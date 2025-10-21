Alianza Verde rechaza adhesión de Roy Barreras y descarta incluirlo en su coalición para 2026

Roy Barreras, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El partido Alianza Verde resolvió no vincular al exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, a la coalición que proyecta para las elecciones presidenciales del 2026. La decisión se tomó durante una reunión de la Dirección Nacional del partido, en la que la mayoría consideró inconveniente su incorporación al bloque político que comparte con el movimiento En Marcha.

Según reveló Semana, la votación arrojó 26 votos en contra y 14 a favor de la propuesta que buscaba habilitar la llegada de Barreras. El exsenador había manifestado su intención de sumarse a la coalición de centro que lidera el exministro Juan Fernando Cristo, pero la postura de la mayoría de la dirigencia verde frustró ese acercamiento.

Críticas desde el interior del partido

Durante el encuentro, varios congresistas expresaron reparos frente al nombre de Barreras, señalando que su trayectoria no es coherente con los principios que el partido defiende. Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del senador Jota Pe Hernández, quien manifestó: “El Partido Verde ha tenido unas luchas bastante importantes en varios temas, entre ellos, el de la lucha contra la corrupción. Lastimosamente, hay episodios lamentables por los casos de Carlos Ramón González, Iván Name y Sandra Ortiz, pero no se puede sacrificar la coherencia y no se puede aliar con personajes politiqueros y con dudosa reputación como Roy Barreras, a quien yo he denunciado en la Corte Suprema, y el país sabe sobre su camaleonismo porque ha pasado por todos los sectores políticos”.

Hernández añadió que, aunque dentro del partido hubo voces que promovieron la alianza, “la realidad es que el exembajador no es bienvenido porque no representa los ideales del partido”.

Katherine Miranda respalda la determinación

La representante a la Cámara Katherine Miranda también se refirió al tema y destacó que la determinación de la Dirección Nacional “debe ser respetada por todos los integrantes” de la colectividad.

En sus palabras, “se toma esa decisión con coherencia por los principios que ha defendido la colectividad, porque nuestro compromiso seguirá siendo el de construir la transparencia, la independencia y la lucha contra las viejas prácticas políticas. Seguiremos siendo alternativa ética, moderna y ciudadana para Colombia y siendo fiel a las causas que nos dieron origen con el profesor Antanas Mockus”.

La legisladora insistió en que el partido mantendrá su apuesta por una línea política basada en la independencia y en la distancia frente a los sectores tradicionales.

Un revés para la campaña de Roy Barreras

Barreras, quien ese mismo día anunció oficialmente su precandidatura presidencial en el cerro de Monserrate, recibió la decisión del partido en medio del lanzamiento de su campaña. El exembajador había presentado su equipo programático con el propósito de fortalecer una opción de centro que le permitiera competir en las urnas de 2026.

No obstante, la negativa de la Alianza Verde implica la pérdida de un apoyo relevante dentro del panorama político, aunque no modifica su intención de mantenerse en la contienda electoral.

Fuentes consultadas por Semana señalaron que el exsenador continuará explorando otros acuerdos políticos en el marco de su aspiración, pese a que este revés reduce su margen de maniobra en la conformación de alianzas nacionales.

Contexto de la coalición verde

La colectividad se prepara para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año, en las que busca mantener una identidad independiente y reforzar su alianza con En Marcha, movimiento fundado por Juan Fernando Cristo. La decisión sobre Barreras refleja el interés de la dirección del partido por preservar su discurso ético y su distancia de figuras con trayectorias asociadas a distintas corrientes políticas.

Con ello, la Alianza Verde ratifica su propósito de presentarse como una fuerza alternativa y de continuar promoviendo mecanismos de transparencia dentro de la política nacional.