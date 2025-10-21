Colombia

Álvaro Uribe reaccionó a la absolución de su condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos: “El tiempo de Dios es perfecto”

En la sentencia, el Tribunal fundamentó la nulidad de las grabaciones utilizadas por la Fiscalía, aduciendo su obtención irregular y, por tanto, su invalidez como pruebas en el proceso

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
La Justicia colombiana absuelve al
La Justicia colombiana absuelve al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno de testigos - crédito Europa Press

La determinación del Tribunal Superior de Bogotá de declarar ilegales las interceptaciones telefónicas contra el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena ha cobrado especial relevancia dentro del contexto judicial colombiano. Esta decisión, emitida el 21 de octubre de 2025, llevó a la absolución del expresidente Uribe del cargo de fraude procesal, eliminando así el segundo proceso penal importante que enfrentaba el exmandatario.

En la sentencia, el Tribunal fundamentó la nulidad de las grabaciones utilizadas por la Fiscalía, aduciendo su obtención irregular y, por tanto, su invalidez como pruebas en el proceso. Esta resolución conlleva que, según la instancia judicial, la inocencia de Álvaro Uribe en los hechos que se le atribuían quedó plenamente ratificada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión provocó la reacción del líder natural del Centro Democrático, que de manera corta y concisa celebró el fallo del Tribunal por medio de su cuenta de X: “La democracia colombiana se fortalece hoy, gracias a la justicia. El tiempo de Dios, es perfecto”.

Álvaro Uribe Vélez absolución a
Álvaro Uribe Vélez absolución a condena por el Tribunal Superior de Bogotá - crédito @AlvaroUribef/X

El proceso judicial contra Uribe se había convertido en tema central dentro del debate público por el papel protagónico de las pruebas técnicas en los delitos imputados.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Álvaro uribe VélezÁlvaro Uribecaso UribeFallo UribeUribe inocenteJuicio Álvaro UribeUribe absueltoColombia-Noticias

Más Noticias

Turistas decepcionados muestran en TikTok por qué es recomendable no ir a Santa Marta en octubre: “Mis ahorros, mi dinero”

La temporada invernal le ha dado malos ratos a los turistas que esperaban disfrutar las playas, pero han tenido que permanecer en los hoteles

Turistas decepcionados muestran en TikTok

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

El entrenador de Atlético Bucaramanga reconoce la importancia de estar en la órbita de Atlético Nacional, aunque insiste en que su presente y compromiso están con el club santandereano y su afición

Leonel Álvarez reveló que tuvo

Hija de Andrés Felipe Arias se refirió a su estado de salud y aclaró cuál es su diagnóstico, lo que siente y cómo está viviendo su día a día

La hija del presentador de noticias habló abiertamente sobre su enfermedad, para desmentir versiones alarmistas que se han publicado en los medios y las redes sociales

Hija de Andrés Felipe Arias

María Fernanda Cabal lanzó duras críticas a la jueza que condenó a Álvaro Uribe en primera instancia: “La bruja no debió estar ahí”

En conversación con Infobae Colombia, la precandidata María Fernanda Cabal, se refirió al fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas entre Uribe y Diego Cadena

María Fernanda Cabal lanzó duras

Abogado de las víctimas confirmó que apelará el fallo que absolvió a Álvaro Uribe en el caso de soborno y fraude procesal: “Esta batalla no ha terminado”

Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá absolvieron al exmandatario Álvaro Uribe de los cargos de soborno y fraude procesal por los que había sido condenado en primera instancia

Abogado de las víctimas confirmó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hija de Andrés Felipe Arias

Hija de Andrés Felipe Arias se refirió a su estado de salud y aclaró cuál es su diagnóstico, lo que siente y cómo está viviendo su día a día

Así fue la despedida de La Valdiri en Bogotá tras su victoria en Stream Fighters: “Gracias por tanto machis”

La Liendra reveló la millonaria suma que le ofrecieron por hacer parte de una campaña política: “Si me ofrecen otra vez, los expongo”

Abogados del papá de Greeicy Rendón se pronunciaron sobre la supuesta tortura: “Los hechos imputados no constituyen una verdad judicial”

Influenciador bogotano reveló la historia de joven que tiene muñecos como hijos y comparte su “maternidad” en redes sociales: “Son mis niños”

Deportes

Presidente del Fenerbahce calificó de

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán

Narrador chileno se emocionó con el gol de Colombia ante Francia por el tercer puesto en el Mundial Sub-20: “Parece el carnaval de Barranquilla”

Presidente del Cali aclaró polémica de premios al plantel femenino por ganar la Liga y participar en la Copa Libertadores

Figura del Mundial Sub-20 con la selección Colombia será compañero de James Rodríguez en el Club León

Hora y dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga: el Embajador debe ganar para evitar la eliminación