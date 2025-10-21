Familias de Floridablanca entregaron ADN para avanzar en la búsqueda de desaparecidos

FOTO DE ARCHIVO. Estudio de muestras de ADN | REUTERS/Alina Smutko

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad para las Víctimas desarrollaron una jornada humanitaria en el barrio Villabel de Floridablanca, Santander, para apoyar a los familiares que buscan a sus seres queridos. En el encuentro se atendieron cinco familias, se tomaron tres muestras biológicas y se formalizaron dos nuevas solicitudes de búsqueda.

Esta actividad hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Bucaramanga y Soto Norte, estrategia que articula acciones entre las entidades estatales y las comunidades afectadas por la desaparición forzada.

El coordinador territorial de la UBPD en Santander, Manuel Criales Aponte, señaló que la jornada permitió fortalecer el contacto con los familiares y avanzar en la identificación de casos. “Durante el día pudimos atender a cinco personas que ya tenían solicitud de búsqueda y que llevaron inquietudes sobre sus casos. También realizamos la toma de muestra biológica de tres familiares que no la habían aportado y recibimos dos solicitudes nuevas, lo cual es un resultado muy importante porque nos permite fortalecer los procesos de búsqueda”, explicó.

El valor del análisis genético

Las muestras recolectadas fueron enviadas al Banco de Perfiles Genéticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí se cotejarán con registros de cuerpos recuperados en diferentes zonas del país, un paso fundamental para lograr la identificación y la entrega digna de las víctimas.

Según Criales, este tipo de procesos permiten mantener viva la búsqueda y garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad. En Floridablanca existen actualmente 74 solicitudes activas, mientras que en toda el área metropolitana de Bucaramanga la cifra asciende a 796 personas reportadas como desaparecidas.

Próximas jornadas en Santander

El funcionario anunció que el próximo 27 de octubre se realizarán dos nuevas actividades simultáneas: una en Piedecuesta y otra en el punto de atención a víctimas del municipio de Málaga. Con ello, la UBPD busca ampliar la cobertura del plan regional y acercar los servicios a quienes no pueden desplazarse a Bucaramanga.

“Estas articulaciones son muy importantes porque permiten brindar una atención integral a las familias y avanzar en los procesos de búsqueda en los municipios del departamento”, puntualizó Criales.

Las personas interesadas en participar en las jornadas o en obtener información sobre sus casos pueden acudir a la sede de la UBPD en Bucaramanga, ubicada en la calle 47 #29-65, Edificio Leo, o comunicarse al teléfono 3160174566.

Avances en la búsqueda de desaparecidos

La UBPD informó que continuará realizando jornadas en diferentes municipios de Santander para fortalecer los procesos humanitarios. Las acciones recientes en cementerios y zonas rurales han permitido recuperar cuerpos e identificar coincidencias genéticas con muestras familiares, lo que representa un avance en el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Estas actividades también contribuyen a restablecer la confianza entre las instituciones y las comunidades, que durante años han exigido respuestas sobre el paradero de miles de personas desaparecidas en el país.