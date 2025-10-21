Colombia

El mensaje de Andrea Petro luego de la discusión de su padre con Donald Trump: “Defender la paz de Colombia frente al narcotráfico exige valentía”

La hija del presidente colombiano expresó en redes sociales su apoyo a la gestión de Gustavo Petro luego de las acusaciones de Donald Trump sobre supuestos vínculos con el narcotráfico

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El presidente estadounidense responsabilizó a su homólogo colombiano de fomentar actividades ilícitas, lo que generó reacciones inmediatas en el entorno político y un mensaje de respaldo de Andrea Petro - crédito Joel González/Presidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el 19 de octubre de 2025 una serie de declaraciones en las que cuestionó a Gustavo Petro, su par en Colombia, responsabilizándolo de incentivar actividades relacionadas con el narcotráfico y respaldar la producción de drogas ilegales en ese país. Estas afirmaciones han continuado provocando repercusiones y comentarios en distintos sectores políticos y sociales.

En ese contexto, Andrea Petro, hija del presidente colombiano, publicó en su cuenta de X un mensaje en apoyo a la gestión de su padre.

“Defender la paz de Colombia frente al narcotráfico exige valentía”, escribió Andrea Petro. Su pronunciamiento se dio tras la controversia generada por los señalamientos de Donald Trump a su padre.

A través de una publicación en X, la experta en Comercio Internacional expresó su apoyo a la posición adoptada por su progenitor respecto al desacuerdo existente entre ambos países, evitando referirse de manera explícita a alguno de los protagonistas del conflicto.

En su declaración, Andrea Petro resaltó la importancia de proteger la paz, la vida y la soberanía de Colombia enfrentando el narcotráfico, al tiempo que defendió la gestión del gobierno actual por asumir este reto con decisión y eficacia. Según la hija del primer mandatario del país, Gustavo Petro Urrego, la administración de su padre ha logrado avances donde las anteriores no consiguieron resultados, reforzando así la idea de un nuevo enfoque y una mayor determinación frente a este problema.

“Defender la paz, la vida y la soberanía de Colombia frente al narcotráfico exige valentía y compromiso. Esto es exactamente lo que se ha hecho, de manera decidida y efectiva, donde otros gobiernos no pudieron avanzar”, escribió en un mensaje en su cuenta de la red social X la especialista en Comercio Internacional.

Andrea Petro defendió en su cuenta de X la gestión de su padre como presidente de Colombia - crédito @andreapetro91

La publicación de Andrea Petro generó una serie de respuestas y reacciones dentro de la red social X, donde usuarios expresaron distintas posturas acerca del apoyo mostrado por la hija del presidente en el contexto de las tensiones con Donald Trump.

Entre los comentarios que replicaron a la hija de Gustavo Petro se encuentra el de @Hru2002Humberto, quien cuestionó la justificación del actuar presidencial y sugirió que la confrontación directa con Trump ha acarreado consecuencias negativas para Colombia, más allá de la situación personal del mandatario.

“Entiendo q trate de defender a su papá, pero no tiene justificación en el lío q nos metió. Pensó q retar, insultar, tuitear a diario insultando a Trump, iba a salir inmune. Pero no. Le despertó la ira a esa fiera. La q perdió fue Colombia. Petro puede q no vuelva Disney, y que?”, comentó el internauta en respuesta la publicación de Andrea Petro.

Usuarios de X reaccionaron a las palabras de la hija del presidente - crédito @Hru2002Humberto

La intervención de Andrea Petro también recibió respuestas críticas de otros usuarios en X, como fue el caso de @dianasalgado18, quien apuntó que el presidente colombiano busca deliberadamente llamar la atención de los medios. Esta usuaria sostuvo que Gustavo Petro lleva meses intentando provocar a Donald Trump, y que, al sentirse ignorado, ahora recurre al enfrentamiento público para captar la atención de la prensa.

“Su papi lo que quiere es prensa! Lleva buscándole pelea a Trump meses y cómo lo había ignorado y le robó el show de palestina. Ahora va por la prensa peleando con el! Llévese a su papá por favor”, dijo la usuaria de la red social antes mencionada.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha publicado diversos mensajes en sus redes sociales como respuesta a las declaraciones de Donald Trump, posicionando su postura frente a los señalamientos y defendiendo las acciones de su administración ante la opinión pública.

Gustavo Petro comparó sus propiedades con las de Gustavo Petro - crédito @petrogustavo

“No tengo más, así que este líder de narcotráficantes, como dice Trump, es algo extraño porque es algo Franciscano, aunque no exagero, llevo la última letra del alfabeto arameo en mi pulso, porque significa que el último será el primero, no en el cielo sino en la tierra”, comentó el jefe de Estados en uno de los varios mensajes que ha dedico al presidente de Estados Unidos.

