Los cortes de agua en Bogotá este lunes

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este lunes 20 de octubre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Fontibón.Barrios: Tintal Central Ostende.Lugar: De la Calle 22 a la Avenida Calle 17, entre la Carrera 86 a la Carrera 93.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Cambio de medidor

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.