Colombia

Karen Sevillano celebró con humor la victoria de Andrea Valdiri frente a Yina Calderón en el ‘Stream Fighters 4’

La influenciadora caleña no perdió la oportunidad de documentar su alegría por la derrota de la empresaria, compartiendo videos y frases ingeniosas que rápidamente conquistaron el mundo digital

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La ganadora de 'La casa de los famosos Colombia' aprovechó la oportunidad para criticar a la empresaria de fajas - crédito @karensevillano/IG

La reacción de Karen Sevillano ante la derrota de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri no tardó en viralizarse, especialmente por el tono sarcástico y festivo que la influenciadora caleña imprimió a sus publicaciones en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Sevillano compartió una serie de videos y memes en los que se mofó abiertamente del breve enfrentamiento, que apenas duró unos segundos, entre las dos creadoras de contenido.

En uno de los clips, la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2024 expresó: “Yo viendo como estropean a la que habló mal de mí hasta que se cansó”, lo que provocó una ola de reacciones de parte de sus seguidores en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón y Karen Sevillano
Yina Calderón y Karen Sevillano tienen una pelea casada desde el día en el que las dos participaron en un 'reality' - crédito @canalrcn/Instagram

El retiro de Yina Calderón del combate con Andrea Valdiri generó una oleada de comentarios y burlas tanto de los asistentes al evento como de los internautas.

La empresaria de fajas fue objeto de críticas y memes, y la oportunidad no pasó desapercibida para quienes han tenido diferencias públicas con ella.

Karen Sevillano, en particular, no ocultó su satisfacción por el desenlace y documentó su reacción en tiempo real, grabándose en repetidas ocasiones mientras se reía de la situación.

Entre las frases que publicó en sus historias de Instagram, destacaron: “¿A cómo estarán los tickets a la put4 mi3rda? Es para una amiga”, “Tengo pena hasta con Goku”, “Se cree Sayayin y no llegó ni a Mr. Satán” y “Como mamá a su hija le dio Valdiri”, se pudo leer en sus publicaciones.

Este fue el desplante que
Este fue el desplante que le hizo Yina Calderón a Karen Sevillano en 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito captura de pantalla canal RCN

La rivalidad entre Calderón y Sevillano tiene antecedentes, ya que en varias ocasiones la primera ha lanzado críticas contra la segunda. Por ello, la reciente derrota de la DJ fue interpretada por la presentadora del After como una especie de revancha pública, lo que motivó su efusiva reacción en redes sociales.

Además, la vallecaucana, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, aprovechó para responder con humor a los comentarios que Yina Calderón y su hermana Juliana habían hecho días antes del enfrentamiento.

En uno de los videos previos al combate, Yina Calderón se describió como una mujer “con calle” y aseguró que no permitiría que Valdiri se llevara la victoria. Por su parte, Juliana Calderón manifestó que, si su hermana ganaba el encuentro, se reiría de todos aquellos que no confiaron en ella.

Yina Calderón se retira del
Yina Calderón se retira del ring en plena pelea contra Andrea Valdiri. - crédito captura de pantalla

Sin embargo, tras el resultado, la conversación en redes sociales se intensificó, con usuarios generando memes y comentarios sobre el retiro de Yina Calderón. En medio de este revuelo, Juliana Calderón calificó a los internautas como “conejillos de indias”.

Westcol vetó a Yina Calderón de sus eventos

Al ver lo que estaba ocurriendo con la pelea que era la estelar de este encuentro de influenciadores, Westcol aseguró a los asistentes al Coliseo MedPlus y a los que veían el encuentro a través de Kick, que: “Cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada”.

El organizador insistió en que la actitud de Calderón no solo perjudicó a la audiencia, sino también a Valdiri, que había entrenado para una pelea mucho más exigente y prolongada.

Tras el retiro de la DJ, el organizador de 'Stream Fighters' la atacó por su actitud - crédito Westcol/Kick

“Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan Colombia”, agregó el organizador ante los asistentes y espectadores conectados.

Y es que la tensión era evidente en el imponente escenario que se había adaptado para la pelea de los creadores de contenido que se enfrentarían en el ring como Karina García, que perdió contra Karely.

Temas Relacionados

Karen Sevillano Yina Calderón Andrea Valdiri Juliana Calderón La casa de los famosos ColombiaStream Fighters 4Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal contestó a críticas de Armando Benedetti al presidente de la Corte Constitucional: “Tú eres un iletrado incontenible”

María Fernanda Cabal defendió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez y rechazó los señalamientos de Armando Benedetti, que acusó a la Corte Constitucional de atentar contra la reforma pensional impulsada por Gustavo Petro

María Fernanda Cabal contestó a

Ricardo Bonilla negó ante la Corte Suprema la existencia de cupos indicativos: revelan su confesión en el alto tribunal

El exministro de Hacienda rechazó cualquier vínculo con la supuesta compra de votos en el Congreso y defendió que no existen mecanismos para asignar recursos a legisladores, según su declaración en diligencias judiciales

Ricardo Bonilla negó ante la

Finlandesa fascinada con peculiar costumbre colombiana que puede significar familiaridad o desprecio

El poner un apodo puede ser un acto de amistad o de amor, pero también puede convertirse en una marca desagradable para algunas personas

Finlandesa fascinada con peculiar costumbre

Así podrá comprar en reventa las boletas del Mundial 2026 para ver a la selección Colombia

Se han vendido más de un millón de entradas en la primera fase de venta, en donde Colombia está en el top 10 de boletas compradas

Así podrá comprar en reventa

Crisis diplomática de EE.UU. y Colombia: así reaccionaron los medios internacionales tras las acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro

La decisión del presidente de Estados Unidos de cortar la ayuda financiera a Colombia, tras acusaciones cruzadas con su homólogo colombiano

Crisis diplomática de EE.UU. y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Estuvo mejor la pelea entre

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

Las palabras de Andrea Valdiri tras ganar en ‘Stream Fighters 4′: “Tengo pena”

Controversia en ‘Stream Fighters 4’: Westcol veta a Yina Calderón tras su rápida derrota contra Andrea Valdiri

Colombia sigue reaccionando con memes a ‘Stream Fighters 4’: Yina Calderón la burla de la noche

20 segundos en ‘Stream Fighters 4’: Así fueron los puños de Andrea Valdiri que dejaron contra las cuerdas a Yina Calderón

Deportes

Así podrá comprar en reventa

Así podrá comprar en reventa las boletas del Mundial 2026 para ver a la selección Colombia

Colombia vs. España - EN VIVO: así formará la Tricolor para la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Kevin Mier y Willer Ditta incumplieron la fecha de regreso a México y tuvieron problemas en Cruz Azul tras partidos de la selección Colombia

La rabieta de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en la victoria de River Plate: insulto y golpe al banco de suplentes

David Alonso consiguió su tercer podio en la temporada de Moto2: así fue la carrera del colombiano en el GP de Australia