Paola Holguín estalló contra Lalis Smile tras criticar a concejal que denunció el uso indebido de fondos públicos: “Deja de ser cínica”

La disputa entre el concejal Daniel Briceño y la creadora de contenido y también periodista Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis Smile, dio un giro inesperado cuando la senadora Paola Holguín, precandidata presidencial por el Centro Democrático, salió en defensa del líder local con duras críticas a la ‘petristra’.

El conflicto comenzó con una denuncia hecha por Briceño sobre un proyecto en el Concejo de Bogotá, que permitiría a los concejales viajar fuera del país con recursos públicos sin ningún control sobre la frecuencia o el valor de esos desplazamientos.

Briceño alertó sobre lo que consideraba un ‘mico’ en la reforma del reglamento interno del Concejo, señalando que el artículo 111 de la propuesta podría abrir la puerta a abusos con los recursos de los bogotanos. Afirmó que no existían límites claros ni una auditoría sobre estos viajes, lo que generaba el riesgo de que los concejales pudieran usar los impuestos de la ciudadanía para financiar viajes sin justificación alguna.

Creadora de contenido criticó la candidatura de Briceño a la Cámara de Representantes

Lalis Smile, aprovechando la denuncia de Briceño, hizo un video en su cuenta de Instagram en el que no solo respaldó la crítica, sino que cuestionó la integridad del concejal.

La creadora de contenido acusó a Briceño de ser incoherente, ya que, según ella, mientras se presentaba como defensor de los recursos públicos, en realidad estaba utilizando su cargo para hacer campaña para su futura candidatura al Congreso. Lalis también mencionó que, mientras el abogado criticaba los viajes financiados con dinero público, él mismo hacía uso de los recursos de los bogotanos para promover su carrera política.

“¿Cuándo va a renunciar usted, que está usando recursos de los bogotanos para hacer campaña? ¿Por qué no le cuenta a la gente que habla más del gobierno nacional que de Bogotá? Los bogotanos le pagan para que trabaje en Bogotá, no para hacer política nacional”, expresó la periodista en su video.

Paola Holguín responde con dureza y hasta con burla a Lalis Smile

Pero lo que realmente llamó la atención fue la respuesta de Paola Holguín, pues la senadora, conocida por su defensa a la causa del Centro Democrático, se volcó a las redes sociales para reprochar las palabras de Lalis.

En un video compartido en su cuenta de X, la legisladora defendió a Briceño y atacó directamente a la creadora de contenido y la actualmente aspirante a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, tildándola de “cínica” por sus críticas.

“¿Oíste, Lalis? Y que andás muy indignada porque el concejal Daniel Briceño se va a lanzar al Congreso. Te parece horrible que haga una gran labor como concejal y que a la vez pueda seguir haciendo política y pretenda llegar allí. Pero no decías nada cuando Petro era senador y estaba haciendo campaña pa’ presidente. Y ese sí, ni siquiera iba a las sesiones. Pero eso no te parecía horrible”, dijo la senadora el clip.

Además, Paola Holguín señaló: “Ay, y te indignabas y llorabas que por los viajes de Briceño haciendo campaña. Pero vos te vas de cuenta de nosotros pa’ China y eso sí no te parece horrible. Deja de ser cínica, que a vos te pagan entidades del Estado con impuestos nuestros para andar diciendo bobadas en redes”.

Con estas palabras, la senadora acusó a Lalis de tener una doble moral, ya que, según ella, la influenciadora se quejaba de los viajes de Briceño, pero a su vez, disfrutaba de los beneficios de ser financiada con dinero público para sus viajes internacionales.

Holguín también recordó que la periodista no había criticado de la misma manera a otros políticos, como el presidente Gustavo Petro, que en su tiempo como senador también había realizado campaña presidencial mientras ocupaba un cargo público.

La intervención de Paola Holguín añadió leña al fuego de una discusión que toca temas sensibles: el uso de los recursos públicos, la doble moral de los políticos y la influencia de las figuras mediáticas en el panorama político.