Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

COMO OREO se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05), interpretado por W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, ocupa el segundo lugar de la lista.

3. top diesel

Beéle

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Beéle sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición tercera. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

4. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block) se ubica en el cuarto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 8. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L.

5. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Opheliade Taylor Swift está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 7, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. LATINA FOREVA

KAROL G

LATINA FOREVA de KAROL G se ubica en la sexta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

7. Ivonny Bonita

KAROL G

El hit de KAROL G se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 5.

8. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle va en descenso: ya llega a la octava posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 6.

9. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la novena posición.

10. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.