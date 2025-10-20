Colombia

Petro negó pedir a militares norteamericanos desobedecer las órdenes de Donald Trump: “Nunca llamé a la insubordinación”

Frente a la ONU, el jefe de Estado pidió a la Fuerza Militar de Estados Unidos no cumplir las instrucciones sobre Palestina, pero en conversación con Daniel Coronell aclaró que se refería a rechazar actos contra la humanidad

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El presidente colombiano defendió su
El presidente colombiano defendió su postura en una entrevista con Daniel Coronell, donde aclaró que su mensaje no fue un llamado a la desobediencia, sino una exhortación ética - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Una nueva tormenta política y diplomática sacude las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el presidente Gustavo Petro Urrego protagonizara una controversia internacional al referirse públicamente a los militares estadounidenses, frente al edificio de las Naciones Unidas, donde tomó un megáfono y expresó su respaldo abierto a la causa palestina —antes del diálogo de paz con Israel—.

En ese momento, el mandatario colombiano pidió a los soldados norteamericanos no obedecer órdenes de Donald Trump contra el pueblo de Palestina, y ahora lo justificó al señalar que él quiso decir que pidió no acatar una orden “que impliquen cometer crímenes de lesa humanidad”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una entrevista concedida al periodista Daniel Coronell, el jefe de Estado colombiano explicó el trasfondo de su mensaje, que fue interpretado por Washington como una injerencia en asuntos internos. Petro defendió su posición asegurando que sus palabras no fueron un llamado a la insubordinación, sino una exhortación ética y humanitaria.

El presidente Petro habló con
El presidente Petro habló con Daniel Coronell, en una entrevista en donde reveló el trasfondo de su petición al Ejército de Estado Unidos sobre no obedecer a Donald Trump - crédito @AABenedetti/X

“El mensaje no es desobedezcan a su presidente, el mensaje es que ningún soldado del mundo —ni colombiano, ni europeo, ni africano, ni estadounidense— puede cumplir una orden que sea disparar o cometer un crimen contra la humanidad”, aclaró el presidente Petro durante la conversación.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroDaniel CoronellPalestinaMilitares norteamericanosEstados UnidosDonald TrumpONUColombia-Noticias

Más Noticias

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

El delantero tolimense no ha sido tenido en cuenta por el cuadro Albo, que pelea por clasificar a los cuadrangulares, por presuntos problemas de indisciplina tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Dayro Moreno salió al paso

Madre de Harold Aroca denunció amenazas luego del asesinato del adolescente en Bogotá: “Me dijeron que si me veían me mataban”

Los padres del menor asesinado aseguraron que tuvieron que abandonar el sector donde residían por las amenazas

Madre de Harold Aroca denunció

Inician intervenciones 24 horas en la Estación 7 del metro de Bogotá: anuncian nuevos cierres viales

Medidas especiales buscan minimizar afectaciones mientras se ejecutan maniobras logísticas y se consolida la infraestructura del proyecto

Inician intervenciones 24 horas en

Destapan presunta maquinaria electoral liderada por el gobernador de Nariño para favorecer a candidata del Pacto Histórico

Los demandantes sostienen que la estrategia, coordinada por Luis Alfonso Escobar, se basa en la celebración masiva de convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal, con el fin de impulsar la campaña de Rosaurina Guevara

Destapan presunta maquinaria electoral liderada

Día sin carro y sin moto en Tunja: más de 30.000 vehículos dejarán de circular el 22 de octubre, conozca las excepciones

El decreto municipal establece multas y la inmovilización de automotores durante la jornada, mientras se habilitan corredores viales estratégicos y se exceptúan servicios esenciales para garantizar la movilidad mínima

Día sin carro y sin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Judicializan a un hombre que

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Karol G deslumbró con un ‘look’ muy diferente en la portada de Vogue México y Latinoamérica

Vicky Hernández se despachó contra la industria televisiva en Colombia por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Karen Sevillano reveló qué fue lo más duro de estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Sufrí”

Deportes

Dayro Moreno salió al paso

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian