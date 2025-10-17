Colombia

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este viernes 17 de octubre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cali

Por Rodrigo Gutiérrez González

El Pico y Placa tiene
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

La Alcaldía de Santiago de Cali informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este viernes 17 de octubre en la ciudad colombiana. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evite multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede manejar sin repercusiones.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 1, 2,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 8, 9,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito no aplica los fines de semana, así como los días de asueto establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre del 2025, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta aplicación aplicará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

