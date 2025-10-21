Álvaro Uribe reaccionó a la absolución de su condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos: “El tiempo de Dios es perfecto”

La Justicia colombiana absuelve al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno de testigos - crédito Europa Press

La determinación del Tribunal Superior de Bogotá de declarar ilegales las interceptaciones telefónicas contra el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena ha cobrado especial relevancia dentro del contexto judicial colombiano. Esta decisión, emitida el 21 de octubre de 2025, llevó a la absolución del expresidente Uribe del cargo de fraude procesal, eliminando así el segundo proceso penal importante que enfrentaba el exmandatario.

En la sentencia, el Tribunal fundamentó la nulidad de las grabaciones utilizadas por la Fiscalía, aduciendo su obtención irregular y, por tanto, su invalidez como pruebas en el proceso. Esta resolución conlleva que, según la instancia judicial, la inocencia de Álvaro Uribe en los hechos que se le atribuían quedó plenamente ratificada.

La decisión provocó la reacción del líder natural del Centro Democrático, que de manera corta y concisa celebró el fallo del Tribunal por medio de su cuenta de X: “La democracia colombiana se fortalece hoy, gracias a la justicia. El tiempo de Dios, es perfecto”.

El proceso judicial contra Uribe se había convertido en tema central dentro del debate público por el papel protagónico de las pruebas técnicas en los delitos imputados.

