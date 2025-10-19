Colombia

Andrés Pastrana se pronunció sobre la controversia entre Donald Trump y Gustavo Petro: “Gobierna buena parte de Colombia montado en una falsa paz”

El expresidente colombiano criticó la gestión de Petro, cuestionando la legitimidad de su mandato tras las acusaciones de Trump sobre narcotráfico

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Las tensiones aumentan luego de
Las tensiones aumentan luego de que Trump acusara a Petro de fomentar el narcotráfico y Pastrana sumara críticas sobre la supuesta ilegitimidad del gobierno colombiano y acuerdos irregulares en su elección - crédito EFE - Presidencia

El mandatario de Estados Unidos, Donald J. Trump, emitió este domingo 19 de octubre un duro pronunciamiento dirigido al jefe de estado colombiano, Gustavo Petro. En su mensaje, Trump calificó a Petro como “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas en todo el país”, señalando que el tráfico de estupefacientes “se ha transformado en el mayor negocio de Colombia, por lejos”.

Trump sostuvo que “Petro no hace nada por detenerlo”, a pesar de los millonarios pagos y subsidios provenientes de Estados Unidos durante años para el combate contra las drogas.

El expresidente colombiano Andrés Pastrana intervino en la polémica generada entre Donald J. Trump y Gustavo Petro, sumando sus críticas al actual jefe de Estado. Pastrana afirmó que Petro “gobierna buena parte de Colombia montado en una falsa paz”, profundizando la controversia en torno a la gestión del actual jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El expresidente Andrés Pastrana se refirió a la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, relacionando la situación con supuestos acuerdos irregulares que habrían influido en la llegada de Gustavo Petro al poder. De igual manera, señaló que Petro gobierna sobre la base de una paz engañosa y un estatus político ilegítimo.

“La crisis de las relaciones con EE. UU. es consecuencia del #CarteldeLaPicota que denunciamos desde la campaña, llevó a @petrogustavo en hombros a la presidencia y hoy gobierna buena parte de Colombia montado en una falsa paz con espurio estatus político”, comentó el expresidente colombiano en un mensaje en su cuenta de X.

Andrés Pastrana reaccionó a la
Andrés Pastrana reaccionó a la controversia entre Colombia y Estados Unidos - crédito @AndresPastrana_

El mensaje de Andrés Pastrana generó diversas reacciones entre los usuarios de la red social. Entre quienes comentaron la publicación se encuentra la usuaria @Anonita03, quien cuestionó el contexto en el que Gustavo Petro llegó a la presidencia y expresó su descontento con la situación actual del país.

“Es que no se podía esperar una realidad diferente en Colombia cuando quien llegó al poder en el 2022 viene con un pasado tan oscuro y retorcido, que desastre”, comentó la internauta.

Tras las declaraciones de Donald J. Trump, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para responder al exmandatario estadounidense. Petro defendió la relación histórica entre Colombia y Estados Unidos y criticó la postura de Trump, además de recomendarle que lea un clásico de la literatura colombiana para comprender mejor al país.

Tras las declaraciones de Donald
Tras las declaraciones de Donald J. Trump, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para responder al exmandatario estadounidense - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

“Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad”, comentó el primer mandatario colombiano en su cuenta de X.

En su respuesta, Gustavo Petro también marcó distancia de la visión empresarial de Trump, resaltando su ideología y negando cualquier vínculo con actividades ilícitas. El mandatario defendió sus principios y reafirmó que su interés principal es el bienestar colectivo y la protección de la vida.

“Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”, escribió el jefe de Estado en su mensaje.

Gustavo Petro contestó a Donald
Gustavo Petro contestó a Donald Trump en su cuenta de X - crédito @petrogustavo

Para finalizar su mensaje, el jefe de Estado su rechazo a la codicia y la equiparó con valores propios del crimen organizado, contraponiendo su identidad y principios a los del capitalismo. El mandatario reafirmó su compromiso con la vida y se describió como alguien que lucha por preservar este valor por encima de cualquier interés material.

“Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa”, aseveró.

Temas Relacionados

Andrés PastranaGustavo PetroDonald TrumpEstados Unidos y ColombiaGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El judicializado enfrenta otro proceso por un ‘falso positivo’ registrado en Santander

Judicializan a un hombre que

Petro respondió a la dura carta de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana: “Dos expresidentes de los que se tienen sospechas...”

En un fuerte mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República le salió al paso a la petición de los exmandatarios, que le pidieron que aclare su relación con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo que sería el ‘Pacto de La Picota’

Petro respondió a la dura

La “súplica” de Vicky Dávila a Donald Trump para que no sancione a Colombia: “El panorama es aterrador”

El posible aumento de restricciones comerciales y aranceles genera preocupación en los sectores políticos que contradicen a Gustavo Petro

La “súplica” de Vicky Dávila

ELN estaría detrás de ataques contra la fuerza pública frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

El viernes 17 de octubre de 2025 se registró una jornada de manifestaciones en el sector de Quinta Paredes, al oriente de la capital colombiana, que incluyeron actos de vandalismo, así como bloqueos sobre la calle 26, una de las más importantes en la ciudad

ELN estaría detrás de ataques

Valor de cierre del euro en Colombia este 20 de octubre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Judicializan a un hombre que

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

ENTRETENIMIENTO

Creador de contenido que estuvo

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Karen Sevillano reveló qué fue lo más duro de estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Sufrí”

Karina García, expareja de Andrés Altafulla, le reclamó al cantante por millonaria deuda tras la ruptura de la relación

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′: “Gracias por confiar en mí”

Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

Deportes

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional: técnico insinuó favorecimientos para el ‘Verdolaga’

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”