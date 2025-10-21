Colombia

CNE le pidió a Miguel Polo Polo eliminar publicaciones contra integrantes del Pacto Histórico por violencia política: “No me vengas con cuentos de mamá sufrida”

El Consejo Nacional Electoral ordenó otorgar una medida de protección a la representante María Fernanda Carrascal, tras la denuncia presentada contra Polo Polo por violencia política basada en género

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Miguel Polo Polo había cuestionado
Miguel Polo Polo había cuestionado a la congresista María Fernanda Carrascal, Carmen Ramírez, María del Mar Pizarro y David Racero, del Pacto Histórico - crédito Colprensa

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió por unanimidad ordenar al representante Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en las que cuestionó a la congresista María Fernanda Carrascal, Carmen Ramírez, María del Mar Pizarro y David Racero, del Pacto Histórico.

El tribunal también ordenó otorgar una medida de protección a María Fernanda Carrascal, tras la denuncia presentada por ella contra Polo Polo por violencia política basada en género.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En uno de los mensajes cuya eliminación fue solicitada por el CNE al representante Polo Polo se lee: “Mafe, no me vengas con cuentos de mamá sufrida; saliste a las 9 p.m. mientras yo estuve todo el debate. Tú, con tu bebé como excusa y tus discursos baratos de izquierda, eres un fraude laboral. Heroína de medio tiempo, víctima profesional: si no puedes con el Congreso, déjalo, pero ya basta de lloriquear y de usar pañales como coartada”.

Sobre este mensaje, Caracol Radio reveló el falló del CNE en el que se lee que “dicho mensaje configura un acto de violencia simbólica y psicológica, al deslegitimar la participación política de la representante Carrascal, reduciendo su condición de congresista al hecho de ser madre y presentando su rol materno como un impedimento para el desempeño de funciones públicas.

El CNE ordenó otorgar una
El CNE ordenó otorgar una medida de protección a María Fernanda Carrascal - crédito Miguel Polo Polo/Mafe Carrascal/Facebook

Y agregan: “También se evidencia un estereotipo de género consistente en la idea de que las mujeres no pueden conciliar la maternidad con la vida política, lo que constituye un patrón discriminatorio establecido por la Constitución, la Ley 2453 de 2025 y los tratados internacionales como la Cedaw y la Convención de Belém do Pará”.

Los magistrados señalaron que “la descalificación personal y la incitación a ‘dejar el Congreso’ tienen un efecto inhibidor en el ejercicio de los derechos políticos de la víctima, evidenciando así una violencia política basada en género”.

Así las cosas, el representante Miguel Polo Polo tendrá cinco días para eliminar las publicaciones en X, “las cuales constituyen actos de violencia política contra la mujer, en cumplimiento de los principios de respeto a la dignidad humana, igualdad y no discriminación”.

El CNE también le pidió a Miguel Polo Polo presentar “excusas públicas claras, expresas y concretas” a la representante María Fernanda Carrascal, que, según el tribunal electoral, la congresista “resultó afectada por los actos de violencia política de género”.

El CNE también le pidió
El CNE también le pidió a Miguel Polo Polo presentar “excusas públicas claras, expresas y concretas” a la representante María Fernanda Carrascal - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Además, el CNE indicó que “para que, en el marco de sus funciones públicas y de su participación política, se abstenga de realizar cualquier actuación, manifestación o conducta que constituya violencia política de género en contra de ninguna mujer, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 1475 de 2011 y la Ley 2453 de 2025”.

Fallo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia dictó un fallo que ordena al congresista Miguel Polo Polo realizar una reparación simbólica tras intervenir un homenaje dedicado a las víctimas de los falsos positivos.

La decisión judicial se produce tras el incidente de noviembre de 2024, cuando Polo Polo retiró varias botas de una instalación conmemorativa en el Capitolio Nacional y las depositó en bolsas de basura. Esta acción desencadenó el rechazo tanto de familiares de las víctimas como de organizaciones de derechos humanos.

Las madres de Soacha aseguraron
Las madres de Soacha aseguraron que Miguel Polo Polo buscó revictimizarlas - crédito JEP y Mariano Vimos/Colprensa

Según los informes publicados por la Justicia Especial para la Paz (JEP), al menos 6.402 jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente entre 2002 y 2008. La mayoría de estos casos involucra a miembros de la fuerza pública que engañaron a los jóvenes con falsas promesas de empleo y luego los reportaron falsamente como combatientes muertos.

Los denominados falsos positivos son considerados uno de los episodios más graves dentro del conflicto armado de Colombia y comenzaron a documentarse oficialmente a partir de la década de 1980.

En su resolución, el tribunal exige que Polo Polo devuelva los elementos tomados del acto “Mujeres con las botas bien puestas”, un homenaje vinculado a la memoria de las víctimas representadas por la Asociación de Madres de Familia de los Falsos Positivos (Mafapo). El fallo establece que la medida pretende proteger derechos fundamentales como la libertad de expresión, la paz, la dignidad humana, la verdad y la memoria histórica de las madres afectadas por el conflicto armado.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloCNEPacto HistóricoViolencia políticaConsejo Nacional ElectoralColombia-Noticias

Más Noticias

Segundo piso de restaurante colapsó en Punta Arena, Cartagena: hay 15 heridos y tres hospitalizados

Un grupo de treinta personas esperaban sus almuerzos, cuando parte de la estructura del local colapsó y los comensales cayeron unos sobre otros

Segundo piso de restaurante colapsó

Condenan a Carlos Eduardo Mora, alías el Veneco, por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La justicia colombiana impuso una sentencia de 21 años de cárcel a Mora, considerado pieza clave en el crimen del senador, ocurrido en un parque de Bogotá

Condenan a Carlos Eduardo Mora,

Álvaro Uribe reaccionó a la absolución de su condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos: “El tiempo de Dios es perfecto”

En la sentencia, el Tribunal fundamentó la nulidad de las grabaciones utilizadas por la Fiscalía, aduciendo su obtención irregular y, por tanto, su invalidez como pruebas en el proceso

Álvaro Uribe reaccionó a la

Turistas decepcionados muestran en TikTok por qué es recomendable no ir a Santa Marta en octubre: “Mis ahorros, mi dinero”

La temporada invernal le ha dado malos ratos a los turistas que esperaban disfrutar las playas, pero han tenido que permanecer en los hoteles

Turistas decepcionados muestran en TikTok

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

El entrenador de Atlético Bucaramanga reconoce la importancia de estar en la órbita de Atlético Nacional, aunque insiste en que su presente y compromiso están con el club santandereano y su afición

Leonel Álvarez reveló que tuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hija de Andrés Felipe Arias

Hija de Andrés Felipe Arias se refirió a su estado de salud y aclaró cuál es su diagnóstico, lo que siente y cómo está viviendo su día a día

Así fue la despedida de La Valdiri en Bogotá tras su victoria en Stream Fighters: “Gracias por tanto machis”

La Liendra reveló la millonaria suma que le ofrecieron por hacer parte de una campaña política: “Si me ofrecen otra vez, los expongo”

Abogados del papá de Greeicy Rendón se pronunciaron sobre la supuesta tortura: “Los hechos imputados no constituyen una verdad judicial”

Influenciador bogotano reveló la historia de joven que tiene muñecos como hijos y comparte su “maternidad” en redes sociales: “Son mis niños”

Deportes

Leonel Álvarez reveló que tuvo

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán

Narrador chileno se emocionó con el gol de Colombia ante Francia por el tercer puesto en el Mundial Sub-20: “Parece el carnaval de Barranquilla”

Presidente del Cali aclaró polémica de premios al plantel femenino por ganar la Liga y participar en la Copa Libertadores

Figura del Mundial Sub-20 con la selección Colombia será compañero de James Rodríguez en el Club León