Exasesor de Donald Trump aconsejó a Petro para que Colombia no sufra más represalias por parte de Estados Unidos: “Mantener el silencio”

Donald Trump y Gustavo Petro vuelven a protagonizar una nueva tensión diplomática entre naciones - crédito Reuters/Colprensa

El llamado a consultas del embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, el 20 de octubre de 2025, pone de manifiesto la tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el narcotráfico en territorio nacional.

El mandatario norteamericano calificó a su homólogo colombiano, como “líder de drogas ilegales”, acusándolo de fomentar la producción de estupefacientes y de no tomar medidas para frenar este fenómeno. Este señalamiento generó inquietud tanto en el ámbito político como en el sector empresarial colombiano, que observa con preocupación las posibles repercusiones de este enfrentamiento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En diálogo con Semana, Juan Cruz, que se desempeñó como asesor para el hemisferio en el gabinete de Trump durante su primer mandato, analizó el trasfondo de la decisión del presidente estadounidense. Cruz sostuvo que la reacción fue consecuencia de una serie de provocaciones por parte de Petro. Según sus palabras, “al presidente Petro, probablemente, se le fue la mano, ya llevaba demasiado tiempo provocando al presidente Trump con sus mensajes y al final de cuentas el presidente Trump se pronunció y se pronunció desde el hígado”.

Juan Cruz, exasesor principal para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, compartió una alarmante predicción tras crisis diplomática entre ambos países - crédito Dinámica Américas

El exfuncionario explicó que la postura de Trump suele caracterizarse por dejar los detalles de la política en manos de sus equipos especializados. “Creo que el presidente Trump, a propósito, lo dejó abierto porque él no es una persona necesariamente de detalles y lo deja su equipo, su equipo diplomático, su equipo económico y de hacienda para que determinen y le den definición a su política”, afirmó Cruz en la entrevista con el medio citado, refiriéndose a las medidas que podrían implementarse en las próximas horas.

La inquietud en el sector privado colombiano es palpable. Cruz subrayó que cualquier acción dirigida contra Petro podría tener consecuencias negativas para el país en su conjunto. “Yo sé que hay grandes preocupaciones del sector privado, de varias industrias en la economía colombiana, de que pudiera significar esto, o sea un golpe a Petro, termina siendo un golpe a Colombia y eso no lo quiere nadie”, expuso.

Trump tiene previsto el aumento de aranceles a Colombia - crédito Dado Ruvic/Reuters

En cuanto a las posibles respuestas de la administración Trump, Cruz señaló que las medidas podrían abarcar distintos ámbitos, incluyendo el diplomático, comercial y militar. Destacó la amplitud de opciones disponibles para el gobierno estadounidense: “Unas medidas pueden venir en el campo diplomático, comercial, militar y la caja de herramientas es grande, amplia y con muchas opciones”, puntualizó en su diálogo con Semana.

Respecto al futuro de las relaciones bilaterales, Cruz consideró que el presidente colombiano enfrentará dificultades para mejorar el vínculo con Estados Unidos. A su juicio, “el presidente Petro realmente nunca ha mostrado ningún interés de intentar controlarse. Realmente esto es una provocación y el presidente Trump finalmente respondió”, sostuvo.

De igual manera, opinó sobre el estilo comunicativo de Petro y sus implicancias en la política internacional. “Las sugerencias que yo pudiera dar no son consistentes con la personalidad y las características del presidente Petro, silenciarse, controlar el tuiteo, ese tipo de cosas que no sirven para el bien, lo que sirven es para provocar y eso es una forma rara de hacer política, simplemente con el lanzamiento de estos mensajes”, concluyó Cruz en sus declaraciones.

Nuevos aranceles para Colombia

Kevin Hassett, asesor de Trump, habló sobre el futuro de los aranceles a Colombia - crédito Reuters/Colprensa

En medio de este clima de confrontación, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de que se anuncien nuevos aranceles contra Colombia. Su respuesta fue escueta: “Ya veremos. Por ahora, no hay ningún anuncio previsto”. Hassett no precisó el alcance de los posibles gravámenes, aunque recordó que desde abril Colombia enfrenta una base arancelaria del 10 %, porcentaje similar al aplicado por Estados Unidos a la mayoría de países latinoamericanos en el marco de la política comercial impulsada por Trump.

Sin embargo, la posibilidad de sanciones comerciales adicionales cobró fuerza después de que el senador republicano Lindsey Graham informara que la Casa Blanca preparaba medidas en ese sentido. Horas más tarde, el presidente Trump ratificó públicamente su intención de avanzar con nuevos aranceles contra Bogotá.