Colombia

Clima en Bogotá: temperatura y probabilidad de lluvia para este 19 de octubre

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Bogotá)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Bogotá este domingo 19 de octubre:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 19 grados, la probabilidad de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 38%, mientras que las ráfagas de viento serán de 33 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura llegará a los 10 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 85%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Bogotá?

Al encontrarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la ciudad de bogotá tiene un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señala que la capital cuenta con una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que en noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas llegan a bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos suceden desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se registran días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La capital colombiana tiene
La capital colombiana tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima BogotáClima Bogotá hoyClima Bogotá mañanaPronostico del clima Bogotácolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Una denuncia interna conocida por Infobae Colombia señala que la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) funcionaría como una fachada académica para emitir títulos sin cumplir normas educativas y acceder a contratos estatales sin auditoría

Exfuncionaria alerta que la CUN,

Procurador Gregorio Eljach llama a una “paz electoral” en la víspera de las elecciones a Consejos de Juventud en Colombia

El proceso promueve la participación de nuevos votantes, incentiva la equidad de género en las candidaturas y ofrece beneficios como descansos compensatorios a quienes ejerzan su derecho al sufragio

Procurador Gregorio Eljach llama a

Revelan el papel clave y discreto de Jorge Lemus, jefe de inteligencia, en la estrategia de paz total de Petro

Como director supervisa traslados de cabecillas criminales, gestiona alianzas entre bandas y refuerza la seguridad presidencial, mientras la inteligencia estatal amplía su participación en procesos clave vinculados a la paz y la protección del Estado

Revelan el papel clave y

Resultados del Baloto y Revancha 18 de octubre: números ganadores del último sorteo

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados del Baloto y Revancha

Los memes y reacciones tras el retiro de Yina Calderón en el Stream Fighters 4 en Bogotá

Las redes sociales se llenaron de burlas, comparaciones y mensajes sarcásticos que convirtieron el polémico final del evento en uno de los temas más virales del fin de semana

Los memes y reacciones tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

El extraño mundo de Jack

El extraño mundo de Jack y otras 9 películas que conquistan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Estos podcasts encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm in the Middle’, confirmado como invitado a la Comic Con Medellín

Tame Impala, Silvana Estrada, Maluma, Silvestre Dangond y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Ola de críticas a las fallas técnicas y transmisión de ‘Stream Fighters 4′: “La verdadera pelea es de Westcol con la producción”

Deportes

Los memes y reacciones tras

Los memes y reacciones tras el retiro de Yina Calderón en el Stream Fighters 4 en Bogotá

Yina Calderón aguantó 20 segundos ante Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4′: así se desarrolló el evento de Westcol en el Coliseo Medplus

Yina Calderón se retira del ring en plena pelea contra Andrea Valdiri y el público la abuchea: “Se cago”

América celebró en el clásico en Palmaseca: superó al Deportivo Cali por 0-2 por la Liga BetPlay

Dayro Moreno armó escándalo en Once Calas: habría vuelto a las “malas mañas” y es acusado de indisciplina