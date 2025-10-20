Colombia

Evo Morales respaldó a Gustavo Petro tras fuertes críticas de Donald Trump: “Es una de las voces dignas que busca la paz”

Las tensiones entre Estados Unidos y Colombia aumentan tras las declaraciones de Donald Trump, mientras Evo Morales destaca el papel de Gustavo Petro como defensor de la paz latinoamericana

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El expresidente boliviano expresó su
El expresidente boliviano expresó su respaldo al mandatario colombiano luego de que Donald Trump lo señalara como líder del narcotráfico y anunciara el fin de la ayuda estadounidense a Colombia - crédito Rodrigo Sura/EFE/Presidencia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusó al primer mandatario colombiano Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico”, al anunciar la interrupción de todo financiamiento y ayudas provenientes de Washington hacia Colombia.

La declaración del dirigente republicano reforzó el deterioro de las relaciones con Bogotá, agregando otra controversia a las ya existentes desde su regreso al Gobierno.

Las declaraciones de Donald Trump continúan provocando una cadena de respuestas y opiniones en la región. En este contexto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su apoyo a Gustavo Petro después del señalamiento del líder estadounidense, al asegurar que “Petro representa una de las voces dignas orientadas a construir la paz”.

Morales expresó su respaldo absoluto a Gustavo Petro tras las declaraciones realizadas por Donald Trump. El exmandatario boliviano subrayó que la postura del presidente colombiano a favor de la paz merece reconocimiento y apoyo en toda la región. Además, advirtió que las tensiones entre Estados Unidos y Colombia afectan a todas las naciones latinoamericanas y representan un riesgo para la unidad de los pueblos del continente.

“Enviamos toda nuestra solidaridad al hermano presidente @petrogustavo ante los ataques y amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Gustavo Petro es una de las voces dignas que busca la paz. Las amenazas contra nuestra hermana Colombia son amenazas contra toda la Patria Grande”, escribió por medio de su cuenta en la red social X el expresidente boliviano.

Evo Morales salió en apoyo
Evo Morales salió en apoyo de Gustavo Petro por polémica con Donald Trump - crédito @evoespueblo

Evo Morales no fue el único exmandatario que manifestó su respaldo a Gustavo Petro. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también expresó públicamente su apoyo frente a los ataques de Donald Trump. Correa criticó la actitud del líder estadounidense y resaltó la gravedad de que una figura con tanta influencia actúe de manera que calificó como “irresponsable”, además de hacer un llamado a la unión y fortaleza de Colombia y toda Latinoamérica.

“Que el hombre más poderoso del planeta sea un 🤡 irresponsable, debería preocupar a toda la humanidad. ¡Fuerza, presidente Petro!¡Fuerza Colombia!¡Fuerza Latinoamérica!”, escribió en su publicación el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Rafael Correa también salió en
Rafael Correa también salió en defensa de Gustavo Petro en sus redes sociales - crédito @MashiRafael

Y es que, el presidente norteamericano había dicho sobre Gustavo Petro lo siguiente: “El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”.

Debido a lo anterior, el mandatario estadounidense ordenó la cancelación inmediata de todos los recursos hacia Colombia, lo que pone en jaque las finanzas de las Fuerzas Militares, además de influir en la caja del Estado colombiano.

“A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO, O SUBSIDIOS, YA NO SE REALIZARÁN A COLOMBIA. El propósito de esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas de producto en Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos”, comentó Trump en la red social creada por él, Truth Social.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego contestó a las declaraciones de Donald Trump a través de varios mensajes. En el primero de estos, el presidente colombiano sostuvo que el líder estadounidense actúa influenciado por información sesgada y por círculos de poder que lo rodean.

Reacción de Gustavo Petro al
Reacción de Gustavo Petro al anuncio de Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

También afirmó haber sido quien expuso por primera vez los vínculos que existen entre el narcotráfico y sectores políticos en Colombia.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, afirmó el jefe de Estado por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

