Colombia

Dólar en Colombia 17 de octubre 2025: los últimos movimientos del tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Armando Montes

Guardar
Conoce por qué es importante el precio del dólar en el mercado cambiario de Colombia (Infobae)

El dólar mantiene su tendencia a la baja en el mercado cambiario de Colombia y en los últimos días ha registrado pérdidas significativas ante la incertidumbre económica a nivel global y el fortalecimiento del peso colombiano.

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia al inicio de operaciones a 3.838,50 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0% comparado con el dato de la jornada previa, que fue de 3.838,55 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un descenso 2,1%, de modo que en el último año aún conserva un descenso del 6,78%.

Respecto a días anteriores, suma tres fechas consecutivas en descenso. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que su cotización está presentando menos cambios de lo esperado en este contexto.

El panorama económico para Colombia para 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Lotería del Quindío, último sorteo 16 de octubre 2025: premio mayor y secos ganadores

Conozca los resultados completos del sorteo la lotería que reparte más de 2.000 millones de pesos colombianos

Lotería del Quindío, último sorteo

Valentino Lázaro le ofreció disculpas públicas a Andrea Valdiri y aseguró que va por ella en la pelea de Stream Fighters

El creador de contenido admitió errores en sus comentarios pasados y anticipa un enfrentamiento directo con la ‘influencer’ después del evento, pues lleva un buen tiempo buscándola

Valentino Lázaro le ofreció disculpas

‘La estrategia del caracol’, ‘La Pena Máxima’ y ‘El Olvido que seremos’: Esta es la filmografía en la que participó el actor Gustavo Angarita

La historia de un intérprete cuya pasión y formación internacional transformaron la escena artística y motivaron a nuevas generaciones

‘La estrategia del caracol’, ‘La

Fiscalía denuncia “presiones desde Bogotá” para evitar inspección en finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía tras secuestro

Durante la audiencia contra Luis Alberto Rendón, padre de la cantante, la fiscal del caso aseguró que policías recibieron órdenes desde la capital para evitar la inspección de la vivienda donde ocurrieron los hechos

Fiscalía denuncia “presiones desde Bogotá”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro le ofreció disculpas

Valentino Lázaro le ofreció disculpas públicas a Andrea Valdiri y aseguró que va por ella en la pelea de Stream Fighters

El hijo de ‘la Gorda’ Fabiola relató molestia durante el funeral por el comportamiento de un asistente: “Le iba a tirar el teléfono al carajo”

Karen Sevillano destapó intimidad con su novio y reveló los juguetes sexuales que han comprado para su relación: “Yo soy la calenturienta”

Mike Bahía respaldó a Greeicy Rendón en medio del escándalo por la detención de su padre: “Cada día más”

A 25 años de ‘Fíjate Bien’, el LP que marcó el despegue de la carrera solista de Juanes

Deportes

Corinthians vs. Deportivo Cali: hora

Corinthians vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia en la gran final de la Copa Libertadores Femenina

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver a Luis Díaz por el clásico de Alemania por la Bundesliga

Jorge Carrascal sigue brillando con Flamengo en el fútbol de Brasil: “Es un jugador muy diferente y especial”

Colombia se ubica entre los diez países que más entradas compran para el Mundial 2026: ya superó el millón de boletos

Hernán Torres tendría los días contados en Millonarios: llegaría un reconocido técnico para cambiar la mala imagen