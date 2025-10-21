El congresista de Estados Unidos Carlos Giménez continuó su pelea con Gustavo Petro: “No sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro”

El conflicto entre el congresista de Estados Unidos y el presidente de Colombia se agudizó luego de fuertes mensajes en X, donde ambos líderes se acusaron mutuamente de tergiversar y atacar posturas políticas - crédito REUTERS/Nathan Howard y @petrogustavo

El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, se pronunció ante las declaraciones del legislador estadounidense Carlos Giménez, quien lo acusó de haber dirigido amenazas hacia el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La polémica se originó luego de que Petro ofreciera una entrevista a Daniel Coronell, donde expuso la importancia de transformar la agenda internacional que ha impulsado el político republicano.

El enfrentamiento entre Carlos Giménez y Gustavo Petro se intensificó, ya que el legislador estadounidense no detuvo sus críticas tras la respuesta del mandatario colombiano. Posteriormente, Giménez recurrió nuevamente a su cuenta de X para profundizar en el conflicto, donde publicó: “No sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro”.

Y es que, en respuesta a las palabras de Giménez el presidente de Colombia utilizó la red social X para aclarar que sus palabras fueron tergiversadas y rechazó cualquier intención de influir o remover del poder al jefe de Estado estadounidense.

En su explicación, Gustavo Petro precisó que su intervención se centraba en exhortar a Donald Trump a modificar su postura respecto de lo que denominó “políticas de muerte”.

“Yo no amenazo a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo como el genocidio en Palestina, por políticas de vida”, escribió el presidente en la red social.

Por las anteriores palabras de Petro, en la mañana del 21 de octubre, Carlos Giménez incrementó la polémica al publicar un mensaje especialmente duro dirigido a Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

El congresista estadounidense puso en duda la coherencia y la salud del presidente colombiano, sugiriendo que sus declaraciones responden a motivaciones personales y actitudes contradictorias. Además, calificó el liderazgo de Petro como perjudicial para Colombia.

“Señor Petro, No sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Haz demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de #Colombia”, escribió el congresista afín al Gobierno de Donald Trump en su cuenta de la red social X.

Carlos Giménez ya había lanzado fuertes acusaciones contra Gustavo Petro previamente, a raíz de la entrevista mencionada con el periodista Daniel Coronell. En esa ocasión, Giménez, por medio de X, calificó al presidente colombiano como una amenaza para la región y lo vinculó con el narcotráfico. El congresista insistió en que las declaraciones de Petro representan un peligro real para la seguridad del continente, asegurando que sus amenazas deben ser tomadas con seriedad.

“En una entrevista con @UniNoticiasEl narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con ‘derrocar’ al presidente Trump. Las amenazas de Petro deben tomarse en serio; representa una auténtica amenaza para la seguridad de nuestro hemisferio”, escribió en su cuenta de X el congresista.

La polémica se originó tras una entrevista transmitida el lunes 20 de octubre, donde el jefe de Estado de Colombia expresó: “la humanidad tiene una primera salida que es cambiar a Trump”. Detalló que tal transformación podría lograrse “por el mismo Trump, que es lo más fácil, o sacando a Trump”.

En el contexto de dicha entrevista, Daniel Coronell indagó a Gustavo Petro sobre las razones por las cuales su gobierno enfrentó obstáculos más significativos con la administración de Donald Trump en comparación con mandatarios latinoamericanos como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) o Gabriel Boric (Chile). Coronell destacó que estos líderes también manifestaron opiniones críticas respecto a la política internacional de Estados Unidos, pero no experimentaron repercusiones de la misma magnitud que las vividas por la administración de Petro.

La respuesta de Petro fue extensa y cargada de matices históricos, pese a que el periodista pedía centrarse en el siglo XXI; con tono reflexivo, señaló que la situación actual requiere habilidad política y prudencia, y lanzó una frase que marcó la conversación: “A ver, discúlpeme, pero yo leo periódicos, Daniel. Sí, pero... Y el señor Trump amenazó militarmente con invadir a Brasil. No estaba sordo. Lo que pasa es que los presidentes maniobran. Ya veré cómo maniobro yo, porque hasta ahora se ha desatado esta última...”.