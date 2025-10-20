Habitantes de La Calera podrán pasar el peaje de Los Patios gratis: Tribunal de Cundicamarca ordenó la exoneración

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena exoneración temporal del pago de peaje en Los Patios para residentes de La Calera - crédito Invías

Hay buenas noticias para los habitantes del municipio de La Calera, en Cundinamarca, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara la exoneración temporal del pago del peaje en la estación Los Patios para los residentes de la zona únicamente.

Según indicó el alto tribunal, la decisión busca proteger el derecho colectivo al uso y disfrute del espacio público en este municipio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fallo de primera instancia fue emitido bajo la ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón. La sentencia surge tras constatar que distintas entidades nacionales y el concesionario del corredor vial Perimetral de Oriente han incurrido en acciones y omisiones que afectaron negativamente a la comunidad local.

El caso fue ventilado a raíz de una acción popular presentada por Luis Eduardo Abonado Dávila y María Cecilia Arciniegas, quienes argumentaron que los peajes Los Patios y La Cabaña mantenían tarifas plenas pese a que la vía no presentaba condiciones adecuadas de mantenimiento, señalización ni seguridad.

Los demandantes también destacaron que la ruta atraviesa una zona de significativa riqueza ambiental, con la existencia de cerca de doscientos manantiales.

El análisis del Tribunal determinó que tanto las autoridades responsables como el concesionario incumplieron con garantizar un uso equitativo del espacio público.

Adicionalmente, el fallo resalta que las tarifas establecidas para los habitantes de La Calera representaron una carga desproporcionada, especialmente si se les compara con otras comunidades que sí cuentan con tarifas preferenciales en similares condiciones.

Como consecuencia de estos hallazgos, la sentencia contempla varias órdenes concretas. En primer lugar, los residentes de La Calera, tanto del casco urbano como de áreas rurales, estarán exentos durante un año del pago del peaje en la estación Los Patios.

Igualmente, el Tribunal dispuso la creación de mesas de trabajo que involucren a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el consorcio Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., el gobierno municipal y las Juntas de Acción Comunal, con el objetivo de generar espacios participativos donde la comunidad pueda presentar propuestas sobre la implementación de una tarifa diferencial en el peaje La Cabaña.

Además de lo anterior, la decisión incluye el desarrollo de un estudio en los próximos tres meses que permita identificar cuántos vehículos quedaron excluidos del acceso a tarifas preferenciales y el monto exacto en valores pagados en exceso.

Por último, el fallo requiere la elaboración de un plan específico de atención y mantenimiento para los puntos críticos de la vía Perimetral de Oriente, atendiendo así una de las principales preocupaciones expuestas por los demandantes en torno al estado de la infraestructura vial.