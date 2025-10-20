Petro negó pedir a militares norteamericanos desobedecer las órdenes de Donald Trump: “Nunca llamé a la insubordinación”

El presidente colombiano defendió su postura en una entrevista con Daniel Coronell, donde aclaró que su mensaje no fue un llamado a la desobediencia, sino una exhortación ética - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Una nueva tormenta política y diplomática sacude las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el presidente Gustavo Petro Urrego protagonizara una controversia internacional al referirse públicamente a los militares estadounidenses, frente al edificio de las Naciones Unidas, donde tomó un megáfono y expresó su respaldo abierto a la causa palestina —antes del diálogo de paz con Israel—.

En ese momento, el mandatario colombiano pidió a los soldados norteamericanos no obedecer órdenes de Donald Trump contra el pueblo de Palestina, y ahora lo justificó al señalar que él quiso decir que pidió no acatar una orden “que impliquen cometer crímenes de lesa humanidad”.

En una entrevista concedida al periodista Daniel Coronell, el jefe de Estado colombiano explicó el trasfondo de su mensaje, que fue interpretado por Washington como una injerencia en asuntos internos. Petro defendió su posición asegurando que sus palabras no fueron un llamado a la insubordinación, sino una exhortación ética y humanitaria.

El presidente Petro habló con Daniel Coronell, en una entrevista en donde reveló el trasfondo de su petición al Ejército de Estado Unidos sobre no obedecer a Donald Trump - crédito @AABenedetti/X

“El mensaje no es desobedezcan a su presidente, el mensaje es que ningún soldado del mundo —ni colombiano, ni europeo, ni africano, ni estadounidense— puede cumplir una orden que sea disparar o cometer un crimen contra la humanidad”, aclaró el presidente Petro durante la conversación.

