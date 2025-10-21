Colombia

Asocapitales instó al Gobierno a mantener la diplomacia con Estados Unidos: “Cualquier tensión puede impactar la economía”

El organismo advierte que sanciones o restricciones comerciales afectarían gravemente a empresas nacionales, sectores productivos y la calidad de vida

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

La entidad llamó al Gobierno
La entidad llamó al Gobierno para mantener la diplomacia con el Gobierno de Donald Trump - crédito Reuters/Colprensa

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos podría tener duras consecuencias en materia económica para sectores que mantienen relaciones comerciales con ese país. La Asociación Nacional de Ciudades Capitales (Asocapitales), de la que hacen parte las 32 capitales del país, le hizo un llamado al Gobierno nacional para que se fortalezcan los canales oficiales y se logre superar la crisis entre ambas naciones.

A través de un pronunciamiento oficial, el organismo pidió emprender un diálogo constructivo que dé lugar a un compromiso compartido con la estabilidad de las relaciones bilaterales y el desarrollo económico de ambos países. El llamado se fundamenta en que las tensiones pueden tener impactos en la calidad de vida de los colombianos.

Asocapitales hizo referencia a que, históricamente, la relación entre Bogotá y Washington ha sido fundamental para el desarrollo de comunidades vulnerables y de las ciudades capitales por medio de inversión destinada a la mejora de la seguridad y el fortalecimiento institucional.

“Esta alianza estratégica ha permitido el avance de múltiples agendas conjuntas en materia de desarrollo, desarrollo sostenible, educación, justicia, tecnología y fortalecimiento territorial“, se lee en el pronunciamiento oficial.

En este sentido, la entidad invitó a tener prudencia en el manejo de las relaciones internacionales y a la revalidación de los canales diplomáticos como herramientas neutrales que permiten superar diferencias como las que se registraron entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La asociación alertó de las
La asociación alertó de las implicaciones económicas de las posibles sanciones - crédito Asocapitales

Adicionalmente, aseveró que cualquier tipo de tensión o sanción comercial contra el país puede impactar la economía de las ciudades, así como el sector productivo que, explicaron, concentra “buena parte de la productividad, el comercio y la vida institucional“ del país.

Con base en su análisis, la asociación reiteró su compromiso para colaborar en la diplomacia, la estabilidad y el crecimiento económico de ambos países, por lo que aseguró que la cooperación internacional debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de la relación con Estados Unidos.

“La cooperación internacional debe continuar siendo uno de los pilares fundamentales de la relación bilateral, en beneficio de los ciudadanos y de los territorios que representan el motor del desarrollo nacional“, indicó la entidad en su pronunciamiento oficial.

la tensión se intensificó luego
la tensión se intensificó luego de que Donald Trump calificó a Gustavo Petro como líder del narcotráfico - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y REUTERS/Kevin Lamarque

A la par, destacó que el diálogo “técnico, diplomático y constructivo” es el camino que debe seguir el Gobierno nacional para salvaguardar las relaciones bilaterales y, especialmente, la confianza que promueve la inversión, la innovación y la seguridad que son producto de la cooperación entre ambos países.

Para Asocapitales, la relación entre la Casa de Nariño y la Casa Blanca se ha construido de manera estratégica para lograr superar coyunturas políticas, por lo que sentenciaron que eta debe ser cuidada con “visión, madurez y responsabilidad“.

Además de su pronunciamiento, la entidad alertó de las implicaciones económicas que podrían tener las posibles sanciones contra el país por razón de las diferencias ideológicas para hacerle frente al narcotráfico en la región. Para la asociación, la reducción de estos fondos, que pasarán de $740 millones de dólares en 2023 a solo $207 millones de dólares en 2025, compromete programas clave en áreas como paz, seguridad, justicia e innovación urbana, y pone en entredicho la capacidad operativa nacional.

La asociación destacó que las
La asociación destacó que las ciudades capitales se verían afectadas con la posible imposición de sanciones - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Por ello, los efectos de las posibles sanciones se verían reflejados en el intercambio comercial con ese país que, tan solo en 2024, representó el 30% del total de las exportaciones nacionales. En ese año, la relación comercial con el norte del continente representó 14.337 millones de dólares que beneficiaron a cerca de 3.000 empresas colombianas.

Adicionalmente, en el ámbito de las importaciones, Estados Unidos suministra el 26 % de los bienes que ingresan a Colombia, con especial énfasis en maquinaria, combustibles, alimentos e insumos industriales. Esta relación implica que cualquier alteración en los flujos comerciales podría afectar de manera grave a los sectores productivos y económicos nacionales.

