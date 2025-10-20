Margarita Rosa de Francisco realizó petición “urgente” para la consulta del Pacto Histórico: “El papel de todos nosotros va a ser clave para que el proceso sea transparente”

La figura pública solicitó sumar observadores para el proceso interno de la coalición, enfatizando la necesidad de participación activa para asegurar un proceso limpio y confiable en la elección de aspirantes - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

El domingo 26 de octubre de 2025 se realizará un proceso de selección interno dentro del Pacto Histórico, durante el cual la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir a quienes representarán a esta coalición en la carrera por la Presidencia de la República, así como en el Senado y la Cámara de Representantes.

Según informó la Registraduría Nacional, esta actividad integra los mecanismos democráticos propios de partidos y movimientos políticos y dispondrá de tres tarjetas electorales diferentes para los participantes.

En el contexto de la consulta interna del Pacto Histórico la actriz Margarita Rosa de Francisco hizo un llamado público para que las personas se inscriban como testigos electorales, recalcando la importancia de la vigilancia ciudadana en la consulta interna del Pacto Histórico.

Señaló la urgencia de sumar veedores con el fin de asegurar la transparencia durante la jornada de votación.

“Invitación URGENTE a inscribirse como testigos electorales. Necesitamos que las elecciones de este 26 de octubre sean transparentes. Lo pueden hacer en la página de @carolinacorcho”, comentó en su cuenta de X la actriz Vallecaucana.

Junto a su mensaje, Margarita Rosa de Francisco publicó un video en el que reiteró la importancia de inscribirse como testigo electoral antes de que se cierre el plazo. Explicó el procedimiento y destacó los recursos disponibles en línea para quienes decidan participar en la vigilancia de la jornada.

“Les quiero hacer una invitación urgente porque solamente tenemos plazo hasta hoy. Y es a que la ciudadanía se inscriba como testigo electoral y lo pueden hacer en la página oficial de Carolina Corcho, www.carolinacorcho.com.co/controlelectoral. Allí van a poder registrar sus datos, consultar el Divipole, eh, ubicar su puesto de votación y acceder a la capacitación oficial con materiales pedagógicos”, comentó la artista en el material audiovisual.

En el mismo video el actriz enfatizó la importancia del compromiso ciudadano para asegurar la transparencia y libertad en el proceso electoral. Subrayó que la inscripción como testigo electoral es una acción crucial para proteger la voluntad de los votantes durante la consulta.

“El papel de todos nosotros va a ser clave para garantizar que cada voto se respete y que el proceso sea transparente y libre. Por eso es fundamental que, que pongan atención a esto y se inscriban quienes puedan en este momento para ser testigos electorales en esta consulta del 26 de octubre”, explicó de Francisco.

Al final de su intervención, Margarita Rosa de Francisco resaltó que la participación colectiva desde distintas regiones es esencial para fortalecer la democracia, recordando que el tiempo para inscribirse como testigo electoral finaliza hoy.

“Desde cada territorio, el compromiso de todas y todos fortalece la democracia. Acuérdense de que solamente tenemos plazo hasta hoy”, concluyó la actriz.

En relación con la consulta, se inscribieron 538 aspirantes para disputar un lugar como postulantes del Congreso de la República: 390 buscan un cupo en la Cámara de Representantes y 145 aspiran al Senado de cara a los comicios previstos para el ocho de marzo de 2026. En cuanto a la candidatura presidencial, programada para el 31 de mayo del mismo año, tres personas se presentaron para ser elegidas como representantes de la coalición.

El tarjetón que se utilizará para la consulta presidencial incluye los nombres de Carolina Corcho (exministra de Salud), Iván Cepeda (senador de la República) y Daniel Quintero (exalcalde de Medellín). Aunque Quintero oficializó su retiro de la contienda el miércoles 15 de octubre, la Registraduría aclaró que no habrá modificaciones en el material electoral, ya que el plazo para realizar cambios expiró el 3 de octubre y los tarjetones ya fueron impresos y enviados para su distribución.

Así, cualquier voto registrado a nombre del exalcalde de Medellín se sumará en las actas oficiales y quedará a disposición de la coalición, que decidirá cómo proceder con esos resultados en su proceso interno.