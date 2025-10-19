Daniel Quintero respondió a periodista que lo criticó por dejar la consulta del Pacto: “Aquí te explico ya que no investigas”

Daniel Quintero mantiene su precandidatura a la Presidencia - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero ha sido blanco de críticas por su decisión de dar un paso al costado en la consulta del Pacto Histórico, que se realizará el 26 de octubre de 2025. Pese a su retiro, mantiene su aspiración al cargo más importante del país.

“La campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y de no participar en la consulta del próximo veintiséis de octubre (…). Sigo firme en mi deseo de trabajar por Colombia y participar en las elecciones presidenciales del próximo año. Vamos a resetear la política en Colombia y, en especial, a los corruptos y tramposos de este país”, precisó Quintero en un video publicado en sus redes sociales.

Entre las personas que lo cuestionaron por su decisión está la periodista de la revista Semana, Juanita Gómez, que puso en duda sus declaraciones sobre por qué decidió abandonar la consulta del Pacto, en la que competiría con el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho.

“Daniel Quintero anda jugando al “Yo no fui”. Ahora dice que nunca se inscribió a la consulta del Pacto Histórico. Ay, no, qué curioso. Justo hay un video donde él mismo dice lo contrario", indicó la comunicadora en un video oficial del medio.

En efecto, Quintero publicó una grabación en la que informaba a la ciudadanía sobre su inscripción: “En este momento inscribo mi candidatura a la consulta popular del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre”.

La periodista aclaró que la normativa colombiana le impediría participar en otra consulta debido a su renuncia. “¿Y así quiere ser presidente? Dios mío, líbranos, señor. Pero entonces, ¿en qué quedamos, Daniel? ¿Fuiste o no fuiste? La misión de observación electoral es muy clara. Quien se inscribe a una consulta y renuncia, no puede volver a participar en otra dentro del mismo proceso”, precisó.

El precandidato presidencial contestó a los señalamientos de la comunicadora: “Juanita, aquí te explico ya que no investigas”, indicó en su cuenta de X.

De acuerdo con su relato, aunque se inscribió en la mencionada consulta, posteriormente, por decisión del Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efectos una medida cautelar que les permitió a los aspirantes hacer dicha inscripción a nombre del Pacto Histórico. Además, dejó en firme una decisión previa del Consejo Nacional Electoral (CNE) que excluyó a ciertos partidos de la fusión del Pacto Histórico.

“Sí, pero no. Me inscribí, como tú dices, a la consulta del Pacto Histórico, pero a la que no me inscribí es a la consulta del Polo, la UP, el Partido Comunista, que es la que se va a realizar ahora. Esto es todo un enredo”, precisó.

De acuerdo con Quintero, la decisión del Tribunal elimina al Pacto Histórico, por lo que los tres partidos que mencionó decidieron hacer la consulta, pero el exalcalde se abstuvo de firmar la modificación en al Registraduría, debido a que no pertenece a ninguna de esas colectividades.

En consecuencia, aclaró que, a su juicio, la consulta que inicialmente era del Pacto Histórico terminó convirtiéndose en un compendio de irregularidades que rechaza. En ese sentido, contando con la asesoría de su equipo jurídico, dio un paso al costado.

“La consulta se había convertido en un Frankenstein lleno de irregularidades y se había convertido en una trampa por las decisiones que había tomado el CNE, que había tomado la Registraduría y el Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, conclusión, pues nunca fui a firmar la inscripción de los nuevos partidos“, precisó.

La consulta del Pacto se llevará a cabo el 26 de octubre y contará con la foto de Quintero en el tarjetón, pese a que no estará participando en ella. La Registraduría ya imprimió los tarjetones correspondientes y serán distribuidos por todo el país.