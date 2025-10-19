K-pop iTunes Colombia: “Golden” de HUNTR/X domina el ranking de las 10 canciones más populares hoy

HUNTR/X se mete en la primera posición del listado en Colombia. (Netflix via AP)

La irrupción mundial de Gangnam Style en 2012 situó a Corea del Sur en el radar del público occidental y marcó un antes y un después para la industria del K-pop.

El rapero PSY logró, con este tema, abrir las puertas a un escenario internacional que hasta entonces había permanecido casi exclusivo para los fanáticos de la ola coreana, aun cuando agrupaciones como Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, TVXQ, BIG BANG y solistas como BOA ya contaban con reconocimiento entre seguidores del hallyu. El fenómeno de PSY y el éxito de “Gangnam Style” evidenciaron el enorme potencial del K-pop para incursionar en mercados fuera de Asia.

A raíz de este hito, el término “K-pop” se volvió cotidiano: comenzó a asomar en redes sociales, en programas televisivos, en playlists de plataformas de streaming, en campañas publicitarias y en premiaciones internacionales como las de Billboard y los Grammy.

En este contexto, distintas plataformas han incrementado su apoyo a los artistas más importantes del género mediante listados especializados como el “Top K-pop Songs Charts” de iTunes, accesible en países como México, Perú, Colombia y Argentina.

Top 10 de K-pop Colombia

1. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2. Soda Pop

Artista: Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

3. EYES CLOSED

Artista: JISOO & ZAYN

4. Dorada (Golden - versión en español)

Artista: HUNTR/X, Azul Botticher, Karin Zavala, Tatul Bernodat & KPop Demon Hunters Cast

5. Keep Me Busy

Artista: Punch

6. Gangnam Style

Artista: PSY

7. Blood Sweat & Tears

Artista: BTS

8. Save ME

Artista: BTS

9. After LIKE

Artista: IVE

10.THIS IS FOR

Artista: TWICE

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Cómo aprender a bailar coreografías de K-pop si eres principiante

El grupo EXO (Foto: S.M. Entertainment)

Los tutoriales de K-pop dance se han convertido en una herramienta esencial para quienes desean aprender las coreografías de sus grupos favoritos desde cero.

Plataformas como YouTube ofrecen cursos completos y gratuitos, donde instructores como Xènia enseñan pasos básicos que sirven como base para muchas coreografías populares.

Por ejemplo, en su video “Cómo bailar K-POP desde cero”, Xènia explica movimientos fundamentales que ayudan a mejorar la coordinación y el ritmo, ideales para practicar en casa o con amigos.

Además de los pasos básicos, tutoriales paso a paso facilitan la comprensión de coreografías completas de canciones famosas. En estos videos, se recomienda observar tanto las dance practices oficiales como las fancams para captar detalles y expresiones, tal como aconseja Kev Lehmann, creador de contenido especializado en k-pop:

“Para aprender mejor las coreografías, es importante fijarse en la musicalidad y en los pequeños detalles de los movimientos, no solo en repetir los pasos”.

Estos tutoriales no solo enseñan movimientos, sino que también fomentan la disciplina y la pasión por el baile, permitiendo a los principiantes avanzar progresivamente.