Dos policías heridos dejó explosión de presunto carro bomba contra subestación en El Estrecho, Cauca

Dos uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos tras la activación de un vehículo presuntamente acondicionado con explosivos en el sur del departamento del Cauca.

Los hechos ocurrieron en la noche de este domingo en la subestación de Policía del corregimiento de El Estrecho, jurisdicción del municipio de El Patía. Según los primeros reportes, la explosión tuvo como objetivo la infraestructura policial y se habría tratado de un ataque con carro bomba.

El alcalde local, Jhon Jairo Fuentes, explicó, según W radio, que la onda expansiva generó temor y zozobra entre la población. “Las autoridades de Ejército y Policía realizaron actividades de verificación para determinar con exactitud los afectados tanto de la Fuerza Pública y verificando si hubo afectación para los civiles”.

La detonación, registrada hacia las 9:20 p. m., ocasionó daños materiales en la estación y en viviendas cercanas, además de dejar a dos patrulleros lesionados, quienes permanecen bajo valoración médica. Hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre su estado de salud.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por las autoridades para descartar nuevas amenazas y permitir el avance de las labores de verificación.

En menos de 48 horas es el segundo ataque que se presenta contra la Fuerza Pública en el municipio de El Patía. Días antes se había registrado un ataque con drones contra la subestación de Policía de El Bordo, donde otro uniformado resultó herido por esquirlas.

De acuerdo con la información conocida, en esta zona del Cauca opera la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las FARC, grupo armado ilegal liderado por alias ‘Iván Mordisco’, responsable de acciones violentas en varios municipios del sur del departamento.

Las autoridades mantienen el área bajo control y realizan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del ataque y la autoría del hecho, que se suma a la escalada de violencia en el sur del Cauca durante las últimas semanas.

