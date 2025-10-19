Ranking Netflix en Colombia: estas son las películas preferidas del momento

Esta nueva película de Netflix celebra el término brasilero caramelo, el cual se refiere a perros mestizos de color marrón. (YouTube: Netflix Latinoamérica)

El número de suscriptores de Netflix superó los 301 millones, después de un crecimiento sostenido desde su fundación en 1997, con la excepción de los primeros seis meses de 2022.

Actualmente, en Colombia ya está disponible el listado semanal actualizado de las películas más reproducidas en la plataforma, que reúne desde clásicos hasta los estrenos más recientes, ofreciendo una amplia variedad de filmografía para disfrutar.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Top 10 de las películas más vistas de Netflix Colombia

1. Caramelo

"Caramelo" se queda con el primer lugar del ranking colombiano. (Netflix)

Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.

2. La mujer del camarote 10 (The Woman in Cabin 10)

Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista (Keira Knightley) ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. (Netflix)

A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve como alguien cae al mar. Pero cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad.

3. Furioza 2 (Druga Furioza)

"Furioza 2" se queda con la tercera posición del listado. (Netflix)

A resultas de un asesinato, el nuevo líder de Furioza, Golden, reclama el poder de su violenta banda de ultras y adopta un nuevo enfoque para actuar en el extranjero.

4. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

5. La vecina perfecta (The Perfect Neighbor)

"La vecina perfecta" se queda con el quinto sitio del listado en Colombia. (Netflix)

Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de “stand your ground”.

6. La vida secreta de tus mascotas 2

"La vida secreta de tus mascotas 2" se queda con el sexto sitio del ranking colombiano. (Netflix)

Secuela de la película de animación Mascotas, que contaba la historia de Max, un perro que adora a su dueña Katie y la vida que llevan juntos, pero que tiene que aprender a lidiar con la nueva mascota de la casa, un mestizo torpe y descuidado llamado Duke.

Dirigida por Chris Renaud (Gru. Mi villano favorito) y escrita por Brian Lynch (El gato con botas, Los minions) y Ken Daurio (Gru, mi villano favorito, Mascotas), esta cinta de animación narrará de nuevo qué hacen exactamente nuestros animales de compañía cuando salimos por la puerta de casa.

7. Los Cretinos (The Twits)

"Los Cretinos" se mete en el ranking de las mejores películas para disfrutar en la plataforma en Colomba. (Netflix)

Cuando los villanos más malos y repugnantes se apoderan de la ciudad con un truquito, dos niños valientes se alían con una familia de animales mágicos para acabar con ellos.

8. Limpia

Una empleada doméstica y la niña a su cuidado forjan un lazo profundo durante un verano tormentoso, hasta que la brecha entre sus mundos desencadena una tragedia. (Netflix)

Estela, una joven de la zona rural de Chile, se embarca en un viaje a Santiago, dejando atrás a su familia para trabajar como empleada doméstica en un hogar acomodado.

9. Scary Movie

"Scary Movie" se mete en la novena posición del listado colombiano. (Netflix)

Tras el asesinato de una bella estudiante, un grupo de adolescentes descubren que hay un asesino entre ellas. La heroína, Cindy y su grupo de desconcertantes amigos, serán aterrorizados por un singular psicópata enmascarado que pretende vengarse de ellos por haberlo atropellado el pasado Halloween.

10. 27 noches

Netflix presenta el tráiler oficial de 27 noches, dirigida y protagonizada por Daniel Hendler junto a Marilú Marini. (Netflix)

Una mujer acaba en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas. Un especialista debe decidir si realmente está enferma o si lo único que quiere es disfrutar de la vida.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.