Colombia

Nicolás Arrieta confesó por qué se postuló para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la tercera vez que me invitan”

El creador de contenido forma parte del primer grupo de aspirantes a entrar al formato en 2026, mediante la votación del público

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

El creador de contenido aseguró que estaba "en la inmunda", y por eso aceptó la invitación del "reality show", pese a que no se sentía cómodo con el formato - crédito @elsolbogota/TikTok

La expectativa en torno a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia va cobrando más fuerza luego de que se anunciara la apertura de las votaciones para que el público escoja al primer participante que ingresará de manera oficial a la edición 2026 del reality show.

Desde este momento, los seguidores pueden elegir entre seis aspirantes que conforman el primer grupo, cada uno con perfiles diversos y trayectorias ligadas a las redes sociales y medios digitales.

El proceso de votación inició el lunes 20 de octubre y se extenderá hasta el domingo 26 a las 4:00 p. m. El resultado se dará a conocer ese mismo día al finalizar la emisión de Noticias RCN de las 7:00 p. m., de acuerdo con lo informado por el canal a través de sus cuentas oficiales.

Nicolás Arrieta, el polémico creador
Nicolás Arrieta, el polémico creador de contenido sin filtro que sueña con un cupo en competencia - crédito @canalrcn/IG

Entre el primer grupo de aspirantes se encuentra Nicolás Arrieta, reconocido por su trayectoria como creador de contenido, denunciando posibles estafas o situaciones que afecten a los usuarios en redes sociales, así como por sus cruces con figuras como La Liendra, Yeferson Cossio o Yina Calderón.

Desde la primera temporada realizada en 2024, Arrieta fue considerado por los productores para sumarse, pero el mismo influenciador relató en su cuenta de Instagram que se negó.

“A mí me llamó ‘Robertman’, que es un pana, es uno de los presentadores de La casa de los famosos. Me dijo: ‘no, es que te quieren a ti para La casa de los famosos’, y yo dije: ‘no’”, contó entre risas. “No pregunté si pagan, nada. Yo dije: ‘no, eso después voy a terminar con un cuchillo enterrado o alguna vaina así rara’. Dije: ‘no’, y creo que fue una buena decisión”.

Aunque Arrieta aseguró no estar en contra del formato de reality show, manifestó que no era lo suyo, señalando que una de las razones por las que rechazó sumarse fue porque se sentía “muy viejo” para hacer el ridículo, en referencia a lo sucedido con La Liendra. “Ya hice el ridículo el año pasado (...) No quiero hacer más el ridículo, ya estoy muy viejo para esto. Dejémosle eso a la gente joven”, afirmó entonces.

El creador de contenido afirmó que no quería hacer el ridículo de nuevo en 2024, recordando su paso por el King of the Ring con La Liendra el año anterior - crédito @nicolasarrieta/Instagram

Pero, las cosas parecen haber dado un giro luego de alejarse durante un tiempo de las redes sociales y estar en rehabilitación, luego de una serie de escándalos públicos que llevaron a que Arrieta fuese internado a la fuerza: “Estuve vuelto verga, la verdad. O sea, en serio, estoy aquí haciendo chistes, pero estuvo fuerte. Volví todo mierda. Me tiré mi vida completamente. Terminé en rehabilitación y no por decisión propia, en un hospital público. (...) No tenía ni zapatos; pero aprendí muchas cosas y conocí mucha gente que estaba en un punto más grave que yo, y eso me enseñó mucho, en los 20 días que estuve allí”, expresó en mayo pasado, en su cuenta de YouTube.

Nicolás Arrieta le contó a
Nicolás Arrieta le contó a sus seguidores en redes sociales que tuvo que irse a rehabilitación a finales de 2024 - crédito @nicolasarrieta/Instagram

Durante su paso por la emisora El Sol como parte de la promoción para las votaciones en La casa de los famosos Colombia, le preguntaron a Arrieta si le consultó a alguien para sumarse al proyecto. El influenciador reconoció que tomó a decisión a espaldas de sus seres queridos.

“Nadie sabe, donde sepa mi familia me vuelven a internar”, comentó entre risas. “Esta vaina es un cringe de mierda. La sudé porque yo siempre dije que no iría a eso a menos de que estuviese en la inmunda. Pero bueno, aquí estoy”.

En medio del acto de sinceridad, Arrieta no desaprovechó la oportunidad para tirarle una pulla a los productores. “Imagínate lo mal que está el programa para invitarme a mí y lo mal que estoy yo para aceptar porque esta es la tercera vez que me invitan”, indicó.

Nicolás ArrietaLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

