Colombia

El congresista de Estados Unidos Carlos Giménez continuó su pelea con Gustavo Petro: “No sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro”

El congresista de EE. UU. arremetió nuevamente contra el presidente colombiano, cuestiona su salud mental y liderazgo tras declaraciones cruzadas sobre la política internacional y el expresidente Donald Trump

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El conflicto entre el congresista
El conflicto entre el congresista de Estados Unidos y el presidente de Colombia se agudizó luego de fuertes mensajes en X, donde ambos líderes se acusaron mutuamente de tergiversar y atacar posturas políticas - crédito REUTERS/Nathan Howard y @petrogustavo

El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, se pronunció ante las declaraciones del legislador estadounidense Carlos Giménez, quien lo acusó de haber dirigido amenazas hacia el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La polémica se originó luego de que Petro ofreciera una entrevista a Daniel Coronell, donde expuso la importancia de transformar la agenda internacional que ha impulsado el político republicano.

El enfrentamiento entre Carlos Giménez y Gustavo Petro se intensificó, ya que el legislador estadounidense no detuvo sus críticas tras la respuesta del mandatario colombiano. Posteriormente, Giménez recurrió nuevamente a su cuenta de X para profundizar en el conflicto, donde publicó: “No sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que, en respuesta a las palabras de Giménez el presidente de Colombia utilizó la red social X para aclarar que sus palabras fueron tergiversadas y rechazó cualquier intención de influir o remover del poder al jefe de Estado estadounidense.

En su explicación, Gustavo Petro precisó que su intervención se centraba en exhortar a Donald Trump a modificar su postura respecto de lo que denominó “políticas de muerte”.

Petro afirmó que no pretendía
Petro afirmó que no pretendía amenazar a Trump, sino que invitaba a cambiar políticas asociadas con “la muerte en el mundo”. - crédito @petrogustavo/X

“Yo no amenazo a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo como el genocidio en Palestina, por políticas de vida”, escribió el presidente en la red social.

Por las anteriores palabras de Petro, en la mañana del 21 de octubre, Carlos Giménez incrementó la polémica al publicar un mensaje especialmente duro dirigido a Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

El congresista estadounidense puso en duda la coherencia y la salud del presidente colombiano, sugiriendo que sus declaraciones responden a motivaciones personales y actitudes contradictorias. Además, calificó el liderazgo de Petro como perjudicial para Colombia.

“Señor Petro, No sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Haz demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de #Colombia”, escribió el congresista afín al Gobierno de Donald Trump en su cuenta de la red social X.

Carlos Giménez le contestó de
Carlos Giménez le contestó de regreso a Gustavo Petro - crédito @RepCarlos

Carlos Giménez ya había lanzado fuertes acusaciones contra Gustavo Petro previamente, a raíz de la entrevista mencionada con el periodista Daniel Coronell. En esa ocasión, Giménez, por medio de X, calificó al presidente colombiano como una amenaza para la región y lo vinculó con el narcotráfico. El congresista insistió en que las declaraciones de Petro representan un peligro real para la seguridad del continente, asegurando que sus amenazas deben ser tomadas con seriedad.

“En una entrevista con @UniNoticiasEl narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con ‘derrocar’ al presidente Trump. Las amenazas de Petro deben tomarse en serio; representa una auténtica amenaza para la seguridad de nuestro hemisferio”, escribió en su cuenta de X el congresista.

Con esa publicación, el representante
Con esa publicación, el representante Carlos Giménez hizo un duro señalamiento al presidente Gustavo Petro - crédito @RepCarlos/X

La polémica se originó tras una entrevista transmitida el lunes 20 de octubre, donde el jefe de Estado de Colombia expresó: “la humanidad tiene una primera salida que es cambiar a Trump”. Detalló que tal transformación podría lograrse “por el mismo Trump, que es lo más fácil, o sacando a Trump”.

En el contexto de dicha entrevista, Daniel Coronell indagó a Gustavo Petro sobre las razones por las cuales su gobierno enfrentó obstáculos más significativos con la administración de Donald Trump en comparación con mandatarios latinoamericanos como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) o Gabriel Boric (Chile). Coronell destacó que estos líderes también manifestaron opiniones críticas respecto a la política internacional de Estados Unidos, pero no experimentaron repercusiones de la misma magnitud que las vividas por la administración de Petro.

La respuesta de Petro fue extensa y cargada de matices históricos, pese a que el periodista pedía centrarse en el siglo XXI; con tono reflexivo, señaló que la situación actual requiere habilidad política y prudencia, y lanzó una frase que marcó la conversación: “A ver, discúlpeme, pero yo leo periódicos, Daniel. Sí, pero... Y el señor Trump amenazó militarmente con invadir a Brasil. No estaba sordo. Lo que pasa es que los presidentes maniobran. Ya veré cómo maniobro yo, porque hasta ahora se ha desatado esta última...”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCarlos GiménezEstados UnidosGobierno TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Segundo piso de restaurante colapsó en Punta Arena, Cartagena: hay 15 heridos y tres hospitalizados

Un grupo de treinta personas esperaban sus almuerzos, cuando parte de la estructura del local colapsó y los comensales cayeron unos sobre otros

Segundo piso de restaurante colapsó

Condenan a Carlos Eduardo Mora, alías el Veneco, por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La justicia colombiana impuso una sentencia de 21 años de cárcel a Mora, considerado pieza clave en el crimen del senador, ocurrido en un parque de Bogotá

Condenan a Carlos Eduardo Mora,

Álvaro Uribe reaccionó a la absolución de su condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos: “El tiempo de Dios es perfecto”

En la sentencia, el Tribunal fundamentó la nulidad de las grabaciones utilizadas por la Fiscalía, aduciendo su obtención irregular y, por tanto, su invalidez como pruebas en el proceso

Álvaro Uribe reaccionó a la

Turistas decepcionados muestran en TikTok por qué es recomendable no ir a Santa Marta en octubre: “Mis ahorros, mi dinero”

La temporada invernal le ha dado malos ratos a los turistas que esperaban disfrutar las playas, pero han tenido que permanecer en los hoteles

Turistas decepcionados muestran en TikTok

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

El entrenador de Atlético Bucaramanga reconoce la importancia de estar en la órbita de Atlético Nacional, aunque insiste en que su presente y compromiso están con el club santandereano y su afición

Leonel Álvarez reveló que tuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hija de Andrés Felipe Arias

Hija de Andrés Felipe Arias se refirió a su estado de salud y aclaró cuál es su diagnóstico, lo que siente y cómo está viviendo su día a día

Así fue la despedida de La Valdiri en Bogotá tras su victoria en Stream Fighters: “Gracias por tanto machis”

La Liendra reveló la millonaria suma que le ofrecieron por hacer parte de una campaña política: “Si me ofrecen otra vez, los expongo”

Abogados del papá de Greeicy Rendón se pronunciaron sobre la supuesta tortura: “Los hechos imputados no constituyen una verdad judicial”

Influenciador bogotano reveló la historia de joven que tiene muñecos como hijos y comparte su “maternidad” en redes sociales: “Son mis niños”

Deportes

Leonel Álvarez reveló que tuvo

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán

Narrador chileno se emocionó con el gol de Colombia ante Francia por el tercer puesto en el Mundial Sub-20: “Parece el carnaval de Barranquilla”

Presidente del Cali aclaró polémica de premios al plantel femenino por ganar la Liga y participar en la Copa Libertadores

Figura del Mundial Sub-20 con la selección Colombia será compañero de James Rodríguez en el Club León