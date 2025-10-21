Bebé de dos meses que murió en fundación de Cali fue retirado de su cuna por un niño de 6 años

Imagen de referencia. El bebé fue hallado por personal de la fundación en un canal de aguas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un bebé de dos meses falleció el 20 de octubre de 2025, en la Clínica Valle de Lili, en Cali, luego de ser retirado de su cuna por un menor de 6 años en las instalaciones de la Fundación Chiquitines, centro infantil ubicado al sur de la ciudad y vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

El caso ya fue confirmado por la Policía Metropolitana de Cali, y desde luego generó consternación y la apertura de más investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el coronel Jairo Arturo Sanabria, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Cali, citado por Caracol Radio, la alerta surgió cuando el personal de la fundación notó la ausencia del infante en la sala cuna.

“Tras revisar las cámaras de seguridad, se evidenció que otro niño de 6 años habría retirado al infante de su cuna y lo habría llevado hasta una cuneta ubicada dentro del mismo centro infantil, donde fue encontrado en estado crítico”, relató el oficial.

Valle de Lili es uno de los hospitales más reconocidos de Colombia - crédito Valle de Lili/ página web

El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Valle del Lili, donde se confirmó su fallecimiento.

Por instrucciones policiales, unidades de policía judicial e infancia y adolescencia acudieron al lugar para adelantar las primeras entrevistas al personal y recolectar elementos de prueba que contribuyan a esclarecer los hechos. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

En un comunicado, la Fundación Chiquitines expresó su profundo dolor por lo ocurrido y afirmó que desde el primer momento activaron los protocolos establecidos, al tiempo que reiteró su colaboración con las autoridades y su compromiso con la transparencia y la protección de la niñez.

La Personería Distrital de Cali también se pronunció, solicitando una investigación exhaustiva y recalcando la importancia de reforzar los mecanismos de vigilancia y protección institucional para niños en situación de vulnerabilidad.

Bebé de 11 meses falleció en la Calera: sigue la investigación

La muerte de Liam Gael, un bebé de 11 meses en el municipio de La Calera (Cundinamarca), sigue dejando consternación y abrió una investigación de la Fiscalía General de la Nación por posibles irregularidades en el centro infantil privado Art Kids, donde el menor recibía atención.

El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 2025, cuando el niño presentó complicaciones de salud y fue trasladado por una docente en un vehículo particular al centro asistencial local, al que ingresó sin signos vitales.

El menor fue trasladado a un centro de salud sin signos vitales, según el testimonio de la madre - crédito Captura video City TV

Según el reporte médico, a su ingreso al hospital, el menor presentaba lesiones abdominales, ausencia de pulsos y de signos vitales, por lo que se activó un código azul pediátrico y se intentó reanimarlo durante cerca de treinta minutos, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. El deceso del niño fue confirmado poco después.

La cronología entregada por la madre del menor, Mildred Narváez, indica que dejó a su hijo en el jardín a las 7:36 a. m. y recibió la notificación del accidente dos horas y veinticuatro minutos más tarde.

La familia reporta inquietudes sobre la manipulación del cuerpo y la actuación del establecimiento: poco antes de que les informaran la muerte del niño, recibieron aviso del cierre temporal del centro, y posteriormente, familiares del personal docente retiraron pertenencias del lugar.

Los médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente media hora, pero finalmente debieron declarar el fallecimiento del niño - crédito Hospital La Calera

Otra preocupación clave radica en que Art Kids no estaba adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ni registrado en la Alcaldía, pese a funcionar desde hacía siete años.

La administración municipal confirmó no haber recibido quejas previas, pero aclaró que el jardín operaba como centro de estimulación temprana privado y que se ordenó el cierre provisional tras el caso. El inmueble permanece sellado y el CTI de la Fiscalía inspeccionó el sitio, solicitando documentos y entrevistando a empleados y familiares.

El cuerpo del menor fue remitido a Medicina Legal para establecer la causa exacta de la muerte. Mientras avanza la investigación, la familia exige justicia y claridad sobre lo sucedido: “Necesito que me digan qué pasó”, reiteró la madre de Liam Gael.