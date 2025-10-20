Colombia

Senadora del Pacto Histórico insistió en que Polo Polo no asiste a las sesiones del Congreso: “Como dice tu exjefa: trabaje vago”

Esmeralda Hernández asumió la autoría de las denuncias sobre ausencias de Miguel Polo Polo, rechaza que exista una campaña de desinformación y reta al representante a tomar acciones legales

La senadora negó que haya una campaña de mentiras, afirmó haber revisado el trabajo legislativo de Polo Polo y lo invitó a demandarla si considera que sus declaraciones sobre su desempeño son falsas - crédito Congreso y Colprensa

En sus cuentas oficiales, Miguel Polo Polo, congresista en representación de las comunidades negras, respondió a las acusaciones hechas por la senadora Esmeralda Hernández, quien lo señaló de “robarle al país” al alegar supuestas ausencias reiteradas al Congreso.

Hernández había realizado estas denuncias públicamente, lo que motivó la reacción de Polo Polo a través de sus redes sociales.

El representante afirmó en su publicación que era víctima de “una campaña de mentiras” que, según él, estaría promoviendo el Pacto Histórico para desprestigiarlo. Sin embargo, la senadora Esmeralda Hernández le respondió recientemente, asumiendo la autoría de las denuncias: “No es una campaña de mentiras. Fui yo”, expresó.

“Por ahí circula una campaña de mentiras del Pacto Histórico, ahora diciendo que “no trabajo”. Como no han podido derrotarme ni en los debates ni en los tribunales, recurren a la calumnia.Al país le digo: esperen unos días, porque voy a publicar la lista de los verdaderos vagos, los que sí le roban al país", dijo Polo Polo en su publicación de X hablando del tema.

Polo Polo defendió su gestión y justificó sus ausencias, mientras criticó los recortes en educación, vivienda y salud - crédito @MiguelPoloP/X

La reacción de Esmeralda Hernández apareció en una publicación del 20 de octubre, donde negó que existiera una campaña de desinformación en contra de Miguel Polo Polo y asumió públicamente la responsabilidad de revisar su desempeño en el Congreso.

Hernández no solo rechazó las afirmaciones del representante, sino que también lo desafió a tomar acciones legales si consideraba que sus declaraciones eran falsas.

“Hola, Polo Polo. No es una campaña de mentiras. Fui yo, Esmeralda Hernández, quien revisó tu trabajo en el Congreso y comprobó que eres el rey de los vagos. Si eso es falso, demándame. Aquí te espero. Más bien, como dice tu ex jefa: trabaje vago”, contestó en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República.

Esmeralda Hernández contestó a la publicación del representante Polo Polo - crédito @EsmeHernandezSi

Ante el mensaje de Esmeralda Hernández, Miguel Polo Polo decidió responder públicamente, corrigiendo el uso del término “demanda” y sugiriendo que la senadora carece de conocimiento jurídico. Además, cuestionó la rigurosidad del análisis realizado por Hernández sobre su presencia en el Congreso y anticipó la publicación de un listado de los congresistas con más inasistencias, insinuando que ella misma podría figurar en esa lista.

“Esmeraldita, es denuncia, no DEMANDA. ¡Estudie, VAGA!Y con razón escribe así… si ni entiende términos básicos del derecho (¡siendo ‘legisladora’!), ¿qué tan ‘riguroso’ será ese trabajo investigativo que dice haber hecho? 🤡📚 tranqui, ya dentro de poco sacaremos la lista de los más ausentes, y una de esas la tienes bien cerquita”, contestó Polo Polo al reciente mensaje de Hernández.

Miguel Polo Polo no se quedó callado y le contestó a Esmeralda Hernández - crédito @MiguelPoloP

Días antes, Esmeralda Hernández había hecho pública una denuncia sobre las supuestas ausencias de Miguel Polo Polo en el Congreso, asegurando que una investigación evidenció cifras preocupantes en cuanto a su participación en las plenarias. Hernández expuso detalles sobre el número de votaciones y sesiones a las que el representante no asistió, calificando la situación como insólita.

“¡Polo Polo le roba al país! Hicimos una investigación y los resultados son vergonzosos: de 505 votaciones en plenaria, se ausentó 317 veces y no llegó a 23 plenarias en un solo periodo (2024-2025). Además, ha faltado a 72 plenarias en total, una cifra inaudita”, comentó Hernández.

La senadora también cuestionó en aquella oportunidad que Polo Polo reciba un salario mensual elevado sin cumplir con sus obligaciones legislativas, calificando esta situación como una forma de perjudicar al país. Hernández también informó que presentará un proyecto de ley destinado a combatir el ausentismo parlamentario y aprovechó para invitar a la ciudadanía a respaldar su candidatura en las próximas elecciones.

“Recibir sueldo de 50 millones mensuales sin trabajar también es robarle al país. Anuncio que radicaré un proyecto de ley contra el ausentismo parlamentario. Colombia no merece más Polo Polos. Vota #47 al Senado Esmeralda Hernández, el próximo 26 de octubre”, comentó la congresista del Pacto Histórico.

