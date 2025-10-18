Colombia

Murió Yasmín Hurtado Ordóñez, esposa de senador del Pacto Histórico: tuvo un accidente en Cauca

La secretaria de Planeación de Popayán perdió la vida tras caer a un abismo cuando viajaba en un carro rumbo a un evento politico

Por Camila Castillo

En un trágico accidente murió la secretaria de Planeación de Popayán, Yasmín Hurtado Ordóñez - crédito Universidad Autónoma

El fallecimiento de Yasmín Hurtado Ordóñez en un accidente de tránsito ha generado una profunda conmoción en Popayán y en el ámbito político nacional.

La secretaria de Planeación Municipal, reconocida por su compromiso con el desarrollo de la ciudad, perdió la vida cuando el vehículo en el que viajaba junto a cuatro acompañantes cayó a un abismo en el sector de El Voladero, en el municipio de La Vega, al sur del departamento del Cauca.

El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre, cuando un automóvil, aparentemente fuera de control, cayó y quedó completamente destruido entre las piedras de un río que pasa por la zona.

La mujer y cuatro personas más se dirigían a un evento político del Pacto Histórico - crédito Última Hora Cauca / Facebook

Hurtado Ordóñez murió en el lugar, sin que los servicios médicos pudieran asistirla. Otras cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.

Por el momento se desconoce si la fallecida iba manejando el carro o estaba otra persona al volante.

La víctima, abogada de profesión y madre de una joven con 16 años de edad, se dirigía presuntamente a acompañar a su esposo, el senador Ferney Silva del Pacto Histórico, a un acto de campaña.

Cuatro personas más también resultaron lesionadas tras el siniestro - crédito Secretaría de Planeación de Popayán

La noticia provocó reacciones inmediatas en distintos sectores. El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su pesar a través de su cuenta de X, donde manifestó: “Mi sentido pésame al senador Ferney Silva del Pacto Histórico por la muerte de su esposa en un accidente de tránsito en la Vega Cauca. Yasmín Hurtado Ordóñez Q.E.P.D”.

La Alcaldía de Popayán, encabezada por Juan Carlos Muñoz Bravo, lamentó la pérdida de la funcionaria y decretó tres días de duelo en la ciudad. En un comunicado oficial, la administración municipal destacó:

“La Alcaldía de Popayán lamenta profundamente el fallecimiento de la abogada Yasmín Hurtado Ordóñez, secretaria de Planeación Municipal, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en el municipio de La Vega, Cauca. Yasmín fue una funcionaria ejemplar, comprometida con el desarrollo de la ciudad y querida por su equipo y la comunidad. Su dedicación y entrega dejan una huella imborrable en nuestra administración. El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo ha decretado tres días de duelo en la ciudad, tiempo durante el cual la bandera será izada a media asta y se suspenderán todos los eventos públicos organizados por la Administración Municipal. Pedimos a Dios por su eterno descanso y fortaleza para su familia, amigos y compañeros de trabajo. Popayán despide hoy a una gran mujer que sirvió con amor a su ciudad”.

El impacto de la tragedia también se reflejó en mensajes de condolencia de otras entidades gubernamentales. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a través de su directora y secretaria general Angie Lizeth Rodríguez, expresó: “Desde el Dapre, en cabeza de la Directora y Secretaria General, Angie Lizeth Rodríguez, expresamos nuestras condolencias al senador Ferney Silva por el fallecimiento de su esposa, Yasmín Hurtado Ordóñez. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza”.

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco también utilizó sus redes sociales para rendir homenaje a la memoria de la secretaria fallecida. En su mensaje, señaló: “Yasmín Hurtado, madre de una bella joven, esposa de Ferney Silva, amiga, impecable profesional, viajaba por el macizo a acompañar a su esposo a un acto de campaña y un accidente se llevó su vida. Abrazo al amigo y pido al cielo fortaleza para su familia”.

El lamentable accidente enluta a la comunidad de Popayán y también a figuras políticas, incluyendo el presidente Gustavo Petro - crédito Alcaldía de La Vega, Cauca

La comunidad de Popayán y el entorno político nacional permanecen atentos a la evolución del estado de salud de los cuatro heridos que continúan bajo observación médica en el hospital de La Vega.

Mientras tanto, las autoridades investigan el origen del siniestro.

