Andrés Pastrana se pronunció sobre la controversia entre Donald Trump y Gustavo Petro: “Gobierna buena parte de Colombia montado en una falsa paz”

Las tensiones aumentan luego de que Trump acusara a Petro de fomentar el narcotráfico y Pastrana sumara críticas sobre la supuesta ilegitimidad del gobierno colombiano y acuerdos irregulares en su elección - crédito EFE - Presidencia

El mandatario de Estados Unidos, Donald J. Trump, emitió este domingo 19 de octubre un duro pronunciamiento dirigido al jefe de estado colombiano, Gustavo Petro. En su mensaje, Trump calificó a Petro como “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas en todo el país”, señalando que el tráfico de estupefacientes “se ha transformado en el mayor negocio de Colombia, por lejos”.

Trump sostuvo que “Petro no hace nada por detenerlo”, a pesar de los millonarios pagos y subsidios provenientes de Estados Unidos durante años para el combate contra las drogas.

El expresidente colombiano Andrés Pastrana intervino en la polémica generada entre Donald J. Trump y Gustavo Petro, sumando sus críticas al actual jefe de Estado. Pastrana afirmó que Petro “gobierna buena parte de Colombia montado en una falsa paz”, profundizando la controversia en torno a la gestión del actual jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El expresidente Andrés Pastrana se refirió a la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, relacionando la situación con supuestos acuerdos irregulares que habrían influido en la llegada de Gustavo Petro al poder. De igual manera, señaló que Petro gobierna sobre la base de una paz engañosa y un estatus político ilegítimo.

“La crisis de las relaciones con EE. UU. es consecuencia del #CarteldeLaPicota que denunciamos desde la campaña, llevó a @petrogustavo en hombros a la presidencia y hoy gobierna buena parte de Colombia montado en una falsa paz con espurio estatus político”, comentó el expresidente colombiano en un mensaje en su cuenta de X.

Andrés Pastrana reaccionó a la controversia entre Colombia y Estados Unidos - crédito @AndresPastrana_

El mensaje de Andrés Pastrana generó diversas reacciones entre los usuarios de la red social. Entre quienes comentaron la publicación se encuentra la usuaria @Anonita03, quien cuestionó el contexto en el que Gustavo Petro llegó a la presidencia y expresó su descontento con la situación actual del país.

“Es que no se podía esperar una realidad diferente en Colombia cuando quien llegó al poder en el 2022 viene con un pasado tan oscuro y retorcido, que desastre”, comentó la internauta.

Tras las declaraciones de Donald J. Trump, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para responder al exmandatario estadounidense. Petro defendió la relación histórica entre Colombia y Estados Unidos y criticó la postura de Trump, además de recomendarle que lea un clásico de la literatura colombiana para comprender mejor al país.

Tras las declaraciones de Donald J. Trump, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para responder al exmandatario estadounidense - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

“Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad”, comentó el primer mandatario colombiano en su cuenta de X.

En su respuesta, Gustavo Petro también marcó distancia de la visión empresarial de Trump, resaltando su ideología y negando cualquier vínculo con actividades ilícitas. El mandatario defendió sus principios y reafirmó que su interés principal es el bienestar colectivo y la protección de la vida.

“Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”, escribió el jefe de Estado en su mensaje.

Gustavo Petro contestó a Donald Trump en su cuenta de X - crédito @petrogustavo

Para finalizar su mensaje, el jefe de Estado su rechazo a la codicia y la equiparó con valores propios del crimen organizado, contraponiendo su identidad y principios a los del capitalismo. El mandatario reafirmó su compromiso con la vida y se describió como alguien que lucha por preservar este valor por encima de cualquier interés material.

“Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa”, aseveró.