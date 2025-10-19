Colombia

Delincuentes robaron una embarcación con víveres y combustible en el Pacífico: es el tercer hurto en menos de un mes

La seguidilla de asaltos a embarcaciones en aguas cercanas a Buenaventura intensifica el llamado de gremios a reforzar la seguridad

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
La ola de hurtos afecta
La ola de hurtos afecta la calidad de vida de los habitantes de Buenaventura - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

Un hecho de inseguridad se registró en aguas del océano Pacífico en inmediaciones del departamento del Valle del Cauca, donde hombres armados interceptaron y robaron la embarcación “Doña Edith”, que transportaba más de 10 toneladas de víveres y combustible con destino a la comunidad de Yurumanguí, ubicada en Buenaventura.

El incidente, denunciado de inmediato por la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales de Buenaventura, volvió a poner en evidencia la preocupante ola de asaltos en altamar que afecta a quienes dependen de la navegación en esta estratégica región para abastecer a poblaciones rurales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la agremiación marítima, el asalto tuvo lugar en la bahía de ese municipio vallecaucano, en la zona aledaña al sector conocido como La Bocana, específicamente en el faro de Punta Soldados. En ese lugar, los tripulantes de la nave fueron sorprendidos a plena luz del día y sometidos por los delincuentes, que se llevaron la embarcación y toda la carga destinada a surtir a las comunidades ribereñas con alimentos y productos esenciales para su subsistencia.

La embarcación, descrita por la asociación como una metrera de gran tamaño, estaba equipada con varios motores de alta potencia, entre ellos dos de 50 caballos, uno de 75, otro de 15 y uno más de 40 caballos de fuerza, lo que se suma a las pérdidas producto del asalto.

Según Javier Torres, presidente de la organización de transportadores marítimos, el hecho no solo significó la pérdida de los víveres, sino la de 80 tambores de Acpm que iban destinados principalmente a alimentar las plantas eléctricas de las veredas. Dicho combustible es fundamental para garantizar la energía en zonas apartadas donde el acceso a la red eléctrica tradicional es muy limitado, por lo que su robo representa un golpe directo a la calidad de vida y al bienestar de los habitantes de la región.

El hurto se registró en
El hurto se registró en inmediaciones de Buenaventura - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

En consecuencia, algunas comunidades han reportado ya retrasos en la llegada de alimentos y dificultades para operar sus plantas eléctricas, lo que amenaza con agravar las condiciones sociales y económicas.

“Esta motonave fue asaltada frente a La Bocana, por el faro de Punta Soldados, a plena luz del día. Es una embarcación grande, tipo metrera, que llevaba dos motores 50, un motor 75, un motor 15, uno 40. Hay una particularidad es que esta nave llevaba más de 80 tambores de Acpm que es enviado a las veredas para sus plantas eléctricas”, explicó Torres.

El presidente de la asociación aseguró que tras el violento atraco, los tripulantes fueron llevados por la fuerza y luego abandonados en una playa cercana por los delincuentes, quienes huyeron con la nave y toda la mercancía. Sin embargo, ninguno de los transportadores resultó herido, por lo que el impacto se ve reflejado en la zozobra y la vulnerabilidad que persiste entre los habitantes y trabajadores de la región.

Los transportadores exigen mayor presencia
Los transportadores exigen mayor presencia de las autoridades - crédito Dimar

Adicionalmente, los transportadores fluviales reiteraron su llamado urgente a las autoridades, especialmente a la Dirección General Marítima (Dimar), Guardacostas y patrullas fluviales, exigiendo el fortalecimiento de los controles y la presencia permanente en los corredores acuáticos más críticos para evitar la consolidación de bandas criminales especializadas en el asalto de embarcaciones.

El hecho cobra relevancia por cuenta de que se trata del tercer asalto en altamar registrado en menos de 20 días, según la denuncia de la asociación. En octubre de 2025, otras dos embarcaciones fueron hurtadas casi de manera simultánea en inmediaciones del sector de Juanchaco, empleando el mismo modus operandi.

Es el tercer hurto que
Es el tercer hurto que se registra en la región - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

En dichos casos, las tripulaciones también fueron privadas de la libertad durante varios minutos mientras los asaltantes les exigían cuantiosas sumas de dinero a cambio de su vida y la de sus acompañantes, una práctica que ha encendido las alarmas entre los operadores logísticos de la zona.

Temas Relacionados

BuenaventuraEmbarcación Doña EdithPacíficoRobo de embarcacionesDimarSeguridadColombia-Noticias

Más Noticias

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia al final de octubre: así influiría la nueva decisión de Trump contra Petro

Expertos analizaron el impacto de la Reforma Pensional, la política monetaria y los mercados internacionales en la evolución cambiaria de los próximos días

Qué pasará con el precio

Obras en el norte de Bogotá concluirán antes de finalizar el 2025: reducirán significativamente el flujo vial

La modernización de avenidas y puentes, junto a la creación de espacios públicos y ciclorrutas, marca un hito en la mejora del tránsito y la calidad de vida en el noroccidente de la ciudad

Obras en el norte de

Exfiscal Francisco Barbosa citó a Trump y lanzó duro sablazo a Gustavo Petro: “Su definición de líder quedó atada a ser el ‘líder del narcotráfico’”

El ex jefe del principal organismo de investigación judicial del país y exprecandidato presidencial no dejó pasar la oportunidad para señalar al jefe de Estado, que recibió duros calificativos provenientes desde Washington

Exfiscal Francisco Barbosa citó a

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Tropas de la Brigada 29 y presuntos miembros del grupo Jaime Martínez se enfrentan en Brisas de Mary López mientras se desarrollan las votaciones. Autoridades refuerzan la seguridad para proteger a los sufragante y evitar incidentes

Reportan combate activo entre el

Melissa Gate no perdonó a Yina Calderón tras su actuación en el ring de ‘Stream Fighters 4′, con viejo video: “Hay que destruirlas sin piedad”

La finalista en segundo lugar de ‘La casa de los famosos Colombia 2′ reavivó la polémica al criticar la falta de compromiso de la creadora de contenido, al recordar cuando le dijo que ella era el “vivo ejemplo de que las personas solo son valientes detrás de un celular”

Melissa Gate no perdonó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan combate activo entre el

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

K-pop iTunes Colombia: “Golden” de

K-pop iTunes Colombia: “Golden” de HUNTR/X domina el ranking de las 10 canciones más populares hoy

Melissa Gate no perdonó a Yina Calderón tras su actuación en el ring de ‘Stream Fighters 4′, con viejo video: “Hay que destruirlas sin piedad”

Bella Hadid tuvo gesto con Karol G tras recibir críticas por silenciarla: “Lo hizo por presión social”

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las películas preferidas del momento

Luisa Fernanda W opinó de la polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “El verdadero triunfo está en asumir”

Deportes

Futbolista colombiano se vio inmerso

Futbolista colombiano se vio inmerso en batalla campal en el fútbol boliviano: hasta la policía tuvo que intervenir

Se registraron fuertes riñas y peleas en medio del clásico entre Cali y América: fue necesaria la presencia de la policía

Colombia comenzó con pie izquierdo en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA: fue vapuleada 4-0 por España

Críticas contra Luis Díaz por no hablar con medios colombianos tras la victoria del Bayern al Dortmund: “Así quedamos”

Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”