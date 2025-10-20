Colombia

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 20 de octubre

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy lunes

Por Rodrigo Gutiérrez González

El Pico y Placa tiene
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Estos son los autos que no podrán circular en Medellín este 20 de octubre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de auto y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos no transitan este lunes.

Recuerda que esta prohibición vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 6, 9,.

Particulares: 6, 9,.

Taxis: 2,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín publicó las pautas sobre cómo aplicará el Pico y Placa en la ciudad durante el segunfo semestre del año.

Las nuevas medidas de restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

