Colombia

Critican marca de ciclismo por arriesgar vida de usuarios de redes con retos virales en Transmilenio, crece alarma por seguridad en corredores exclusivos

Una publicación reciente volvió a poner en discusión el uso de los corredores exclusivos de TransMKilenio y el comportamiento de algunos ciclistas en Bogotá

Por Camila Castillo

Guardar
El hecho fue denunciado por
El hecho fue denunciado por un concejal de Bogotá - crédito pantallazo @JD_Quinteror / X

En redes sociales se viralizan videos en los que usuarios asumen desafíos peligrosos que ponen en riesgo su vida y la de otros. El sistema TransMilenio en Bogotá se ha convertido en escenario de este tipo de contenidos, donde ya se han difundido grabaciones de personas que saltan desde puentes a los techos de los buses, descienden de articulados en movimiento, pasan de un vehículo a otro durante trancones e incluso ingresan a la calzada exclusiva haciendo maniobras peligrosas.

Recientemente, una grabación publicada en la red social X mostró a un ciclista utilizando un teléfono adherido en la parte externa de un bus articulado para registrar su recorrido en bicicleta dentro de la calzada exclusiva.

El video, que solo permanece algunos segundos en línea, circuló desde la cuenta del creador de contenido identificado como poseidonbogota. El mensaje que acompañó la publicación señala: “sin miedo, sin permiso, sin límites”.

Un concejal de Bogotá exigió más vigilancia en estos corredores y recordó el proyecto de acuerdo que lidera para implementar agentes de tránsito - crédito @JD_Quinteror / X

Tras la difusión de este material, el concejal Juan David Quintero señaló el riesgo de este tipo de conductas y recordó la proposición de un proyecto de acuerdo para implementar agentes encargados de monitorear el comportamiento de los ciclistas en la ciudad.

El documento presentado por Quintero propone la creación de un cuerpo especial de agentes de tránsito con labores focalizadas en la red de ciclorrutas de Bogotá.

La iniciativa responde a una creciente problemática de invasión de estos espacios por actores ajenos a la ciclomovilidad, entre ellos peatones, bicitaxis, vendedores ambulantes, motos a combustión, ciclomotores y motos eléctricas; también por ciclistas que desatienden las normas de tránsito, explica el proyecto de acuerdo radicado.

El artículo 4 plantea la formación progresiva y exclusiva de este grupo de agentes. Su función sería el control, gestión y vigilancia del tránsito en ciclorrutas, con capacidad para promover conductas seguras, preservar el derecho a la movilidad sostenible y, en ocasiones, imponer sanciones ante infracciones, según detalla el Concejo Distrital.

Juan David Quintero denuncia que no hay control para los ciclistas y tampoco en las ciclorrutas de la ciudad - crédito @jd_quinteror / TikTok

La propuesta se fundamenta en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), la Ley 1811 de 2016 (incentivos para el uso de la bicicleta) y la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban sobre seguridad vial). Estas normas establecen la prioridad para la seguridad de los usuarios más vulnerables y permiten la intervención de las autoridades para proteger el uso común del espacio público, como señaló Quintero en diálogo con medios.

La propuesta tiene en cuenta el crecimiento de las ciclorrutas en Bogotá que pasó de 10 kilómetros en el año 2000 a 661 kilómetros en 2025, y con una proyección de expansión hasta 754 kilómetros para 2035, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad.

Según la Encuesta de Movilidad 2023, el 7,3% de los viajes diarios en Bogotá se hacen en bicicleta, con más de 886 mil trayectos al día, por lo que se ve necesario este tipo de control.

Las ciclorrutas fueron diseñadas para bajas velocidades y flujos de bicicletas convencionales. El uso indebido de estos corredores genera riesgos para peatones y ciclistas. Entre enero de 2020 y junio de 2025, la Secretaría de Movilidad registró 11.108 siniestros con bicicletas, con 10.395 lesionados y 411 fallecidos.

El concejal Juan David Quintero afirmó durante la radicación del proyecto en septiembre de este año que: “El fortalecimiento institucional para el control de las ciclorrutas no es una opción, es una necesidad urgente. Queremos una ciudad que proteja a quienes apuestan por la movilidad sostenible”.

Los operativos buscan fortalecer la
Los operativos buscan fortalecer la cultura ciudadana y la seguridad vial en Bogotá - crédito @SectorMovilidad/ X

El incidente viral ha reabierto el debate sobre la protección de los usuarios más vulnerables en la red de ciclorrutas, y subraya la necesidad de contar con mecanismos institucionales que refuercen la seguridad en los corredores destinados a bicicletas. El caso también enfatiza que estas calzadas exclusivas, como las de TransMilenio, no pueden ser utilizadas por ciclistas.

Temas Relacionados

BogotáCiclistasTransmilenioMovilidadRedes socialesRetos viralesViralesColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

El encuentro, programado para el 18 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m.  (horario de Colombia), se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Santiago, Chile

EN VIVO - Colombia vs.

La última pareja de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali, reveló la carta final que le escribió el capo

En diálogo con Infobae Colombia, Aura Rocío Restrepo entregó detalles del documento que conserva desde hace más de 30 años

La última pareja de Gilberto

Consuelo Luzardo compartió sentido mensaje para despedir a Gustavo Angarita: “Hasta que nos volvamos a ver”

La actriz compartió recuerdos entrañables y palabras llenas de cariño para honrar la memoria de Gustavo Angarita, resaltando la profunda amistad y el legado que deja en la escena nacional

Consuelo Luzardo compartió sentido mensaje

Chontico Día, números ganadores del último sorteo 18 de octubre 2025

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares de Colombia

Chontico Día, números ganadores del

David Racero rechaza declaraciones de Claudia López sobre petrismo y uribismo: “Vulgaridad, mentira y grosería”

El congresista rechazó las declaraciones señalando que banalizar los falsos positivos con fines electorales es inaceptable y cuestionando la identidad del centro político al que pertenece la precandidata

David Racero rechaza declaraciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de medio alternativo amenazado

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Consuelo Luzardo compartió sentido mensaje

Consuelo Luzardo compartió sentido mensaje para despedir a Gustavo Angarita: “Hasta que nos volvamos a ver”

Shakira sorprende con una nueva profesión alejada de los escenarios: “Bienvenidos”

Yeferson Cossio reveló cuál fue su amor platónico internacional y cómo coqueteaba con ella antes de conocer a Carolina Gómez

Caso de Baby Demoni toma un nuevo giro, amigo da nuevos detalles sobre complicaciones en su cirugía: “Tuvo dos paros cardiovasculares”

Marcela Reyes preocupa a seguidores al mostrarse vulnerable en redes sociales que fue relacionado con B King: “Hay procesos que sacan lágrimas”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

James Rodríguez es un dolor de cabeza para los rivales en México y preparan estrategia para detenerlo: “Todo el mundo lo conoce”

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

Bayern Múnich de Luis Díaz ganó el clásico de Alemania y sigue en lo más alto de la Bundesliga: 2-1 ante Borussia Dortmund

Deportivo Cali vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la Liga BetPlay