Colombia

Tatiana Murillo, conocida como ‘La Barbie colombiana’ rompe lazos con Marcela Reyes: se retracta y ofrece disculpas a Karina García

La ‘influencer’ se excusó públicamente y dejó al descubierto las fisuras en su antigua amistad con la DJ Marcela Reyes, después de la pelea organizada por Westcol

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La creadora de contenido aseguró que Reyes es una persona desleal - crédito @rechismes/IG

En medio de la controversia generada por los conflictos entre influencers en Colombia, Tatiana Murillo, conocida como La Barbie Colombiana, sorprendió a sus seguidores al emitir unas disculpas públicas dirigidas a Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada.

Este mensaje se produjo poco después de que se desarrollara del evento de boxeo organizado por Westcol Stream Fighters 4 y evidenció un momento relevante dentro de la dinámica entre las figuras más seguidas en las redes sociales del país. Al parecer, la llamada “Barbie colombiana” no compartió el hecho de que la DJ respaldara a Calderón en su pelea.

B King salió en defensa
B King salió en defensa de Karina García ante las acusaciones de infidelidad por parte de Marcela Reyes - crédito @bkingoficial/Instagram y cortesía Canal RCN

La declaración de Murillo incluyó una autocrítica y una reflexión sobre sus acciones previas.

“Es de humanos uno equivocarse, cometer errores, cagarla de vez en cuando, pero es de valiente admitirlo. Y si una vez estuve aquí acusando a alguien públicamente, hoy vengo a pedirle disculpas a ella y a su familia. Karina García, te ofrezco una disculpa. Ya lo hice privado, pero así como te expuse alguna vez en nombre de una amistad desleal, hoy te ofrezco una disculpa”.

El pedido de disculpas atrajo la atención por involucrar también a Marcela Reyes, DJ y empresaria, quien anteriormente fue aliada y amiga cercana de Murillo.

Según lo replicado en diferentes cuentas de entretenimiento, Murillo y Reyes compartieron proyectos altruistas, como una fiesta de quince años para jóvenes en condición de vulnerabilidad en Anzá, Antioquia.

Sin embargo, situaciones pasadas marcaron su amistad, como fueran la ruptura de la pareja conformada por Marcela Reyes y el artista B King, Murillo respaldó la versión pública en la que Reyes señalaba una supuesta traición de su expareja con Karina García, postura de la que ahora se aparta.

Tatiana Murillo lamentó lo que está ocurriendo con las dos mujeres, mientras dijo diciendo que no es una campaña de desprestigio - crédito @emfuror/IG

El alcance del mensaje de “La Barbie Colombiana” llega en un momento rodeado de polémica, sobre todo por el conflicto entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, dos de las figuras con mayor presencia en el evento ‘Stream Fighters 4’.

En este contexto, las palabras de Murillo incluyeron una indirecta directa sobre su postura frente a las relaciones personales con Reyes y Calderón: “Ahora entiendo el por qué esa persona es amiga de Yina, pero también entiendo el por qué no puede ser amiga mía”.

Esta declaración fue interpretada por usuarios de redes como una referencia directa a la cercanía entre Marcela Reyes y Yina Calderón. Sin embargo, hay quienes aseguran que se trata de una campaña para la próxima disputa por el cupo a La casa de los famosos Colombia, lo que llevó a que Murillo desmintiera estas afirmaciones.

“Esto no lo estoy haciendo por números, ni por rating, ni por reality, porque me imagino que saldrán diciendo que me muero de ganas por entrar. Estaba subida en este bus y me acabo de bajar precisamente porque hay dos cosas en la vida que yo no puedo negociar. Una es mi tranquilidad y otra es la lealtad. Y soy una persona demasiado leal y con los ovarios bien puestos”.

Así lo dio a conocer en medio de una entrevista con 'Buen día, Colombia' - crédito ValeriaCristan7/X

Con estas palabras, la influencer agregó una dimensión personal al debate público que envuelve a varias estrellas del entretenimiento digital colombiano.

Entre los comentarios de los internautas surgen algunos como: “Eso debe ser que ya van a anunciarlas como participantes de la casa y necesitan conflicto”; “la mejor estrategia es esa, llamar la atención para ganar votos”, entre otros.

Antes del surgimiento del conflicto actual, Murillo ya había mostrado su apoyo a Marcela Reyes en momentos difíciles, como quedó reflejado tras la muerte de B King. Al emitir un mensaje de condolencias a la DJ, la creadora de contenido fortaleció la percepción de unión entre ambas en la comunidad digital.

