Colombia

Extraditan a tres colombianos y un ecuatoriano por narcotráfico y tentativa de homicidio

El director general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, informó que en lo corrido de 2025 se han logrado 209 extradiciones

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Las autoridades indicaron que algunos de los extraditados estaban relacionados con el envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y España - crédito @DirectorPolicia/X

El director general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó sobre los avances de las autoridades en extraditar a señalados criminales ligados al tráfico de estupefacientes y otros delitos.

De acuerdo con el director, en Bogotá, la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, llevó a cabo la extradición tres colombianos y un ecuatoriano. Se trata, por un lado, de Roberto Carlos Yascaribay Zambrano, ciudadano ecuatoriano, y Jhon Jairo Ortega Díaz, colombiano, ambos identificados como miembros de una red criminal dedicada al tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y España.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por otro lado, también fueron extraditados Dimar Eduardo Martínez Babilonia y Jorge Leonardo Pérez Villada, ambos colombianos, que eran requeridos por la justicia de España y México bajo cargos de tentativa de homicidio.

Los señalados criminales fueron extraditados
Los señalados criminales fueron extraditados gracias a acciones conjuntas de la Policía y la Interpol - crédito Colprensa y capturas de pantalla @DirectorPolicia/X

La entrega de estos individuos a las autoridades extranjeras representa un golpe relevante a las estructuras transnacionales que operan en el envío de estupefacientes. Además, se unen a un largo listado de extradiciones ejecutadas por la Policía Nacional.

Según informó el general Triana, el ritmo de extradiciones en Colombia durante el 2025 ha alcanzado una cifra destacada, con 209 personas entregadas a la justicia internacional. Este balance, que refleja la intensidad de la ofensiva contra el crimen organizado, incluye 130 extradiciones solicitadas por Estados Unidos y 13 por España.

Siete extraditados por narcotráfico y otros delitos: enviados a Estados Unidos

En agosto de 2025, el director general de la Policía Nacional informó sobre otro contundente golpe contra la criminalidad que derivó en numerosas extradiciones.

Según indicó, las autoridades extraditaron a siete personas solicitadas por la justicia de Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico y conspiración para delinquir. La entrega se realizó en Bogotá, coordinada por la Policía Nacional mediante la Oficina Nacional Central de Interpol, que hizo el traspaso a funcionarios estadounidenses encargados de su traslado.

Colombia extradita a siete narcotraficantes
Colombia extradita a siete narcotraficantes a Estados Unidos - crédito @DirectorPolicia/X

El general Carlos Fernando Triana dio a conocer los nombres de los extraditados: Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal Rentería, Jeff Allan Hooker, Renny Gabriel Barros Epieyú, Álvaro José Martínez Bermúdez, Ignacio Lemos Potes y Jefry Leonardo Quintero Torres. Todas estas personas enfrentan acusaciones en la Corte del Distrito Medio de Florida.

Las investigaciones indican que los detenidos desempeñaban funciones clave dentro de las redes criminales a las que estaban vinculados.

Más de 400 extraditados por el Gobierno de Gustavo Petro

Por otro lado, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha centrado sus esfuerzos en ejecutar centenas de extradiciones. Así lo expuso en su cuenta de X el primer mandatario, luego de ser blanco de críticas por la suspensión de algunas órdenes de extradición de ciertos criminales con los que se adelantan negociaciones de paz.

“Todos los 400 extraditables, a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para extradición, los extradité. Hay tres extraditables que no, porque están en procesos de paz avanzados y según la ley se puede suspender condicionadamente”, precisó el jefe de Estado en la red social.

El mandatario aclaró por qué
El mandatario aclaró por qué Colombia ha dejado de extraditar a narcotraficantes - crédito @Petrogustavo/X

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se pronunció recientemente sobre las extradiciones que se han efectuado durante la administración del presidente Petro, que ya supera los tres años. Aseguró que se han emitido más de 450 resoluciones con fines de extradición, por hechos relacionados con el narcotráfico. “Resoluciones y extradiciones que ya se cumplieron”, señaló.

Sus palabras surgieron luego de que Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua, solicitara la inclusión de la organización criminal en la política de Paz Total del Gobierno y la suspensión temporal de las extradiciones de los integrantes que se sumen a las negociaciones.

El ministro de Justicia insistió en que el Gobierno no permitirá que organizaciones criminales se aprovechen de la Paz Total - crédito @MinjusticiaCo/X

Sin embargo, el ministro dio una respuesta negativa: “El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”, dijo.

Temas Relacionados

Criminales extraditadosBogotáPolicía NacionalInterpolNarcotráficoTentativa de homicidioColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

La última pareja de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali, reveló la última carta que le escribió el capo

En diálogo con Infobae Colombia, Aura Rocío Restrepo entregó detalles del documento que conserva desde hace más de 30 años

La última pareja de Gilberto

Álvaro Uribe lanzó fuerte mensaje contra el Gobierno Petro por ataques a la embajada de Estados Unidos: “Quieren hacerlos nuestro enemigo”

El expresidente señaló que una de las prioridades del próximo jefe de Estado, que se elegirá en 2026, es recuperar la relación entre ambos países

Álvaro Uribe lanzó fuerte mensaje

Ministerio de Trabajo inspeccionará los aeropuertos del país, tras graves denuncias de controladores aéreos

Mientras el gremio alertó por deficiencias técnicas, falta de personal y riesgos para la seguridad operacional, la Aeronáutica Civil aseguró que los sistemas cuentan con respaldo y que no hay interrupciones en la operación aérea

Ministerio de Trabajo inspeccionará los

América teme por un escándalo arbitral en el clásico ante Deportivo Cali: hizo polémica petición

El cuadro rojo, que está peleando por entrar a los cuadrangulares, exigió un juez de calidad y con la capacidad de afrontar un partido de alta importancia como el que se jugará en Palmaseca

América teme por un escándalo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Capital Tropical, colectivo que celebra

Capital Tropical, colectivo que celebra la cultura picotera en Bogotá, celebra una nueva edición: todo lo que debe saber del evento

Las 10 series que atrapan a la audiencia colombiana de Netflix para disfrutar este fin de semana

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Sofía Vergara lanzó ácido comentario contra Starbucks: “No entiendo”

Deportes

América teme por un escándalo

América teme por un escándalo arbitral en el clásico ante Deportivo Cali: hizo polémica petición

Atletas emiten solicitud para impedir que personas trans compitan con mujeres: argumentan “principios científicos”

Estos serían los primeros refuerzos de Millonarios para 2026: tendría cinco posiciones para buscar jugadores

Esta es la razón por la que James Rodríguez no rinde en León como en la selección Colombia: técnico Ignacio Ambriz lo explicó

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: Max Verstappen calienta la previa en Austin