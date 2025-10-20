Colombia

Los cortes de agua en Bogotá este lunes

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

Por Infobae Noticias

Guardar
La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este lunes 20 de octubre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Fontibón.Barrios: Tintal Central Ostende.Lugar: De la Calle 22 a la Avenida Calle 17, entre la Carrera 86 a la Carrera 93.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Cambio de medidor

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Dos policías heridos dejó explosión de presunto carro bomba contra subestación en El Estrecho, Cauca

Hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre el estado de salud de los uniformados

Dos policías heridos dejó explosión

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cartagena este lunes 20 de octubre

La restricción vehicular en Cartagena cambia todos los días y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como último número de la placa

Tenga en cuenta: así regirá

Pico y placa en Villavicencio hoy 20 de octubre de 2025, así regirá la medida

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad este lunes

Pico y placa en Villavicencio

Un ciclista muerto dejó accidente en el norte de Bogotá con el Tren de La Sabana deja

Las autoridades manejan la hipótesis de que el ciclista habría intentado cruzar las vías férreas sin notar el paso del tren, hecho que provocó el trágico accidente

Un ciclista muerto dejó accidente

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este lunes 20 de octubre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Cali

Pico y Placa: qué autos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón dejó a los

Yina Calderón dejó a los seguidores de ‘Stream Fighters 4’ un sin sabor: estas son las especulaciones de porqué esperó para renunciar en el ring

Ranking Netflix en Colombia: estas son las películas preferidas del momento

Tatiana Rentería reveló detalles de la infidelidad que ocasionó su ruptura con Diego Trujillo

K-pop iTunes Colombia: “Golden” de HUNTR/X domina el ranking de las 10 canciones más populares hoy

Melissa Gate no perdonó a Yina Calderón tras su actuación en el ring de ‘Stream Fighters 4′, con viejo video: “Hay que destruirlas sin piedad”

Deportes

Santa Fe confirmó la baja

Santa Fe confirmó la baja de una de sus figuras de cara al duelo con Medellín: también se perdería clásico con Millonarios

El malentendido entre César Torres y Alexéi Rojas, que no jugó ante Francia: el técnico cuestionó su rol en el Arsenal, pero el arquero lo controvirtió

Futbolista colombiano se vio inmerso en batalla campal en el fútbol boliviano: hasta la policía tuvo que intervenir

Se registraron fuertes riñas y peleas en medio del clásico entre Cali y América: fue necesaria la presencia de la policía

Colombia comenzó con pie izquierdo en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA: fue vapuleada 4-0 por España