Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 21 de octubre

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la capital dan a conocer los recortes de agua programados

Por Infobae Noticias

Guardar
Toma tus precauciones con los
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este martes 21 de octubre. Revisa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Altos de Chozica, Los Naranjos, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar.Lugar: De la Carrera 84 a la Carrera 88C, entre la Calle 128D a la Calle 132A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Engativá.Barrios: Santa Cecilia.Lugar: De la Calle 53 a la Calle 57, entre la Carrera 77A a la Carrera 85.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Los Mártires.Barrios: La Sabana, La Pepita.Lugar: De la Carrera 19 a la Carrera 22, entre la Calle 11 a la Calle 13.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de Hidrante y válvula

Localidad: Teusaquillo.Barrios: Quinta Paredes.Lugar: De la Carrera 40 a la Carrera 50, entre la Calle 24 a la Calle 26.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 10 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Soacha.Barrios: Alticos.Lugar: De la Calle 10 a la Calle 4 Sur, entre la Carrera 4 a la Carrera 6 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Bella Flor, Paraíso, Quiba, Nueva Esperanza, La Torre, Cordillera del Sur, Los Alpes Sur, El Mochuelo, Cerro Colorado, Naciones Unidas, Villa Gloria, Villas El Diamante, Nueva Esperanza, El Mirador de Arabia, Brisas del Volador.Lugar: De la Calle 68U Sur a la Calle 81 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera 27.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Altaloma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, República de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, El Verbenal, El Paraíso, Cordillera del Sur, Bella Flor Sur.Lugar: Afectación Quiba: De la Calle 70 T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U Afectación Alpes II: De la Carrera 19 a la Carrera 24, entre la Calle 75ª Sur a la Quebrada la Trompeta.Inicio del corte: 1:00 p.m.Duración del corte: 7 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo estación Volador

Localidad: Engativá.Barrios: Centro Engativá II, El Cedro, El Cedro I, El Gaco, El Muelle, El Pantano, Engativá Zona Urbana, La Faena, La Riviera, Marandu, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, Villa Gladys.Lugar: De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 96 al Rio Bogotá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 20 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados del último sorteo de

La Guajira entra en nivel de alistamiento por posible ciclón tropical: advierten lluvias y oleaje en el Caribe

Las autoridades activaron protocolos de prevención y vigilancia en varios departamentos, mientras organismos técnicos mantienen el monitoreo constante de la onda tropical AL98

La Guajira entra en nivel

Super Astro Sol y Luna resultados lunes 20 de octubre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos juegos

Super Astro Sol y Luna

Familias de Floridablanca entregaron ADN para avanzar en la búsqueda de desaparecidos

Durante una jornada de la Unidad de Búsqueda se tomaron muestras genéticas, se recibieron nuevas solicitudes y se reforzó el acompañamiento a víctimas del conflicto en Santander

Familias de Floridablanca entregaron ADN

Pico y Placa: qué carros descansan en Cartagena este martes 21 de octubre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: qué carros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Lina Tejeiro se burló de Yina Calderón tras el fugaz combate en ‘Stream Fighters 4′: “Gayina”

Juanes fue elegido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

“Yo no soy bruta”, revelan frase que dijo Yina Calderón a su entrenador tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri

Top 10 Netflix Colombia: “Nadie nos vio partir” encabeza el listado de las series más vistas del momento

Deportes

Bajo un torrencial aguacero, Medellín

Bajo un torrencial aguacero, Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en el Atanasio: el Poderoso es líder de la Liga Betplay

Colombia se ubica entre las selecciones más valiosas del mundial 2026: este es su lugar en prestigioso ranking

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”