Santander: estos son los cortes de la luz de este 18 de octubre

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) llevará a cabo cortes y mantenimientos este sábado 18 de octubre.

Los cortes son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la red eléctrica en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios 3 de Octubre, 16 de Marzo, Prados Del Campestre, El Campestre sector el Reten y algunos sectores del Área de Expansión urbana, Centro poblado Los Laureles y las veredas Santo Domingo, La Colorada, Cuatro Bocas, así como algunos sectores de Ciénaga Del Opón, Campo 45 y Tenerife.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Encino.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Cabuyas, Tumbita, Pericos, Patios Bajos, Micos, Patios Altos, Rionegro, Avendaños, Chapas, Centro y Poima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): do el casco urbano del municipio, Corregimiento Virolin, Centro Poblado Virolin, Veredas Bagres, Herrerita, Grima, Monte Frio, Cañaverales, Cobaria, Medios, Colacote, Guacamayas, Nemiizaque, La Cantera y La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Gámbita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Girardot sectores de las calles 24 y 25 con carreras 10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Amarillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 35 18 21 Edificio Sura Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Centro sectores de las calles 34 y 35 con carrera 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Calle 4 5 27 Avidesa MC Pollo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Girardot sectores de las calles 23 y 24 con carrera 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Paseo del Puente sectores de las carreras 2a y 2b con calles 21,22 y 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guayanas y Mensuly Alto I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Las Colinas y La Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Juan XVIII, África, Nueva Granada, Quebrada la Iglesia II sector Llanito y el Colegio Gabriela Mistral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjunto Residencial Santillana Etapa II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Nuevo Girón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carpintero y Badillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios 3 de Octubre, 16 de Marzo, Prados Del Campestre, El Campestre sector el Reten y algunos sectores del Área de Expansión urbana, Centro poblado Los Laureles y las veredas Santo Domingo, La Colorada, Cuatro Bocas, así como algunos sectores de Ciénaga Del Opón, Campo 45 y Tenerife.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Menempa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palestina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del área de expansión urbana aledaños a la ciudadela Colinas del Puerto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Veredas Hoya Negra y algunos sectores de Siberia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Mesitas de San Javier y La Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios San Miguel De La Sierra, La Molienda, Asomunicha, Las Villas, así como algunos sectores de José Antonio Galán, Helena Santos Rosilla y la Vereda Monte Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): do el casco urbano del municipio, Corregimiento Virolin, Centro Poblado Virolin, Veredas Bagres, Herrerita, Grima, Monte Frio, Cañaverales, Cobaria, Medios, Colacote, Guacamayas, Nemiizaque, La Cantera y La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Encino.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Cabuyas, Tumbita, Pericos, Patios Bajos, Micos, Patios Altos, Rionegro, Avendaños, Chapas, Centro y Poima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Gámbita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para disminuir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.

