzó una controversial frase. “La humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Sino, sacar a Trump”, expresó el gobernante.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El presidente de la República, en el referido diálogo, se refirió a la manera en el que le gustaría "cambiar" al presidente norteamericano, en una frase que causó controversia - crédito El Reporte Coronell/YouTube

Y es que durante ese instante, el comunicador expresó su inquietud por el tono de la conversación, a lo que Petro respondió. “Es obvio, es preocupante la situación”, en referencia al contexto político internacional. Sin embargo, insistió en la necesidad de que el presidente colombiano actúe con sabiduría y pragmatismo, ante lo cual Petro afirmó: “Ya veremos, lo tengo. El problema es que dudo que eso esté en la mente de Trump”.

Y agregó en que la reserva democrática de las instituciones norteamericanas, que según él “no aún existe en Colombia”, sean capaces -en su concepto- “de poner la ciencia y la verdad por encima de la calumnia y la soberbia y la codicia”. Aunque fue el periodista el que puntualizó que la prioridad debía ser “buscar la mejor negociación posible para los millones de colombianos que dependen de esos empleos y esa economía”.

La dura respuesta del congresista republicano a Gustavo Petro

La interpretación de estas palabras por parte del congresista Giménez fue contundente. En su perfil de X, el parlamentario fue contundente en sus acusaciones a Petro, al que señaló de querer atacar a Trump, con un término claro: derrocar, aunque el alcance de las palabras de jefe de Estado, a juzgar por el tono de sus palabras, no haya estado relacionado con una práctica que vaya alineada en ese sentido.

“En una entrevista con Univisión, el narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con ‘derrocar’ al presidente Trump”, precisó Giménez, que del mismo modo advirtió sobre la gravedad de la situación. “Las amenazas de Petro deben tomarse en serio, él representa una amenaza genuina para la seguridad de nuestro hemisferio”, agregó el congresista republicano.

Con esa publicación, el representante Carlos Giménez hizo un duro señalamiento al presidente Gustavo Petro - crédito @RepCarlos/X

Así como Giménez, en el contexto nacional también se conocieron diferentes reacciones, sobre todo desde los sectores de oposición, frente al impacto de lo afirmado por Petro; que en uno de los fragmentos causó preocupación por dar a entender que estaría, al parecer, improvisando en el manejo de las relaciones bilaterales con la potencia norteamericana. Incluso, al hacer énfasis en la salud mental del mandatario.

“Los colombianos deben ver la entrevista que realizó Coronell a Petro y hacer un momento de reflexión. Este tema supera de lejos ser de izquierda o derecha; estamos en manos de un ser que presenta una patología mental muy compleja con síntomas de esquizofrenia que lo lleva a perder la noción de la realidad, creando conflicto y dramatismo en su desmedida necesidad de atención", dijo la representante Lina María Garrido.

Esta fue la dura crítica de la representante Lina María Garrido al presidente Gustavo Petro, tras la entrevista dada a Daniel Coronell - crédito @linamariagarri1/X

A su vez, la congresista del partido Cambio Radical, que quiere dar el salto al Senado, precisó que es tan “peligroso” lo expresado por el primer mandatario, que puso a sus seguidores “a defender a Maduro y Hamás, mientras habla de Paz y Democracia”. Una afirmación que no ha pasado desapercibida en las redes sociales, entre los que apoyan lo dicho por la congresista; pero también entre los que la critican.