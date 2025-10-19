Karen Sevillano celebró con humor la victoria de Andrea Valdiri frente a Yina Calderón en el ‘Stream Fighters 4’

La ganadora de 'La casa de los famosos Colombia' aprovechó la oportunidad para criticar a la empresaria de fajas - crédito @karensevillano/IG

La reacción de Karen Sevillano ante la derrota de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri no tardó en viralizarse, especialmente por el tono sarcástico y festivo que la influenciadora caleña imprimió a sus publicaciones en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Sevillano compartió una serie de videos y memes en los que se mofó abiertamente del breve enfrentamiento, que apenas duró unos segundos, entre las dos creadoras de contenido.

En uno de los clips, la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2024 expresó: “Yo viendo como estropean a la que habló mal de mí hasta que se cansó”, lo que provocó una ola de reacciones de parte de sus seguidores en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón y Karen Sevillano tienen una pelea casada desde el día en el que las dos participaron en un 'reality' - crédito @canalrcn/Instagram

El retiro de Yina Calderón del combate con Andrea Valdiri generó una oleada de comentarios y burlas tanto de los asistentes al evento como de los internautas.

La empresaria de fajas fue objeto de críticas y memes, y la oportunidad no pasó desapercibida para quienes han tenido diferencias públicas con ella.

Karen Sevillano, en particular, no ocultó su satisfacción por el desenlace y documentó su reacción en tiempo real, grabándose en repetidas ocasiones mientras se reía de la situación.

Entre las frases que publicó en sus historias de Instagram, destacaron: “¿A cómo estarán los tickets a la put4 mi3rda? Es para una amiga”, “Tengo pena hasta con Goku”, “Se cree Sayayin y no llegó ni a Mr. Satán” y “Como mamá a su hija le dio Valdiri”, se pudo leer en sus publicaciones.

Este fue el desplante que le hizo Yina Calderón a Karen Sevillano en 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito captura de pantalla canal RCN

La rivalidad entre Calderón y Sevillano tiene antecedentes, ya que en varias ocasiones la primera ha lanzado críticas contra la segunda. Por ello, la reciente derrota de la DJ fue interpretada por la presentadora del After como una especie de revancha pública, lo que motivó su efusiva reacción en redes sociales.

Además, la vallecaucana, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, aprovechó para responder con humor a los comentarios que Yina Calderón y su hermana Juliana habían hecho días antes del enfrentamiento.

En uno de los videos previos al combate, Yina Calderón se describió como una mujer “con calle” y aseguró que no permitiría que Valdiri se llevara la victoria. Por su parte, Juliana Calderón manifestó que, si su hermana ganaba el encuentro, se reiría de todos aquellos que no confiaron en ella.

Yina Calderón se retira del ring en plena pelea contra Andrea Valdiri. - crédito captura de pantalla

Sin embargo, tras el resultado, la conversación en redes sociales se intensificó, con usuarios generando memes y comentarios sobre el retiro de Yina Calderón. En medio de este revuelo, Juliana Calderón calificó a los internautas como “conejillos de indias”.

Westcol vetó a Yina Calderón de sus eventos

Al ver lo que estaba ocurriendo con la pelea que era la estelar de este encuentro de influenciadores, Westcol aseguró a los asistentes al Coliseo MedPlus y a los que veían el encuentro a través de Kick, que: “Cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada”.

El organizador insistió en que la actitud de Calderón no solo perjudicó a la audiencia, sino también a Valdiri, que había entrenado para una pelea mucho más exigente y prolongada.

Tras el retiro de la DJ, el organizador de 'Stream Fighters' la atacó por su actitud - crédito Westcol/Kick

“Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan Colombia”, agregó el organizador ante los asistentes y espectadores conectados.

Y es que la tensión era evidente en el imponente escenario que se había adaptado para la pelea de los creadores de contenido que se enfrentarían en el ring como Karina García, que perdió contra Karely.