Colombia

Euro a peso colombiano: precio de apertura en este inicio de fin de semana

La divisa europea abre con baja en la jornada de este viernes 17 de octubre

Por Armando Montes

El euro termina una semana de altibajos. (Canva)

El euro se paga al inicio del día a 4.460,76 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,15% si se compara con la cotización de la sesión previa de 4.512,50 pesos, reporta Dow Jones.

En Europa, el BCE mantuvo un tono de cautela, a pesar de que la inflación está cerca del objetivo y que no ven razones para nuevos ajustes inmediatos. Fitch advirtió que la rebaja de la calificación de Francia tuvo un impacto generalizado en agencias y gobiernos subnacionales, destaca un análisis de ATFX Latam.

Si consideramos los datos de la última semana, la moneda comunitaria anota en Colombia un descenso 2%, por lo que en términos interanuales aún acumula una disminución del 2,68 por ciento.

Volatilidad del euro esta semana en Colombia

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

Con relación a los cambios de este viernes con respecto a días pasados, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que marcó un incremento del 0,28%, sin lograr establecer una tendencia definida. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente superior a la acumulada en el último año, por lo tanto presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Cuáles son las características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Una característica de las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

