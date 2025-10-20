Un ciclista muerto dejó accidente en el norte de Bogotá con el Tren de La Sabana deja

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencias para esclarecer las causas del accidente. - crédito Colprensa y captura de video

Un accidente de transito ocurrió en la tarde de este domingo 19 de octubre en el norte de Bogotá, cuando un ciclista murió tras ser arrollado por el Tren de la Sabana. El hecho se registró hacia las 4:20 p. m. en la carrera 9 con calle 151, en el sector de Cerritos, zona donde se encuentra el barrio Parques de Capri.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería un hombre que trabajaba como domiciliario, presuntamente para la aplicación Didi, quien se movilizaba en su bicicleta al momento del siniestro.

Aunque aún no se ha confirmado su identidad, testigos y videos compartidos en redes sociales muestran que el hombre portaba una maleta de una reconocida empresa de domicilios.

Autoridades realizan las labores de investigación

Al lugar del accidente llegaron unidades de Tránsito de Bogotá junto con el grupo de criminalística, quienes se encargaron de las labores de investigación y el levantamiento del cuerpo. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades y para garantizar la seguridad de los transeúntes que se encontraban en el sector.

El accidente se registró en la carrera 9 con calle 151, en el sector de Cerritos, al norte de Bogotá. - crédito @dabernid/X

Según los reportes conocidos, el ciclista habría intentado cruzar las vías férreas justo cuando pasaba la locomotora, lo que ocasionó el trágico desenlace. Los primeros informes indican que la locomotora del Tren de la Sabana arrolló al hombre, quien falleció de inmediato en el lugar de los hechos.

Escenas captadas por ciudadanos

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa el momento posterior al accidente, en el que varias personas se acercaron al sitio donde quedó el cuerpo de la víctima junto a su bicicleta y la maleta de domicilios. El impacto generó conmoción entre los vecinos y transeúntes del sector, quienes reportaron la emergencia a las autoridades.

La situación obligó al cierre parcial de la vía, mientras se realizaban las diligencias judiciales y se retiraba la locomotora involucrada en el siniestro. Este hecho generó congestión en el sector durante varias horas de la tarde.

Investigación en curso

Las autoridades adelantan la investigación para determinar las causas exactas del accidente. Aunque las circunstancias aún no están claras, se presume que el ciclista no se habría percatado del paso del tren en el momento en que intentó cruzar las vías.

Unidades de Tránsito y criminalística permanecieron varias horas en el lugar mientras se adelantaban las diligencias judiciales. - crédito Santiago Cifuentes/Infobae Colombia

Por ahora, no se ha entregado un reporte oficial sobre el estado del conductor del tren ni sobre posibles fallas en el sistema de señalización o advertencia del paso ferroviario. La empresa propietaria del Tren de la Sabana y los organismos de control ya se encuentran participando en la indagación para establecer cómo ocurrió el lamentable suceso.

Este hecho se suma a otros accidentes que han involucrado locomotoras dentro de la capital, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos por la seguridad en los cruces ferroviarios, especialmente en sectores residenciales donde transitan peatones, ciclistas y motociclistas.

Contexto de movilidad en la capital

El trágico accidente coincidió con una jornada en la que también se conoció otra noticia relacionada con la movilidad en Bogotá. En redes sociales se difundieron imágenes sobre el nuevo sistema de cámaras de infracciones que tendrán los buses del SITP, con el aviso “Bus con cámara de infracciones”.

Según fuentes consultadas por medios nacionales, este plan piloto busca captar infracciones de tránsito mediante una cámara frontal instalada en los buses, la cual será monitoreada desde el sistema central de TransMilenio. La noticia ha generado debate entre los usuarios, quienes se preguntan cómo funcionará el proceso de sanción y notificación.

Aunque ambos hechos son distintos, reflejan la compleja situación de la movilidad en Bogotá, donde diariamente se presentan accidentes y novedades que afectan tanto a conductores como a ciclistas y peatones.

Testigos indicaron que la víctima llevaba una maleta de domicilios y se movilizaba en bicicleta al momento del siniestro. - crédito Santiago Cifuentes/Infobae Colombia

Cierre del caso

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del ciclista fallecido, mientras continúan las labores de verificación y análisis del siniestro. Su cuerpo fue trasladado por las unidades competentes para las diligencias de rigor.

La investigación busca esclarecer si hubo imprudencia, falta de señalización o una combinación de ambos factores. Entretanto, la comunidad del norte de la ciudad lamenta la muerte de este trabajador que, según los primeros reportes, se encontraba cumpliendo sus labores como domiciliario cuando fue arrollado por el Tren de la Sabana.