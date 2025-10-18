Colombia

Miles de colombianos en el exterior podrían estar cometiendo este error ante la Dian: que no le pase a usted

Vivir fuera del país no siempre significa dejar atrás las obligaciones tributarias. La residencia fiscal puede hacer que los colombianos en el exterior aún deban declarar y pagar impuestos en Colombia, incluso sin saberlo

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
La residencia fiscal determina las
La residencia fiscal determina las obligaciones tributarias de los colombianos en el exterior - crédito Dian

Mudarse del país no siempre implica cortar todos los lazos con Colombia, al menos no en materia de impuestos. Muchos colombianos que viven o trabajan en el exterior desconocen que aún podrían tener obligaciones tributarias con el Estado, dependiendo de una figura clave en la legislación, la residencia fiscal.

Este concepto, aunque técnico, define ante qué país una persona debe declarar sus ingresos y pagar impuestos. En palabras simples, no se trata solo de dónde se vive, sino de dónde se considera que se tienen vínculos económicos o familiares suficientes para que un país cobre impuestos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Colombianos que viven fuera del
Colombianos que viven fuera del país pueden seguir teniendo que declarar impuestos en Colombia - crédito Monet

De acuerdo con la normativa vigente, cualquier persona natural, sea colombiana o extranjera, se considera residente fiscal en Colombia si pasa más de 183 días dentro del territorio nacional durante un período de 365 días consecutivos. Pero ese no es el único criterio, también puede aplicarse la residencia fiscal cuando el cónyuge o los hijos viven en el país, o cuando el contribuyente mantiene inversiones, propiedades o percibe ingresos aquí.

La consecuencia de esta condición es significativa y tiene efectos concretos. Quienes califican como residentes fiscales deben reportar todos sus ingresos y bienes, tanto los que provienen de Colombia como los del exterior. En cambio, los no residentes solo tributan sobre lo que ganan dentro del territorio nacional, según lo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El problema surge cuando las personas desconocen su estatus fiscal y declaran de forma incorrecta. Un error en la clasificación puede llevar a pagar impuestos que no corresponden o, peor aún, a enfrentar sanciones ante la Dian. Por eso, antes de asumir que estar fuera del país significa estar libre de obligaciones, los expertos recomiendan revisar con detalle las condiciones que definen la residencia fiscal.

La DIAN exige a los
La DIAN exige a los residentes fiscales reportar ingresos y bienes tanto nacionales como internacionales - crédito Luisa González/REUTERS

Identificarla no es complicado, pero requiere atención. En el caso de los colombianos que residen en el exterior, la Dian establece tres aspectos básicos que deben verificarse:

  1. El tiempo de permanencia en el país durante cualquier período de 365 días.
  2. El monto de los ingresos que se reciben en Colombia.
  3. El valor de los bienes o inversiones que se mantienen dentro del territorio nacional.

A ello se suma una cuarta condición, si el lugar de residencia se encuentra en un paraíso fiscal, es decir, un territorio con baja o nula tributación, las autoridades pueden considerar que la persona sigue siendo residente fiscal en Colombia, incluso si lleva años viviendo fuera del país.

Para los extranjeros, las reglas son similares, aunque hay un matiz adicional importante. Si están vinculados a una misión diplomática o cumplen funciones oficiales al servicio del Estado colombiano, su situación fiscal puede evaluarse bajo criterios diferentes y con excepciones específicas.

El desconocimiento del estatus fiscal
El desconocimiento del estatus fiscal puede llevar a sanciones y errores en la declaración de impuestos - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Además de determinar la residencia, el tipo de formulario que se debe presentar ante la Dian depende de esta clasificación. Los residentes fiscales utilizan el Formulario 210, donde deben declarar todos sus ingresos, tanto nacionales como internacionales. Por el contrario, los no residentes presentan el Formulario 110, que se limita a los ingresos obtenidos dentro del país.

La diferencia entre uno y otro no es menor. Mientras el primero exige un detalle completo de la situación patrimonial global del contribuyente, el segundo se enfoca exclusivamente en las rentas nacionales. Por eso, conocer a cuál categoría se pertenece puede evitar errores costosos. En un contexto donde cada vez más colombianos trabajan desde el exterior o invierten fuera del país, entender el alcance de la residencia fiscal se vuelve esencial. La globalización difuminó las fronteras laborales, pero no las fiscales.

Temas Relacionados

ImpuestosDianColombianos en el exteriorImpuestos en el exteriorColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

La última pareja de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali, reveló la última carta que le escribió el capo

En diálogo con Infobae Colombia, Aura Rocío Restrepo entregó detalles del documento que conserva desde hace más de 30 años

La última pareja de Gilberto

Álvaro Uribe lanzó fuerte mensaje contra el Gobierno Petro por ataques a la embajada de Estados Unidos: “Quieren hacerlos nuestro enemigo”

El expresidente señaló que una de las prioridades del próximo jefe de Estado, que se elegirá en 2026, es recuperar la relación entre ambos países

Álvaro Uribe lanzó fuerte mensaje

Ministerio de Trabajo inspeccionará los aeropuertos del país, tras graves denuncias de controladores aéreos

Mientras el gremio alertó por deficiencias técnicas, falta de personal y riesgos para la seguridad operacional, la Aeronáutica Civil aseguró que los sistemas cuentan con respaldo y que no hay interrupciones en la operación aérea

Ministerio de Trabajo inspeccionará los

América teme por un escándalo arbitral en el clásico ante Deportivo Cali: hizo polémica petición

El cuadro rojo, que está peleando por entrar a los cuadrangulares, exigió un juez de calidad y con la capacidad de afrontar un partido de alta importancia como el que se jugará en Palmaseca

América teme por un escándalo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Capital Tropical, colectivo que celebra

Capital Tropical, colectivo que celebra la cultura picotera en Bogotá, celebra una nueva edición: todo lo que debe saber del evento

Las 10 series que atrapan a la audiencia colombiana de Netflix para disfrutar este fin de semana

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Sofía Vergara lanzó ácido comentario contra Starbucks: “No entiendo”

Deportes

América teme por un escándalo

América teme por un escándalo arbitral en el clásico ante Deportivo Cali: hizo polémica petición

Atletas emiten solicitud para impedir que personas trans compitan con mujeres: argumentan “principios científicos”

Estos serían los primeros refuerzos de Millonarios para 2026: tendría cinco posiciones para buscar jugadores

Esta es la razón por la que James Rodríguez no rinde en León como en la selección Colombia: técnico Ignacio Ambriz lo explicó

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: Max Verstappen calienta la previa en Austin