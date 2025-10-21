Colombia

Cineasta estadounidense Morgan J. Freeman arremetió contra Trump por trino contra Petro: “Deberías visitarlo”

El cineasta y activista es un fuerte opositor al Gobierno de Trump y ha aprovechado las posturas de Petro para afirmar su activismo contra el presidente republicano

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
El cineasta y activista ha
El cineasta y activista ha compartido dos publicaciones refiriéndose al presidente Gustavo Petro y su relación con Donald Trump - crédito @mjfree / X

En la red social el activista y cineasta Morgan J. Freeman ha generado debate al involucrar tanto al presidente Donald Trump como al presidente colombiano Gustavo Petro en una polémica sobre acusaciones de narcotráfico y violencia en el Caribe.

En una de sus publicaciones más comentadas, Freeman respondió a Trump tras señalar a Petro de liderar el tráfico de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos y otros países, en especial, le corrigió la manera en que escribió el nombre del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Petro no fue a Columbia, idiota. Sin embargo, es el presidente de Colombia. ¡Deberías visitarlo alguna vez!” Esta declaración, que rápidamente se viralizó, con voces de apoyo especialmente por la molestia que presentaron muchos colombianos por el persistente error.

El cineasta reclamó a Trump
El cineasta reclamó a Trump por no saber escribir "Colombia" de manera correcta - crédito @mjfree / X

La postura crítica de Freeman hacia Trump no es nueva. El cineasta, conocido por su activismo, ha manifestado en diversas ocasiones su oposición al mandatario estadounidense.

En esta oportunidad, Freeman también denunció en otra publicación que Petro había responsabilizado a Trump por la muerte de un “pescador de toda la vida” durante ataques en el Caribe.

Según el propio Freeman, “El presidente colombiano Gustavo Petro EXPONE a Donald Trump por asesinar a un ‘pescador de toda la vida’ con sus ataques en el Caribe, y agrega que los estadounidenses no son sus enemigos, que el problema es con Trump, quien no entiende el concepto de humanidad”.

La trayectoria de Morgan J. Freeman en el cine ha estado marcada por el reconocimiento internacional.

Morgan J Freeman también se
Morgan J Freeman también se refirió a el caso del pescador que denunció el presidente Gustavo Petro - crédito @mjfree / X

Su primer largometraje, Hurricane Streets, obtuvo tres premios en el prestigioso Festival de Cine de Sundance en 1997. Tras este éxito, Freeman escribió y dirigió Desert Blue, una película conformada por grandes figuras como Christina Ricci, Casey Affleck, Peter Sarsgaard y Kate Hudson.

Esta intervención desató una oleada de reacciones que trascendieron la discusión ortográfica y se convirtieron en un fenómeno viral gracias a la confusión de numerosos usuarios, quienes asociaron erróneamente a Morgan J. Freeman con el célebre actor Morgan Freeman. Esto generó una serie de respuestas humorísticas y referencias culturales que amplificaron el alcance del debate.

La publicación original de Morgan J. Freeman fue citada por varios internautas que recurrieron a la imagen icónica del actor Morgan Freeman interpretando a Dios, acompañada de frases como “Palabra de Dios. Te alabamos Señor.” y “Dios defendiéndonos de Trump por no saber escribir bien el nombre de nuestro país. Qué surreal”.

Esta confusión se vio alimentada por la coincidencia de nombres y la popularidad del actor, conocido por sus papeles en películas como Sí Señor, Seven y Cadena perpetua. Para evitar equívocos, hay que aclarar que la cuenta oficial de Morgan Freeman en X es @morgan_freeman.

Varios usuarios de la red
Varios usuarios de la red social X confundieron al director y activista con el actor Morgan Freeman - crédito @diegomatteus / X

Por otra parte, la sensibilidad de los colombianos respecto a la correcta escritura de su país ha derivado la costumbre de corregir a quienes emplean la variante con “u” en lugar de “o” y los debates entre defensores de ambas formas surgen periódicamente.

No obstante, en 2016, los editores del diccionario Merriam-Webster resolvieron la cuestión: el nombre oficial del país, tanto en inglés como en cualquier otro idioma, se escribe con “o”. La editora Kory Stamper aclaró que el error es comprensible, en Estados Unidos existen numerosos nombres con “u”, como el Distrito de Columbia, el río Columbia, la Universidad de Columbia o la productora Columbia Pictures. Incluso, durante el siglo XVIII, el país norteamericano fue conocido como “Columbia”, una figura poética que representaba a la nación antes de consolidarse como “United States of America”.

La confusión también se remonta al navegante genovés que inspiró ambos términos. En español, se le conoce como Cristóbal Colón, mientras que en inglés su nombre es Christopher Columbus. De su apellido surgieron tanto “Colombia” como “Columbia”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpMorgan J FreemanTráfico de drogasColombia-Noticias

Más Noticias

Tribunal de Bogotá responsabiliza a Caracol Televisión por accidente de participante en el ‘Desafío’

El tribunal superior revocó un fallo previo y determinó que la productora incumplió su deber de protección, al no garantizar condiciones seguras durante una competencia televisiva

Tribunal de Bogotá responsabiliza a

Gobierno colombiano y EE. UU. seguirán en conversaciones para resolver la crisis: Cancillería dio detalles de la reunión entre Petro y McNamara

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que la reunión entre John McNamara, Daniel García-Peña y Gustavo Petro fue “larga, franca y constructiva”

Gobierno colombiano y EE. UU.

Álvaro Uribe fue absuelto del cargo de soborno a testigos en los casos de Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés

El proceso judicial enfrenta a magistrados y partes en un debate sobre nulidades, pruebas y derechos fundamentales, mientras la atención pública se centra en el desenlace

Álvaro Uribe fue absuelto del

Hora y dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga: el Embajador debe ganar para evitar la eliminación

El compromiso cerrará la fecha 16 de la Liga Betplay II-2025, partido en el que los Leopardos pueden reafirmar su clasificación o los dirigidos por Hernán Torres seguir con vida

Hora y dónde ver Millonarios

Ministerio de Trabajo investiga 26 denuncias contra Andrés Carne de Res: viceministra lideró una inspección

La cartera confirmó que las denuncias están relacionadas con presuntas violaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo

Ministerio de Trabajo investiga 26
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón afirmó que hubiera

Juliana Calderón afirmó que hubiera enfrentado a Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 si se lo permitían: “Yo me iba a trepar”

Angie Miller habló por primera vez del caso y desmiente romance con B King: “Estuve detenida”

Andrea Serna habló sobre su temor a los animales y confesó cómo nació: “Me demoré mucho en aceptarlo públicamente”

Manelyk González habló de la fallida pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4′: “Me parece de lo peor”

Valentino reveló que Yina Calderón habría hecho millonarias apuestas a favor del triunfo de La Valdiri: “Perdió para recuperar la plata”

Deportes

Figura del Mundial Sub-20 con

Figura del Mundial Sub-20 con la selección Colombia sería compañero de James Rodríguez en el Club León: firmó contrato

Hora y dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga: el Embajador debe ganar para evitar la eliminación

Jugadora del Deportivo Cali denunció amenazas tras perder la final de la Copa Libertadores Femenina: “Me han dicho que me lesione”

Neiser Villarreal, goleador de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-20, no llegó a entrenar con Millonarios: qué pasó

Estas son las dos figuras de la selección Colombia destacadas por la prensa internacional luego del Mundial Sub-20: “Fue de menos a más”