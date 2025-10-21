Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 21 de octubre

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este martes 21 de octubre. Revisa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Altos de Chozica, Los Naranjos, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar.Lugar: De la Carrera 84 a la Carrera 88C, entre la Calle 128D a la Calle 132A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Engativá.Barrios: Santa Cecilia.Lugar: De la Calle 53 a la Calle 57, entre la Carrera 77A a la Carrera 85.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Los Mártires.Barrios: La Sabana, La Pepita.Lugar: De la Carrera 19 a la Carrera 22, entre la Calle 11 a la Calle 13.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de Hidrante y válvula

Localidad: Teusaquillo.Barrios: Quinta Paredes.Lugar: De la Carrera 40 a la Carrera 50, entre la Calle 24 a la Calle 26.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 10 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Soacha.Barrios: Alticos.Lugar: De la Calle 10 a la Calle 4 Sur, entre la Carrera 4 a la Carrera 6 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Bella Flor, Paraíso, Quiba, Nueva Esperanza, La Torre, Cordillera del Sur, Los Alpes Sur, El Mochuelo, Cerro Colorado, Naciones Unidas, Villa Gloria, Villas El Diamante, Nueva Esperanza, El Mirador de Arabia, Brisas del Volador.Lugar: De la Calle 68U Sur a la Calle 81 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera 27.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Altaloma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, República de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, El Verbenal, El Paraíso, Cordillera del Sur, Bella Flor Sur.Lugar: Afectación Quiba: De la Calle 70 T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U Afectación Alpes II: De la Carrera 19 a la Carrera 24, entre la Calle 75ª Sur a la Quebrada la Trompeta.Inicio del corte: 1:00 p.m.Duración del corte: 7 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo estación Volador

Localidad: Engativá.Barrios: Centro Engativá II, El Cedro, El Cedro I, El Gaco, El Muelle, El Pantano, Engativá Zona Urbana, La Faena, La Riviera, Marandu, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, Villa Gladys.Lugar: De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 96 al Rio Bogotá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.